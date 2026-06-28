Soner Arıca Kadir İnanır İçin Konuşurken Gözyaşlarına Hakim Olamadı
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Türk sinemasının hafızalara kazınan isimlerinden Kadir İnanır için bugün son görev yerine getiriliyor. Usta oyuncunun vefat haberinin ardından sanat dünyası ve sevenleri cenaze töreninde bir araya geldi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Yıllar boyunca Türk sinemasına damga vuran oyuncu için meslektaşları, dostları ve ailesi bir aradaydı. Törene katılan isimler arasında sanat camiasından birçok tanınmış isim de yer aldı. Yeğeni Soner Arıca’nın konuşması da yürekleri dağladı. Annesini kısa süre önce kaybeden sanatçı, dayısı Kadir İnanır’ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: 2. Sayfa
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Kadir İnanır’ın vefatı Türkiye’nin dört bir yanında büyük üzüntü yarattı.
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Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca, törende konuşmasına başlarken duygularını toparlamakta zorlandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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