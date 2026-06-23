Selena Gomez'in Eşi Benny Blanco'nun Yeni İmajı Göz Kanattı!

Hayranlarının bir kısmı bu ilişkiyi 'gerçek aşk' olarak görürken, bir kısmı ise Benny Blanco'nun sıra dışı tarzını ve alışılmış Hollywood yıldızı kalıplarına uymayan görünümünü hala tartışıyor. Son olarak Blanco'nun ortaya çıkan yeni imajı sosyal medyada olay yaratırken, gözler bir kez daha ünlü çifte çevrildi.

Selena Gomez ve Benny Blanco'nun hikayesi aslında yıllar öncesine dayanıyor. Uzun süre arkadaş ve iş arkadaşı olarak görüşen ikili, zamanla ilişkilerini romantik bir boyuta taşıdı.

İlişkilerini açıkladıkları ilk günlerden itibaren sosyal medyada yoğun bir ilgiyle karşılaşan çift, özellikle Benny Blanco'nun görünümü nedeniyle sık sık yorumların hedefi oldu. Ancak Selena Gomez her fırsatta eşine sahip çıkarak onun hayatında karşılaştığı en iyi insanlardan biri olduğunu söyledi.

Çift daha sonra ilişkilerini evlilikle taçlandırdı ve birlikte çıkardıkları projelerle aşklarını iş hayatına da taşıdı. Selena'nın Benny için kullandığı 'hayatımdaki en güvenli liman' ifadeleri uzun süre konuşulmuştu.