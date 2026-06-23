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Sahra Işık'tan Boşanma Sonrası Şoke Eden İtiraflar: İhanet, Tehdit ve Dikkat Çeken Soyadı Çıkışı!

Sahra Işık'tan Boşanma Sonrası Şoke Eden İtiraflar: İhanet, Tehdit ve Dikkat Çeken Soyadı Çıkışı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.06.2026 - 14:35
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Sahra Işık'ın evliliği tek celsede sona ermişti. Ancak boşanma sonrası yaptığı açıklamalar ve son olarak eski eşinin soyadını kullanmak istemediğini söylemesi yeniden gündem yarattı.

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Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Sahra Işık, yıllardır sporcu kimliği, televizyon kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başaran isimlerden biri.

Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Sahra Işık, yıllardır sporcu kimliği, televizyon kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başaran isimlerden biri.

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine giren Işık'ın evliliği uzun süre magazin dünyasının örnek ilişkileri arasında gösterildi.

Çift sık sık birlikte yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelirken, dışarıdan bakıldığında son derece mutlu bir aile tablosu çiziyordu. Ancak perde arkasında yaşananların çok farklı olduğu, boşanma sürecinin ardından ortaya çıkan açıklamalarla gündeme geldi.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin evliliğindeki en büyük mutluluklardan biri oğulları Pamir'in dünyaya gelişi olmuştu.

2025 yılında ilk kez anne olan Sahra Işık, hamilelik sürecini ve annelik deneyimini sık sık takipçileriyle paylaşmıştı. Oğlu Pamir'in doğumunun ardından aile hayatına odaklanan ünlü isim, sosyal medya hesabında sık sık eşi ve bebeğiyle birlikte kareler yayınlıyordu.

Birçok kişi çiftin yaşadığı sorunları bilmezken, boşanma haberi magazin dünyasında büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Mayıs 2026'da görülen dava sonucunda Sahra Işık ve İdris Aybirdi yollarını resmen ayırdı.

Boşanmanın ardından yapılan ilk açıklamalarda iki taraf da sürecin karşılıklı saygı çerçevesinde tamamlandığını belirtmiş, önceliklerinin oğulları Pamir'in mutluluğu olduğunu söylemişti.

Ancak bu sakin tablo uzun sürmedi.

Boşanmanın üzerinden kısa süre geçtikten sonra Sahra Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, ayrılığın perde arkasında çok daha ciddi olaylar yaşandığını ortaya çıkardı.

Boşanmanın üzerinden kısa süre geçtikten sonra Sahra Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, ayrılığın perde arkasında çok daha ciddi olaylar yaşandığını ortaya çıkardı.

Sahra Işık, yaptığı uzun açıklamada evliliği boyunca yaşadığı bazı olayları ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Ünlü isim, eski eşinin kendisini boşanmadan önce aldattığını boşanma sonrasında öğrendiğini iddia etti. Açıklamasında, eşinin kendisinin de tanıdığı ve aynı ortamlarda bulunduğu bir oyuncuyla ilişki yaşadığını öne sürdü.

Sahra'nın özellikle 'Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan bir kadın' ifadelerini kullanması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Sahra Işık'ın açıklamalarındaki en dikkat çeken bölüm ise ihanet iddialarından çok daha ağır suçlamalar oldu.

Ünlü isim, eski eşi tarafından uzun süre psikolojik baskıya maruz kaldığını, çeşitli şekillerde tehdit edildiğini ve en çok da oğlu Pamir üzerinden korkutulduğunu öne sürdü.

Yaptığı açıklamalarda çocuğunun elinden alınacağı yönünde tehditler aldığını iddia eden Işık, bu nedenle hukuki süreç başlatacağını ve gerekli koruma kararları için başvuracağını duyurdu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Sahra Işık'ın son paylaşımı yeniden gündem oldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Sahra Işık'ın son paylaşımı yeniden gündem oldu.

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Bu soyadını kullanmak istemiyorum. Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı ama sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum.'

Son paylaşım, ünlü ismin evliliğini geride bırakmak ve hayatında tamamen yeni bir sayfa açmak istediği şeklinde değerlendirilirken, yaşananların ardından gözler bir kez daha taraflardan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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