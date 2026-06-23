Usta Sanatçı Ali Poyrazoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu: 25 Kilo Veren İsim Tanımakta Zorlanıldı!

1970'li yıllardan bu yana sahnede olan usta isim; oyuncu, yönetmen, yazar, çevirmen ve eğitmen kimlikleriyle sanat dünyasında kendine çok özel bir yer edinmiş durumda.

Kurduğu Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ile onlarca yıl boyunca kapalı gişe oyunlara imza atan sanatçı, özellikle tiyatroya olan katkıları sayesinde adını Türk kültür tarihine yazdırmayı başardı. 'Ali Uyanık' karakteriyle televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran Poyrazoğlu, sinema dünyasında da Arkadaşım Şeytan, Dokuz ve daha birçok yapımla unutulmaz performanslara imza attı.