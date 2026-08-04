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ŞOK'a Güneşlikli Kamp Sandalyesi Geliyor! 5 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Güneşlikli Kamp Sandalyesi Geliyor! 5 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.08.2026 - 17:40
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ŞOK 5 - 11 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

5 Ağustos ŞOK kataloğu 2026 kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 - 11 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Menekşe / İspanyol Kek Kalıbı 199 TL

Menekşe / İspanyol Kek Kalıbı 199 TL

  • Paşabahçe Kitchen Cam Kapaklı Kavanoz 860 cc 199 TL

  • Paşabahçe Kitchen Cam Kapaklı Kavanoz 575 cc 175 TL

  • Paşabahçe Karaman 3 lü Saklama Kabı 275 cc 125 TL

  • Paşabahçe Tokio Kase 3 lü 12 cm 125 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 6 lı 175 cc 175 TL

  • Renkli Dik Kenarlı Cam Tabak 21 cm 125 TL

  • Renkli Cam Tabak 21 cm 100 TL

  • Renkli Cam Dondurmalık Çeşitleri 10,5 cm 75 TL

  • Renkli Cam Kase 9 cm 75 TL

  • Altın Rimli Ayaklı Cam Kek Tabağı 20 cm 225 TL

  • Emsan Emaye Büyük Sos Tavası 399 TL

  • Güral Porselen 6 lı Porselen Çay Tabağı 399 TL

  • Güral Porselen 2 li Renkli Salata Kepçe Seti 50 TL

  • Güral Porselen 4 lü Renkli Kaşık 50 TL

  • Everest Borosilikat Cam Bardak 3 lü 300 ml 150 TL

  • Cambu Renkli Cam Pipet 6 lı 20 cm 50 TL

  • Kek Kalıbı Çeşitleri Kelepçeli 24 cm Klasik 25 cm 299 TL

  • Kapaklı Boncuk Sürahi 1,6 L 100 TL

  • Kırmızı Metal Süzgeç 20 cm 125 TL

  • Donut Kalıbı Tırtıklı Rulet Hamur Kesici Ravioli Kalıbı 25 TL

Dinarsu Kilim 80x150 cm Saçaklı 350 TL

Dinarsu Kilim 80x150 cm Saçaklı 350 TL

  • Dinarsu Kilim 80x150 cm Saçaklı Yıkanabilir 350 TL

  • Kırlent Kılıfı 45x45 cm 150 TL

  • Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı Püsküllü 43x43 cm 175 TL

  • Koltuk Örtüsü 170x210 cm 199 TL

  • Peştamal 75x150 cm 100 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 36x45x14 cm 175 TL

  • Kız Çocuk Tütülü Etek Toka Hediyeli 199 TL

  • Kız Çocuk T-Shirt Pullu Payetli 150 TL

  • Pixy Love Ponponlu Tütü Etek Ponponlu Toka Hediyeli 250 TL

  • Pixy Love Kız Çocuk T-Shirt Pullu 150 TL

  • Figürlü Çocuk Sandalet 150 TL

  • Çocuk Terlik Aksesuarlı 150 TL

  • Terlik Aksesuarı 6 lı 34,95 TL

  • Esem Comfort Kadın Çift Toka Terlik 399 TL

  • Kadın Ayakkabı 199 TL

  • Kadın Çift Toka Terlik 150 TL

  • Kadın / Erkek Terlik 150 TL

Escamp Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL

Escamp Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL

  • Lüks Kamp Sandalyesi 1.490 TL

  • Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

  • XL Kamp Sandalyesi 799 TL

  • Lüks Plaj / Piknik Sandalyesi 599 TL

  • Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Plaj Sandalyesi Desenli 379 TL

  • Kamp Sandalyesi Desenli 379 TL

  • Plaj / Piknik Sandalyesi 349 TL

  • Katlanır Ahşap Görünümlü Masa 70x70 cm 1.190 TL

  • Katlanır Kare Kamp Masası 46x46x43 cm 499 TL

  • Kamp Taburesi 21x26x32 cm 119 TL

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Kiwi KK-3333 Su Isıtıcı 699 TL

Kiwi KK-3333 Su Isıtıcı 699 TL

  • Kiwi KTM-2930 Elektrikli Semaver Beyaz 1.799 TL

  • Kiwi KTM-2911 Paslanmaz Çelik Çay Makinesi 1.799 TL

  • Kiwi KSB-2214 Kişisel Smoothie Blender 999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Kcc-4316 2.999 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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