Kadir İnanır’a Veda Töreninde Kenen Evren Gerginliği Yaşandı
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncuya veda töreni dostları, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Anma töreninde Kenan Evren gerginliği yaşandı. 12 Eylül darbesinin başındaki Kenan Evren’in sahneye geldiği anları törene katılanlar yuhaladı, bir vatandaş ise bu duruma tepki gösterdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş / X
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Kadir İnanır’ı anma töreninde yaşanan gerginlik
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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