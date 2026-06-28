Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Sonra Kazım Koyuncu Filminin Kadın Başrolü Belli Oldu

Karadeniz müziğinin “Şair Ceketli Çocuk” olarak anılan unutulmaz sanatçısının yaşam öyküsünü konu alacak yapım, son dönemin en çok merak edilen biyografi projeleri arasında gösteriliyor. Film, 21 yıl önce hayatını kaybeden Kazım Koyuncu’nun hem müzik yolculuğunu hem de yaşamındaki önemli dönüm noktalarını izleyiciyle buluşturacak.

Daha önce açıklanan bilgilere göre Kazım Koyuncu karakterine Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek. Şimdi ise filmin kadın başrol oyuncusu da netlik kazandı.