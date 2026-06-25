Hande Erçel'in Paris Gala Pozları Gündem Oldu: Mimikleri Dillere Fena Düştü!

Asıl büyük çıkışını ise 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteriyle yaptı. Ardından rol aldığı Aşk Laftan Anlamaz ve özellikle Sen Çal Kapımı, kariyerinin dönüm noktaları oldu.

Başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Sen Çal Kapımı, 80'den fazla ülkede yayınlanarak Hande Erçel'e Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar uzanan dev bir hayran kitlesi kazandırdı. Oyuncu bugün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en çok takip edilen kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Uluslararası popülerliği sayesinde dünyanın en prestijli moda ve mücevher markalarıyla çalışan Erçel, aynı zamanda TC Candler'ın 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesinde üst sıralarda yer alarak küresel ölçekte de adından söz ettirdi.

Son birkaç yıldır Hande Erçel'i yalnızca dizi setlerinde değil, dünyanın en önemli moda organizasyonlarında da görmek mümkün.

Üç yıl üst üste Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyen oyuncu; Paris ve Milano Moda Haftaları'nda dünya devlerinin defilelerini ön sıradan takip etti. Katıldığı etkinliklerde uluslararası basının objektiflerine sık sık poz veren Erçel, birçok lüks markanın davetli listesinde yer alan sayılı Türk isimlerinden biri haline geldi.

Özellikle stil tercihleri, elbiseleri ve mücevher koleksiyonlarıyla moda eleştirmenlerinin yakın takibinde olan oyuncu, her davette adından söz ettirmeyi başarıyor.