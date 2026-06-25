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Hande Erçel'in Paris Gala Pozları Gündem Oldu: Mimikleri Dillere Fena Düştü!

Hande Erçel'in Paris Gala Pozları Gündem Oldu: Mimikleri Dillere Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2026 - 11:43
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Hande Erçel, son yıllarda yalnızca Türkiye'deki projeleriyle değil, uluslararası moda dünyasındaki yükselişiyle de adından söz ettiriyor. Dünyaca ünlü markaların davetlisi olarak Cannes'dan Paris Moda Haftası'na kadar birçok prestijli etkinlikte boy gösteren güzel oyuncu, bu kez Paris'teki lüks gala gecesindeki görünümüyle gündemde. Şıklığı dünya basınından tam not alırken, kırmızı halıda verdiği pozlar ve mimikleri sosyal medyada tartışma yarattı.

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Hande Erçel, ekran yolculuğuna güzellik yarışmalarıyla adım attı. 2012 yılında katıldığı Miss Civilization of the World yarışmasında elde ettiği dereceyle dikkat çeken oyuncu, kısa süre sonra televizyon projelerinde yer almaya başladı.

Hande Erçel, ekran yolculuğuna güzellik yarışmalarıyla adım attı. 2012 yılında katıldığı Miss Civilization of the World yarışmasında elde ettiği dereceyle dikkat çeken oyuncu, kısa süre sonra televizyon projelerinde yer almaya başladı.

Asıl büyük çıkışını ise 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteriyle yaptı. Ardından rol aldığı Aşk Laftan Anlamaz ve özellikle Sen Çal Kapımı, kariyerinin dönüm noktaları oldu.

Başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Sen Çal Kapımı, 80'den fazla ülkede yayınlanarak Hande Erçel'e Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar uzanan dev bir hayran kitlesi kazandırdı. Oyuncu bugün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en çok takip edilen kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Uluslararası popülerliği sayesinde dünyanın en prestijli moda ve mücevher markalarıyla çalışan Erçel, aynı zamanda TC Candler'ın 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesinde üst sıralarda yer alarak küresel ölçekte de adından söz ettirdi.

Son birkaç yıldır Hande Erçel'i yalnızca dizi setlerinde değil, dünyanın en önemli moda organizasyonlarında da görmek mümkün.

Üç yıl üst üste Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyen oyuncu; Paris ve Milano Moda Haftaları'nda dünya devlerinin defilelerini ön sıradan takip etti. Katıldığı etkinliklerde uluslararası basının objektiflerine sık sık poz veren Erçel, birçok lüks markanın davetli listesinde yer alan sayılı Türk isimlerinden biri haline geldi.

Özellikle stil tercihleri, elbiseleri ve mücevher koleksiyonlarıyla moda eleştirmenlerinin yakın takibinde olan oyuncu, her davette adından söz ettirmeyi başarıyor.

Hande Erçel'in son durağı ise Paris'te düzenlenen Pomellato gala gecesi oldu.

Palais de Tokyo'da gerçekleştirilen özel davete markanın global elçisi olarak katılan Erçel, Georges Chakra Haute Couture imzalı beyaz tonlardaki gösterişli elbisesiyle kırmızı halıya çıktı. Derin dekoltesi, drapeli kesimi ve tüy detaylarıyla dikkat çeken tasarımını, Pomellato'nun yüksek mücevher koleksiyonundan seçilen zümrüt ve pırlanta kolyeyle tamamladı.

Carla Bruni, Catherine Deneuve, Kerry Washington ve Yang Zi gibi dünya yıldızlarıyla aynı gecede boy gösteren oyuncu, uluslararası moda basınında gecenin en şık isimleri arasında gösterildi.

Ancak gecenin en çok konuşulan kısmı kıyafeti değil, kameralar karşısındaki tavırları oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarının ardından bazı kullanıcılar Hande Erçel'in poz verirken aynı mimikleri tekrarladığını öne sürdü. Özellikle gözlerini kısarak bakması ve dudaklarını benzer şekilde kullanması birçok yorumun odağına yerleşti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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