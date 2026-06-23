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Usta Sanatçı Ali Poyrazoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu: 25 Kilo Veren İsim Tanımakta Zorlanıldı!

Usta Sanatçı Ali Poyrazoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu: 25 Kilo Veren İsim Tanımakta Zorlanıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.06.2026 - 15:02
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Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ali Poyrazoğlu, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. 79 yaşındaki sanatçının verdiği 25 kilo büyük değişimi de beraberinde getirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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Ali Poyrazoğlu denildiğinde akla yalnızca bir oyuncu değil, Türk tiyatrosunun son yarım asrına damga vurmuş bir sanat insanı geliyor.

Ali Poyrazoğlu denildiğinde akla yalnızca bir oyuncu değil, Türk tiyatrosunun son yarım asrına damga vurmuş bir sanat insanı geliyor.

1970'li yıllardan bu yana sahnede olan usta isim; oyuncu, yönetmen, yazar, çevirmen ve eğitmen kimlikleriyle sanat dünyasında kendine çok özel bir yer edinmiş durumda.

Kurduğu Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ile onlarca yıl boyunca kapalı gişe oyunlara imza atan sanatçı, özellikle tiyatroya olan katkıları sayesinde adını Türk kültür tarihine yazdırmayı başardı. 'Ali Uyanık' karakteriyle televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran Poyrazoğlu, sinema dünyasında da Arkadaşım Şeytan, Dokuz ve daha birçok yapımla unutulmaz performanslara imza attı.

Ancak bu kez gündem olan şey yeni bir tiyatro oyunu ya da sahne performansı değil, Ali Poyrazoğlu'nun son hali oldu.

79 yaşındaki sanatçı geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Rahat kıyafetleri, spor tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken Poyrazoğlu'nun son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Özellikle yıllardır alışık olunan görüntüsünden çok daha zayıf görünmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Pek çok kişi ilk bakışta ünlü sanatçıyı tanımakta zorlandığını dile getirdi.

Snobmagazin'in haberine göre Ali Poyrazoğlu son dönemde yaklaşık 25 kilo verdi.

Usta sanatçı bu değişimin ardında herhangi bir estetik müdahale ya da mucize yöntem olmadığını, tamamen yaşam tarzını değiştirdiğini ifade etti. Sağlıklı beslenmeye yönelen Poyrazoğlu'nun uzun süredir kontrollü bir diyet programı uyguladığı öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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