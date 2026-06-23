Derin Talu ve Sevgilisi Kıbrıs'ta Yakalandı: Denizdeki Anları Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan genç isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Talu, bu kez sevgilisi Tanalp Tokgöz ile çıktığı Kıbrıs tatiliyle adından söz ettirdi. Bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkileriyle dikkat çeken çift, Akdeniz'in serin sularında görüntülendi. Kameralara yansıyan romantik anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çift hakkında binlerce yorum yapıldı. Gelin, hem Derin Talu'nun son dönemde neden bu kadar gündemde olduğuna hem de çok konuşulan aşkının detaylarına birlikte bakalım.
Kaynak: Magazin Kuryesi
Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, yıllardır yalnızca kariyeriyle değil, kızları Deren ve Derin Talu ile de magazin dünyasının yakın takibinde.
Derin Talu bir süredir iş insanı Tanalp Tokgöz ile mutlu bir ilişki yaşıyor.
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