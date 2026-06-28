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Kadir İnanır’a Son Veda: Sanat Dünyası Cenaze Töreninde Bir Araya Geldi

Kadir İnanır’a Son Veda: Sanat Dünyası Cenaze Töreninde Bir Araya Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
28.06.2026 - 13:06
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’dan gelen haber sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın hafızalara kazınan yüzlerinden biri olan İnanır, onlarca yıl boyunca sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan yapımlarda yer aldı. Son dönemlerde sağlık durumu nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu. Bugün düzenlenen anma töreni ve cenaze programında ise sevenleri, dostları ve meslektaşları bir araya geldi. 

Kaynak: 2. Sayfa

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Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Kadir İnanır’ın sağlık durumu son haftalarda daha da ağırlaşmıştı.

Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Kadir İnanır’ın sağlık durumu son haftalarda daha da ağırlaşmıştı.

Sanatçının hayatını kaybettiği haberinin ardından sinema ve televizyon dünyasından birçok isim taziye mesajı paylaşmıştı. Yıllarca birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncular, yönetmenler ve sanatçılar da üzüntülerini dile getirmişti.

Bugün gerçekleştirilen anma töreni ve cenaze programında ise duygu dolu anlar yaşandı. Kadir İnanır’ın ailesi, yakın dostları ve meslektaşları törene katıldı.

Türk sinemasının farklı kuşaklarından birçok oyuncu da usta sanatçıya veda etmek için törene katıldı.

Türk sinemasının farklı kuşaklarından birçok oyuncu da usta sanatçıya veda etmek için törene katıldı.

Nur Sürer, Halil Ergün, Nuri Alço, Burak Deniz, Tamer Karadağlı, Perihan Savaş, Menderes Samancılar ve Nursel Köse törene katılan isimler arasında yer aldı. Değerli sanatçı için son sözlerini paylaştılar.

Törene katılan isimlerin Kadir İnanır’a vedalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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