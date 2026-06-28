Soner Arıca Kadir İnanır İçin Konuşurken Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Törende konuşan Soner Arıca, Kadir İnanır’ın yalnızca dayısı değil, aynı zamanda hayranlık duyduğu bir sanatçı olduğunu söyledi. Konuşması sırasında “Çok şaşkınım ve üzgünüm. Bu sebeple bir gün burada konuşacağımı hayal etmezdim. Sadece dayım değil, hayran olduğum bir sanatçıydı” dedi. Annesini üç gün önce kaybettiğini de söyleyen Soner Arıca, annesi ile Kadir İnanır’ın hastalık süreçlerinde birbirlerinden haber almak istediklerini belirtti. Arıca, yaşadığı duyguları anlatmakta zorlandığını ifade ederek konuşmasını tamamladı.