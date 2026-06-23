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Derin Talu ve Sevgilisi Kıbrıs'ta Yakalandı: Denizdeki Anları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Derin Talu ve Sevgilisi Kıbrıs'ta Yakalandı: Denizdeki Anları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.06.2026 - 15:27
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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan genç isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Talu, bu kez sevgilisi Tanalp Tokgöz ile çıktığı Kıbrıs tatiliyle adından söz ettirdi. Bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkileriyle dikkat çeken çift, Akdeniz'in serin sularında görüntülendi. Kameralara yansıyan romantik anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çift hakkında binlerce yorum yapıldı. Gelin, hem Derin Talu'nun son dönemde neden bu kadar gündemde olduğuna hem de çok konuşulan aşkının detaylarına birlikte bakalım.

Kaynak: Magazin Kuryesi

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Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, yıllardır yalnızca kariyeriyle değil, kızları Deren ve Derin Talu ile de magazin dünyasının yakın takibinde.

Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, yıllardır yalnızca kariyeriyle değil, kızları Deren ve Derin Talu ile de magazin dünyasının yakın takibinde.

Samyeli'nin mimar Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Deren ve Derin Talu, küçük yaşlardan itibaren kamuoyunun gözleri önünde büyüdü.

Özellikle son yıllarda sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen kardeşlerden Derin Talu ise adeta magazinin yeni nesil yıldızlarından biri haline geldi. Verdiği röportajlar, sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve özel hayatına dair samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken genç isim, son dönemde aşk hayatıyla konuşuluyor.

Bir dönem maruz kaldığı siber zorbalık ve tehditler nedeniyle yaptığı açıklamalar çok konuşulmuş, hakkında yürütülen soruşturmalar ve sosyal medyada aldığı eleştiriler de uzun süre gündemde kalmıştı. Bunun yanı sıra verdiği röportajlarda kullandığı ifadeler, ilişkiler hakkındaki yorumları ve cesur çıkışları da sık sık sosyal medyanın tartışma konusu oluyor.

Özellikle 'Artık çalışan, işi gücü olan erkeklerle birlikte olacağım' sözleri ve ilişkilere dair yaptığı açıklamalar uzun süre konuşulmuştu. Çok geçmeden hayatına giren isim de magazin gündeminin dikkatini çekmişti.

Derin Talu bir süredir iş insanı Tanalp Tokgöz ile mutlu bir ilişki yaşıyor.

İlişkilerini ilk etapta gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, daha sonra sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle aşklarını ilan etti. Derin Talu'nun sevgilisinin adını ilk başlarda özellikle gizli tutması da merak uyandırmıştı.

İlişki ilerledikçe çift ailelerle de tanıştı. Derin Talu'nun Tanalp Tokgöz'ün annesiyle bir araya gelmesi, ardından Tokgöz'ün Defne Samyeli ve kızlarıyla birlikte görüntülenmesi 'ilişki ciddi gidiyor' yorumlarını beraberinde getirdi.

Magazin kulislerinde uzun süredir konuşulan çift, özellikle aralarındaki yaş farkı nedeniyle de sık sık gündeme geliyor.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte çift soluğu Kıbrıs'ta aldı.

Yoğun geçen dönemin ardından tatile çıkan Derin Talu ve Tanalp Tokgöz, denizde geçirdikleri romantik anlarla objektiflere takıldı. Akdeniz'in serin sularında uzun süre birlikte vakit geçiren ikili, birbirlerine sarılarak denizin tadını çıkardı.

Görüntülerde çiftin oldukça rahat ve samimi olduğu görülürken, çevredeki insanların ya da kameraların farkında olmadan doğal tavırlar sergilemeleri dikkat çekti. Kısa sürede yayılan kareler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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