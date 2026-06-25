Serenay Sarıkaya'nın Annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un Babası Kenan Tosun'un Olay Yaratan Aşkı Sona Erdi

İddialara göre Kenan Tosun ile Ümran Seyhan'ın aileleri yıllardır yazlık komşusuydu. Hatta Kenan Tosun'un o dönemki eşi Serpil Tosun ile Ümran Seyhan'ın yakın arkadaş olduğu, ailelerin sık sık birlikte vakit geçirdiği konuşuluyordu.

İkilinin dostluğu zamanla farklı bir boyuta taşındı. Magazin kulislerinde uzun süre konuşulan yakınlaşma, sonbahar aylarında Nişantaşı'nda birlikte yürürken görüntülenmeleriyle birlikte kamuoyunun gündemine oturdu. O dönem Kenan Tosun'un hala 35 yıllık eşi Serpil Tosun ile resmi olarak evli olması, yaşananları magazinin en büyük 'yasak aşk' iddialarından birine dönüştürdü.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından en çok konuşulan isimlerden biri Serpil Tosun oldu. Yaşananları doğrulayan Serpil Tosun, yaptığı açıklamada 'Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Onları Allah'a havale ediyorum.' sözleriyle ihanete uğradığını dile getirdi. Kısa süre sonra çiftin 35 yıllık evliliği resmen sona erdi.

Boşanmanın ardından Kenan Tosun, Ümran Seyhan ile ilişkisini gizlememeyi tercih etti. İkilinin Nişantaşı'nda el ele görüntülenmesi ve birlikte yaşamaya başlaması magazin sayfalarının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Her görüntülenmelerinde ilişkileriyle ilgili soruları yanıtlayan çift, birlikte olduklarını açıkça kabul etti.

İlişkinin en dikkat çeken taraflarından biri ise iki ünlü ismin çocuklarını doğrudan ilgilendirmesiydi. Bir tarafta oyuncu Cansu Tosun'un babası, diğer tarafta Serenay Sarıkaya'nın annesi vardı.

Basının sık sık mikrofon uzattığı Cansu Tosun, ailesine duyduğu saygıyı koruyarak açıklama yapmayı tercih etti. Oyuncu, 'Annemle babam hakkında konuşmam çok büyük saygısızlık olur. Herkesin yaptığı kendi sorunu.' diyerek konuya mesafeli yaklaşırken, 'O benim babam.' sözleriyle de babasıyla bağlarını koparmadığını ifade etti.