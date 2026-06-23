Sahra Işık'tan Boşanma Sonrası Şoke Eden İtiraflar: İhanet, Tehdit ve Dikkat Çeken Soyadı Çıkışı!
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Sahra Işık'ın evliliği tek celsede sona ermişti. Ancak boşanma sonrası yaptığı açıklamalar ve son olarak eski eşinin soyadını kullanmak istemediğini söylemesi yeniden gündem yarattı.
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Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Sahra Işık, yıllardır sporcu kimliği, televizyon kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başaran isimlerden biri.
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Boşanmanın üzerinden kısa süre geçtikten sonra Sahra Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, ayrılığın perde arkasında çok daha ciddi olaylar yaşandığını ortaya çıkardı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Sahra Işık'ın son paylaşımı yeniden gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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