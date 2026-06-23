Selena Gomez'in Eşi Benny Blanco'nun Yeni İmajı Göz Kanattı!
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Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco, ilişkilerinin ilk gününden bu yana gündemden düşmüyor. Kimileri onların aşkını masalsı bulurken kimileri de Benny Blanco'nun sıra dışı tarzı nedeniyle bu ilişkiyi hala tartışmaya devam ediyor. Ancak tüm eleştirilere rağmen birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta gösteren çift, magazin dünyasının en dikkat çeken evliliklerinden birine imza attı. Son dönemde yaptığı imaj değişiklikleriyle sık sık konuşulan Benny Blanco, bu kez ortaya çıkan yeni görüntüsüyle sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Ünlü yapımcının son halini görenler yorum yapmadan duramadı.
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ile müzik yapımcısı Benny Blanco'nun ilişkisi ilk günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmaya devam ediyor.
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Benny Blanco, klasik Hollywood yıldızı görünümünden oldukça uzak bir isim.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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