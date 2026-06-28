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Kadir İnanır'a Veda: 27 Yıllık Hayat Arkadaşı Jülide Kural Törende Gözyaşlarını Tutamadı

Kadir İnanır'a Veda: 27 Yıllık Hayat Arkadaşı Jülide Kural Törende Gözyaşlarını Tutamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 14:07 Son Güncelleme: 28.06.2026 - 14:39

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Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Türk sinemasının efsanesi 77 yaşında aramızdan ayrıldı. 77 senelik ömrüne sayısız eser sığdıran usta oyuncu için veda töreni düzenlendi. Törene Nur Sürer, Halil Ergün, Nuri Alço, Perihan Savaş gibi usta meslektaşları da katıldı. 

27 senelik hayat arkadaşı Jülide Kural da törende yerini aldı. Kadir İnanır için hazırlanan görüntüleri izleyen Kural, duygusal anlar yaşadı. Törende konuşma da yapan Kural 'O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der, dünyanın en güzel gülümsemesiyle…Bir gün mutlaka sevgilim' söyleriyle İnanır'a veda etti.

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Gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarını tutamadı.

Törende Kadir İnanır'ın sevdikleri, yaptıkları konuşmalarla usta oyuncuya veda etti. Mikrofon ilk olarak 27 senelik hayat arkadaşına uzatıldı. Aslında sadece sessizce durmak istediğini söyleyerek sözlerine başlayan Kural, 27 senelik hayat arkadaşını yüreklere dokunan bir vedayla uğurladı.

Jülide Kural ve Kadir İnanır, sadece magazin dünyasının göz önündeki çiftlerinden değil, sinemaya ve tiyatroya olan tutkularıyla birbirine bağlanmış iki dosttu. 27 yıl boyunca iyi günde ve kötü günde sergiledikleri o sarsılmaz duruş, usta sanatçının uzun süren sağlık mücadelelerinde de kendini göstermişti. Kural, İnanır'ın en zor zamanlarında hep en büyük destekçisi ve koruyucusu oldu. Törende yaptığı konuşmada 'Onunla geçen her saniye bir okul gibiydi' diyen Kural, uyanmak istemediği bir rüyanın içinde olduğunu belirterek usta oyuncuya olan vedasını gerçekleştirdi.

Jülide Kural'ın yaptığı konuşmayı da buradan izleyebilirsiniz;

'Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine, o büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der, dünyanın en güzel gülümsemesiyle…Vasiyetim sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim. Mutlaka.'

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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