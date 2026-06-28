Kadir İnanır’a Veda Töreninde Kenen Evren Gerginliği Yaşandı

Anma töreninde yaşanan gerginlik, Kadir İnanır’ın hayatının anlatıldığı ‘Kuzeyden Gelen Adam’ belgeselinin gösterimi sırasında yaşandı.

Belgeselde Kadir İnanır, 12 Eylül’ün vitrin önü aktörü Kenan Evren’le ilgili tutumunun ne olduğunu, Evren’e nasıl baktığını anlatmıştı.

Kadir İnanır belgeselde darbeci Kenan Evren ile ilgili şunları söylemişti:

“Bu ülkenin aydın, pırıl pırıl, sağcısı solcusu, iyi yetişmiş gençlerini, o dinamizmi ortadan yok edip böyle depolitize bir toplum yaratmak için uluslararası güçlerle beraber buradaki işbirlikçilerin yaptığı bir katliamdan başka bir şey değildir. Bu katliamı yapan adam da benim için lanetli bir heriftir. 17 yaşındaki bir çocuğun yaşını büyütüp asan bir şerefsize ben saygı mı duyacağım? Herkes görüştü Kenan Evren’le. Ben asla görüşmedim. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes görüştü gidip. Görüşmedim diyenin alnını karışlarım. Bir de cahil bir herif, Genelkurmay Başkanı olmuş. Şu ülkede dini yapılanların tamamını bile o yaptı. Her gittiği mitinglerde ilahiler, hadisler okuyan bir general olur mu?”