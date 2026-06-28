Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Sonra Kazım Koyuncu Filminin Kadın Başrolü Belli Oldu
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Kazım Koyuncu’nun hayatını anlatacak film için hazırlıklar devam ediyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan projeyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Daha önce başrol oyuncusunun belli olduğu yapımda bu kez kadın başrol için karar verildi. Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Kazım Koyuncu’nun hayatına odaklanacak film, şimdiden merak edilen projeler arasında yer alıyor. Yapımın oyuncu kadrosu adım adım şekillenirken yeni isimler de netleşmeye başladı. Son gelişmeyle birlikte filmin önemli karakterlerinden birini canlandıracak oyuncu da belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Özcan Alper’in uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü Kazım Koyuncu filmi için çalışmalar devam ediyor.
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Yapımdan gelen son bilgilere göre Gönül Bozoğlu rolünü Şifanur Gül üstlenecek.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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