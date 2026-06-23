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Selena Gomez'in Eşi Benny Blanco'nun Yeni İmajı Göz Kanattı!

Selena Gomez'in Eşi Benny Blanco'nun Yeni İmajı Göz Kanattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.06.2026 - 12:15
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Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco, ilişkilerinin ilk gününden bu yana gündemden düşmüyor. Kimileri onların aşkını masalsı bulurken kimileri de Benny Blanco'nun sıra dışı tarzı nedeniyle bu ilişkiyi hala tartışmaya devam ediyor. Ancak tüm eleştirilere rağmen birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta gösteren çift, magazin dünyasının en dikkat çeken evliliklerinden birine imza attı. Son dönemde yaptığı imaj değişiklikleriyle sık sık konuşulan Benny Blanco, bu kez ortaya çıkan yeni görüntüsüyle sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Ünlü yapımcının son halini görenler yorum yapmadan duramadı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ile müzik yapımcısı Benny Blanco'nun ilişkisi ilk günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ile müzik yapımcısı Benny Blanco'nun ilişkisi ilk günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmaya devam ediyor.

Hayranlarının bir kısmı bu ilişkiyi 'gerçek aşk' olarak görürken, bir kısmı ise Benny Blanco'nun sıra dışı tarzını ve alışılmış Hollywood yıldızı kalıplarına uymayan görünümünü hala tartışıyor. Son olarak Blanco'nun ortaya çıkan yeni imajı sosyal medyada olay yaratırken, gözler bir kez daha ünlü çifte çevrildi.

Selena Gomez ve Benny Blanco'nun hikayesi aslında yıllar öncesine dayanıyor. Uzun süre arkadaş ve iş arkadaşı olarak görüşen ikili, zamanla ilişkilerini romantik bir boyuta taşıdı.

İlişkilerini açıkladıkları ilk günlerden itibaren sosyal medyada yoğun bir ilgiyle karşılaşan çift, özellikle Benny Blanco'nun görünümü nedeniyle sık sık yorumların hedefi oldu. Ancak Selena Gomez her fırsatta eşine sahip çıkarak onun hayatında karşılaştığı en iyi insanlardan biri olduğunu söyledi.

Çift daha sonra ilişkilerini evlilikle taçlandırdı ve birlikte çıkardıkları projelerle aşklarını iş hayatına da taşıdı. Selena'nın Benny için kullandığı 'hayatımdaki en güvenli liman' ifadeleri uzun süre konuşulmuştu.

Benny Blanco, klasik Hollywood yıldızı görünümünden oldukça uzak bir isim.

Benny Blanco, klasik Hollywood yıldızı görünümünden oldukça uzak bir isim.

Dünyanın en başarılı müzik yapımcılarından biri olmasına rağmen yıllardır salaş kıyafetleri, dağınık saçları ve kurallara meydan okuyan tarzıyla dikkat çekiyor.

Kimi zaman renkli terliklerle kırmızı halıya çıkan, kimi zaman kovboy çizmeleriyle ödül törenlerine katılan Blanco, görünüşüyle geleneksel 'yakışıklı ünlü erkek' algısını da ters yüz ediyor.

Son günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerde Benny Blanco'nun saçlarının büyük bölümünü kazıttığı görüldü.

Yan tarafları tamamen kazınan ve üst kısmında yalnızca kıvırcık saçların bırakıldığı yeni görünüm kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar ünlü yapımcının yeni stilini oldukça eğlenceli bulurken, bazıları ise görünümünü sert sözlerle eleştirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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