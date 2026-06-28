article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Sonra Kazım Koyuncu Filminin Kadın Başrolü Belli Oldu

Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Sonra Kazım Koyuncu Filminin Kadın Başrolü Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
28.06.2026 - 11:55 Son Güncelleme: 28.06.2026 - 11:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kazım Koyuncu’nun hayatını anlatacak film için hazırlıklar devam ediyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan projeyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Daha önce başrol oyuncusunun belli olduğu yapımda bu kez kadın başrol için karar verildi. Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Kazım Koyuncu’nun hayatına odaklanacak film, şimdiden merak edilen projeler arasında yer alıyor. Yapımın oyuncu kadrosu adım adım şekillenirken yeni isimler de netleşmeye başladı. Son gelişmeyle birlikte filmin önemli karakterlerinden birini canlandıracak oyuncu da belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Sumud
Dizi

Sumud

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özcan Alper’in uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü Kazım Koyuncu filmi için çalışmalar devam ediyor.

Özcan Alper’in uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü Kazım Koyuncu filmi için çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz müziğinin “Şair Ceketli Çocuk” olarak anılan unutulmaz sanatçısının yaşam öyküsünü konu alacak yapım, son dönemin en çok merak edilen biyografi projeleri arasında gösteriliyor. Film, 21 yıl önce hayatını kaybeden Kazım Koyuncu’nun hem müzik yolculuğunu hem de yaşamındaki önemli dönüm noktalarını izleyiciyle buluşturacak.

Daha önce açıklanan bilgilere göre Kazım Koyuncu karakterine Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek. Şimdi ise filmin kadın başrol oyuncusu da netlik kazandı.

Yapımdan gelen son bilgilere göre Gönül Bozoğlu rolünü Şifanur Gül üstlenecek.

Yapımdan gelen son bilgilere göre Gönül Bozoğlu rolünü Şifanur Gül üstlenecek.

Böylece Cem Yiğit Üzümoğlu ile Şifanur Gül aynı projede buluşmuş olacak. Oyuncunun filmde Kazım Koyuncu’nun nişanlısı olarak seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.

Bu rol için daha önce Biran Damla Yılmaz’ın adı gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun NOW ekranlarında yayınlanan Halef dizisinin çekim programı nedeniyle projede yer alamadığı belirtildi. Takvimlerin çakışmasının ardından yapım ekibi yeni bir isim üzerinde karar kıldı ve tercih Şifanur Gül’den yana oldu. Şifanur Gül son olarak tabii platformunda yayınlanan Sumud dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın