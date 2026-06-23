Usta Sanatçı Ali Poyrazoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu: 25 Kilo Veren İsim Tanımakta Zorlanıldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ali Poyrazoğlu, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. 79 yaşındaki sanatçının verdiği 25 kilo büyük değişimi de beraberinde getirdi.
Kaynak: Snob Magazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Poyrazoğlu denildiğinde akla yalnızca bir oyuncu değil, Türk tiyatrosunun son yarım asrına damga vurmuş bir sanat insanı geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu kez gündem olan şey yeni bir tiyatro oyunu ya da sahne performansı değil, Ali Poyrazoğlu'nun son hali oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın