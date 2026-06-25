Serenay Sarıkaya'nın Annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un Babası Kenan Tosun'un Olay Yaratan Aşkı Sona Erdi
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Magazin dünyasının uzun yıllar unutamayacağı ilişkilerden biri resmen sona erdi. Oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın yaklaşık üç yıldır devam eden birlikteliği bitti. Üstelik bu ilişki, başladığı ilk günden itibaren yarattığı büyük tartışmalar ve aileler üzerindeki etkisi nedeniyle magazin tarihine geçen olaylardan biri olmuştu. Snob Magazin'in haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Kenan Tosun'un 'Biz ayrıldık' açıklamasıyla gündeme gelen ayrılığın ardından, gözler bir kez daha yıllar önce başlayan olaylara çevrildi.
Kaynak: Snob Magazin
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Her şey 2023 yılında ortaya çıkan görüntülerle başladı. Ancak ilişkinin geçmişi aslında çok daha eskiye dayanıyordu.
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Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çiftin bir süredir yan yana görüntülenmemesi dikkat çekiyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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