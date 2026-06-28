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Soner Arıca Kadir İnanır İçin Konuşurken Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Soner Arıca Kadir İnanır İçin Konuşurken Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
28.06.2026 - 13:56
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Türk sinemasının hafızalara kazınan isimlerinden Kadir İnanır için bugün son görev yerine getiriliyor. Usta oyuncunun vefat haberinin ardından sanat dünyası ve sevenleri cenaze töreninde bir araya geldi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Yıllar boyunca Türk sinemasına damga vuran oyuncu için meslektaşları, dostları ve ailesi bir aradaydı. Törene katılan isimler arasında sanat camiasından birçok tanınmış isim de yer aldı. Yeğeni Soner Arıca’nın konuşması da yürekleri dağladı. Annesini kısa süre önce kaybeden sanatçı, dayısı Kadir İnanır’ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: 2. Sayfa

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Kadir İnanır’ın vefatı Türkiye’nin dört bir yanında büyük üzüntü yarattı.

Kadir İnanır’ın vefatı Türkiye’nin dört bir yanında büyük üzüntü yarattı.

Uzun yıllar boyunca Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak anılan sanatçı, geride onlarca film ve unutulmaz karakter bıraktı. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören İnanır’ın hayatını kaybetmesinin ardından bugün İstanbul’da anma töreni düzenlendi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilen törene sanat dünyasından birçok isim katıldı. Usta oyuncunun ailesi, dostları ve meslektaşları salonda yerini aldı.

Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca, törende konuşmasına başlarken duygularını toparlamakta zorlandı.

Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca, törende konuşmasına başlarken duygularını toparlamakta zorlandı.

Törende konuşan Soner Arıca, Kadir İnanır’ın yalnızca dayısı değil, aynı zamanda hayranlık duyduğu bir sanatçı olduğunu söyledi. Konuşması sırasında “Çok şaşkınım ve üzgünüm. Bu sebeple bir gün burada konuşacağımı hayal etmezdim. Sadece dayım değil, hayran olduğum bir sanatçıydı” dedi. Annesini üç gün önce kaybettiğini de söyleyen Soner Arıca, annesi ile Kadir İnanır’ın hastalık süreçlerinde birbirlerinden haber almak istediklerini belirtti. Arıca, yaşadığı duyguları anlatmakta zorlandığını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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