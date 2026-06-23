Sahra Işık'tan Boşanma Sonrası Şoke Eden İtiraflar: İhanet, Tehdit ve Dikkat Çeken Soyadı Çıkışı!

Sahra Işık, yaptığı uzun açıklamada evliliği boyunca yaşadığı bazı olayları ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Ünlü isim, eski eşinin kendisini boşanmadan önce aldattığını boşanma sonrasında öğrendiğini iddia etti. Açıklamasında, eşinin kendisinin de tanıdığı ve aynı ortamlarda bulunduğu bir oyuncuyla ilişki yaşadığını öne sürdü.

Sahra'nın özellikle 'Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan bir kadın' ifadelerini kullanması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sahra Işık'ın açıklamalarındaki en dikkat çeken bölüm ise ihanet iddialarından çok daha ağır suçlamalar oldu.

Ünlü isim, eski eşi tarafından uzun süre psikolojik baskıya maruz kaldığını, çeşitli şekillerde tehdit edildiğini ve en çok da oğlu Pamir üzerinden korkutulduğunu öne sürdü.

Yaptığı açıklamalarda çocuğunun elinden alınacağı yönünde tehditler aldığını iddia eden Işık, bu nedenle hukuki süreç başlatacağını ve gerekli koruma kararları için başvuracağını duyurdu.