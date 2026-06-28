Kadir İnanır'a Veda: 27 Yıllık Hayat Arkadaşı Jülide Kural Törende Gözyaşlarını Tutamadı

Törende Kadir İnanır'ın sevdikleri, yaptıkları konuşmalarla usta oyuncuya veda etti. Mikrofon ilk olarak 27 senelik hayat arkadaşına uzatıldı. Aslında sadece sessizce durmak istediğini söyleyerek sözlerine başlayan Kural, 27 senelik hayat arkadaşını yüreklere dokunan bir vedayla uğurladı.

Jülide Kural ve Kadir İnanır, sadece magazin dünyasının göz önündeki çiftlerinden değil, sinemaya ve tiyatroya olan tutkularıyla birbirine bağlanmış iki dosttu. 27 yıl boyunca iyi günde ve kötü günde sergiledikleri o sarsılmaz duruş, usta sanatçının uzun süren sağlık mücadelelerinde de kendini göstermişti. Kural, İnanır'ın en zor zamanlarında hep en büyük destekçisi ve koruyucusu oldu. Törende yaptığı konuşmada 'Onunla geçen her saniye bir okul gibiydi' diyen Kural, uyanmak istemediği bir rüyanın içinde olduğunu belirterek usta oyuncuya olan vedasını gerçekleştirdi.