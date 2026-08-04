Yapay Zeka Bağımlılarından Viraja Giremeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bugün kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?
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Başlayalım!
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İnternet tarihinin en efsane yorumlarından...
Bravo!
Denge sağlayan dokunuş.
Diziciler anladı.
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🤔
Rezerve etmiş.
Şöyle dürüst olacaksın.
Şöyle de bir durum var.
Olması gereken...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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