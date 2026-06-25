Hande Erçel'in Paris Gala Pozları Gündem Oldu: Mimikleri Dillere Fena Düştü!
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Hande Erçel, son yıllarda yalnızca Türkiye'deki projeleriyle değil, uluslararası moda dünyasındaki yükselişiyle de adından söz ettiriyor. Dünyaca ünlü markaların davetlisi olarak Cannes'dan Paris Moda Haftası'na kadar birçok prestijli etkinlikte boy gösteren güzel oyuncu, bu kez Paris'teki lüks gala gecesindeki görünümüyle gündemde. Şıklığı dünya basınından tam not alırken, kırmızı halıda verdiği pozlar ve mimikleri sosyal medyada tartışma yarattı.
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Hande Erçel, ekran yolculuğuna güzellik yarışmalarıyla adım attı. 2012 yılında katıldığı Miss Civilization of the World yarışmasında elde ettiği dereceyle dikkat çeken oyuncu, kısa süre sonra televizyon projelerinde yer almaya başladı.
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Hande Erçel'in son durağı ise Paris'te düzenlenen Pomellato gala gecesi oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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