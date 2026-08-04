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Yapay Zeka Bağımlılarından Viraja Giremeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yapay Zeka Bağımlılarından Viraja Giremeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2026 - 17:38
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bugün kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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İnternet tarihinin en efsane yorumlarından...

İnternet tarihinin en efsane yorumlarından...
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Bravo!

Bravo!
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Denge sağlayan dokunuş.

Denge sağlayan dokunuş.
twitter.com

Diziciler anladı.

Diziciler anladı.
twitter.com
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🤔

🤔
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Rezerve etmiş.

Rezerve etmiş.
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Şöyle dürüst olacaksın.

Şöyle dürüst olacaksın.
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Şöyle de bir durum var.

Şöyle de bir durum var.
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Olması gereken...

Olması gereken...
twitter.com
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Derdi tasası bitmiyor.

Derdi tasası bitmiyor.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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