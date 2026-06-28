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Kadir İnanır’a Veda Töreninde Kenen Evren Gerginliği Yaşandı

Kadir İnanır’a Veda Töreninde Kenen Evren Gerginliği Yaşandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.06.2026 - 14:46
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncuya veda töreni dostları, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Anma töreninde Kenan Evren gerginliği yaşandı. 12 Eylül darbesinin başındaki Kenan Evren’in sahneye geldiği anları törene katılanlar yuhaladı, bir vatandaş ise bu duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş / X

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Kadir İnanır’ı anma töreninde yaşanan gerginlik

‘Kuzeyden Gelen Adam’ belgeseli.

‘Kuzeyden Gelen Adam’ belgeseli.

Anma töreninde yaşanan gerginlik, Kadir İnanır’ın hayatının anlatıldığı ‘Kuzeyden Gelen Adam’ belgeselinin gösterimi sırasında yaşandı.

Belgeselde Kadir İnanır, 12 Eylül’ün vitrin önü aktörü Kenan Evren’le ilgili tutumunun ne olduğunu, Evren’e nasıl baktığını anlatmıştı.

Kadir İnanır belgeselde darbeci Kenan Evren ile ilgili şunları söylemişti:

Bu ülkenin aydın, pırıl pırıl, sağcısı solcusu, iyi yetişmiş gençlerini, o dinamizmi ortadan yok edip böyle depolitize bir toplum yaratmak için uluslararası güçlerle beraber buradaki işbirlikçilerin yaptığı bir katliamdan başka bir şey değildir. Bu katliamı yapan adam da benim için lanetli bir heriftir. 17 yaşındaki bir çocuğun yaşını büyütüp asan bir şerefsize ben saygı mı duyacağım? Herkes görüştü Kenan Evren’le. Ben asla görüşmedim. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes görüştü gidip. Görüşmedim diyenin alnını karışlarım. Bir de cahil bir herif, Genelkurmay Başkanı olmuş. Şu ülkede dini yapılanların tamamını bile o yaptı. Her gittiği mitinglerde ilahiler, hadisler okuyan bir general olur mu?”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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