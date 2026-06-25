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Serenay Sarıkaya'nın Annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un Babası Kenan Tosun'un Olay Yaratan Aşkı Sona Erdi

Serenay Sarıkaya'nın Annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un Babası Kenan Tosun'un Olay Yaratan Aşkı Sona Erdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2026 - 08:46
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Magazin dünyasının uzun yıllar unutamayacağı ilişkilerden biri resmen sona erdi. Oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın yaklaşık üç yıldır devam eden birlikteliği bitti. Üstelik bu ilişki, başladığı ilk günden itibaren yarattığı büyük tartışmalar ve aileler üzerindeki etkisi nedeniyle magazin tarihine geçen olaylardan biri olmuştu. Snob Magazin'in haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Kenan Tosun'un 'Biz ayrıldık' açıklamasıyla gündeme gelen ayrılığın ardından, gözler bir kez daha yıllar önce başlayan olaylara çevrildi.

Kaynak: Snob Magazin

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Her şey 2023 yılında ortaya çıkan görüntülerle başladı. Ancak ilişkinin geçmişi aslında çok daha eskiye dayanıyordu.

Her şey 2023 yılında ortaya çıkan görüntülerle başladı. Ancak ilişkinin geçmişi aslında çok daha eskiye dayanıyordu.

İddialara göre Kenan Tosun ile Ümran Seyhan'ın aileleri yıllardır yazlık komşusuydu. Hatta Kenan Tosun'un o dönemki eşi Serpil Tosun ile Ümran Seyhan'ın yakın arkadaş olduğu, ailelerin sık sık birlikte vakit geçirdiği konuşuluyordu.

İkilinin dostluğu zamanla farklı bir boyuta taşındı. Magazin kulislerinde uzun süre konuşulan yakınlaşma, sonbahar aylarında Nişantaşı'nda birlikte yürürken görüntülenmeleriyle birlikte kamuoyunun gündemine oturdu. O dönem Kenan Tosun'un hala 35 yıllık eşi Serpil Tosun ile resmi olarak evli olması, yaşananları magazinin en büyük 'yasak aşk' iddialarından birine dönüştürdü.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından en çok konuşulan isimlerden biri Serpil Tosun oldu. Yaşananları doğrulayan Serpil Tosun, yaptığı açıklamada 'Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Onları Allah'a havale ediyorum.' sözleriyle ihanete uğradığını dile getirdi. Kısa süre sonra çiftin 35 yıllık evliliği resmen sona erdi.

Boşanmanın ardından Kenan Tosun, Ümran Seyhan ile ilişkisini gizlememeyi tercih etti. İkilinin Nişantaşı'nda el ele görüntülenmesi ve birlikte yaşamaya başlaması magazin sayfalarının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Her görüntülenmelerinde ilişkileriyle ilgili soruları yanıtlayan çift, birlikte olduklarını açıkça kabul etti.

İlişkinin en dikkat çeken taraflarından biri ise iki ünlü ismin çocuklarını doğrudan ilgilendirmesiydi. Bir tarafta oyuncu Cansu Tosun'un babası, diğer tarafta Serenay Sarıkaya'nın annesi vardı.

Basının sık sık mikrofon uzattığı Cansu Tosun, ailesine duyduğu saygıyı koruyarak açıklama yapmayı tercih etti. Oyuncu, 'Annemle babam hakkında konuşmam çok büyük saygısızlık olur. Herkesin yaptığı kendi sorunu.' diyerek konuya mesafeli yaklaşırken, 'O benim babam.' sözleriyle de babasıyla bağlarını koparmadığını ifade etti.

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çiftin bir süredir yan yana görüntülenmemesi dikkat çekiyordu.

Ayrılık iddiaları magazin kulislerinde konuşulurken beklenen açıklama sonunda Kenan Tosun'dan geldi.

Snob Magazin'in haberine göre, Nişantaşı'nda tek başına objektiflere yansıyan Kenan Tosun'a Ümran Seyhan ile neden birlikte görünmedikleri soruldu. Tosun ise tüm iddiaları doğrulayarak 'Biz ayrıldık.' açıklamasında bulundu.

Bu açıklamayla birlikte, uğruna 35 yıllık bir evliliğin sona erdiği ve uzun süre magazin gündemini meşgul eden ilişki de resmen noktalanmış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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