Kadir İnanır'a Veda: 27 Yıllık Hayat Arkadaşı Jülide Kural Törende Gözyaşlarını Tutamadı

Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Türk sinemasının efsanesi 77 yaşında aramızdan ayrıldı. 77 senelik ömrüne sayısız eser sığdıran usta oyuncu için veda töreni düzenlendi. Törene Nur Sürer, Halil Ergün, Nuri Alço, Perihan Savaş gibi usta meslektaşları da katıldı.
27 senelik hayat arkadaşı Jülide Kural da törende yerini aldı. Kadir İnanır için hazırlanan görüntüleri izleyen Kural, duygusal anlar yaşadı. Törende konuşma da yapan Kural 'O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der, dünyanın en güzel gülümsemesiyle…Bir gün mutlaka sevgilim' söyleriyle İnanır'a veda etti.
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Gözyaşlarını tutamadı.
Jülide Kural'ın yaptığı konuşmayı da buradan izleyebilirsiniz;
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