Vefat Eden Ünlü Aktör Kadir İnanır'ın En Sevilen Filmleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Yıllar boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milyonların gönlünde taht kuran usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Etkileyici oyunculuğu ve hafızalara kazınan filmleriyle Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır, ardında unutulmaz eserler bıraktı. İşte usta oyuncunun hafızalardan silinmeyen filmleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tatar Ramazan (1990)
3. Yılanların Öcü (1985)
4. Dila Hanım (1977)
5. Deprem (1976)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Derviş Bey (1978)
7. Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981)
8. Komser Şekpsir (2000)
9. Seyyid (1985)
10. Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın