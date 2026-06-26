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Vefat Eden Ünlü Aktör Kadir İnanır'ın En Sevilen Filmleri

Vefat Eden Ünlü Aktör Kadir İnanır'ın En Sevilen Filmleri

Kadir İnanır
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2026 - 19:00 Son Güncelleme: 26.06.2026 - 19:09
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Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Yıllar boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milyonların gönlünde taht kuran usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Etkileyici oyunculuğu ve hafızalara kazınan filmleriyle Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır, ardında unutulmaz eserler bıraktı. İşte usta oyuncunun hafızalardan silinmeyen filmleri...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Selvi Boylum Al Yazmalım
Film

Selvi Boylum Al Yazmalım

Tatar Ramazan
Film

Tatar Ramazan

Seyyid
Film

Seyyid

Yılanların Öcü
Film

Yılanların Öcü

Dila Hanım
Film

Dila Hanım

Evlidir Ne Yapsa Yeridir
Film

Evlidir Ne Yapsa Yeridir

Deprem
Film

Deprem

Kırık Bir Aşk Hikayesi
Film

Kırık Bir Aşk Hikayesi

Komser Şekspir
Film

Komser Şekspir

Kadir İnanır
Oyuncu

Kadir İnanır

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1. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

1. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

Kamyon şoförü İlyas ile Asya'nın büyük bir aşkla başlayan ilişkisi, yaşanan kırgınlıklar ve ayrılıklarla zorlu bir sınavdan geçer. Yıllar sonra Asya, kalbinin sesini mi yoksa kendisine emek veren adamı mı seçeceğine karar vermek zorunda kalır. Film, 'Sevgi emek midir?' sorusuyla Türk sinemasına damga vurmuştur.

2. Tatar Ramazan (1990)

2. Tatar Ramazan (1990)

Haksızlık karşısında susmayan Tatar Ramazan, adalet uğruna her şeyi göze alan cesur bir halk kahramanıdır. Güçlü karakteriyle zalimlere meydan okuyan Ramazan'ın mücadelesi, özgürlük ve onur kavramlarını merkezine alır.

3. Yılanların Öcü (1985)

3. Yılanların Öcü (1985)

Anadolu'nun küçük bir köyünde geçen film, bir ailenin evinin önüne yapılmak istenen yeni ev nedeniyle başlayan toprak kavgasını konu alır. Köylülerin hak arayışı, baskılar ve adalet mücadelesi üzerinden toplumsal sorunlara güçlü bir bakış sunar.

4. Dila Hanım (1977)

4. Dila Hanım (1977)

Eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu adamdan intikam almak isteyen Dila Hanım, hiç beklemediği bir şekilde ona âşık olur. İntikam duygusuyla aşk arasında sıkışan iki insanın hikâyesi, Yeşilçam'ın unutulmaz romantik dramları arasında yer alır.

5. Deprem (1976)

5. Deprem (1976)

Büyük bir depremin ardından yaşamları altüst olan insanların hayata yeniden tutunma çabası anlatılır. Kayıpların, acının ve dayanışmanın ön plana çıktığı film, doğal afetlerin insanlar üzerindeki derin etkisini gözler önüne serer.

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6. Derviş Bey (1978)

6. Derviş Bey (1978)

Güç, otorite ve törelerin gölgesinde yaşayan Derviş Bey, değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışırken kendi değerleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Film, gelenek ile modernleşme arasındaki çatışmayı etkileyici bir dille işler.

7. Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981)

7. Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981)

Birbirini seven iki genç, aile baskısı, ekonomik zorluklar ve hayatın acımasız koşulları nedeniyle mutlu bir birliktelik kuramaz. Yarım kalan umutlar ve kavuşamayan âşıkların hikâyesi, duygusal atmosferiyle izleyiciyi derinden etkiler.

8. Komser Şekpsir (2000)

8. Komser Şekpsir (2000)

Hasta kızının son isteğini yerine getirmek isteyen bir komiser, karakoldaki tutuklularla birlikte bir tiyatro oyunu sahnelemeye karar verir. Sıcak hikâyesiyle hem güldüren hem de hüzünlendiren film, umut ve fedakârlık temalarını ön plana çıkarır.

9. Seyyid (1985)

9. Seyyid (1985)

Yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Seyyid, değişen hayatına uyum sağlamaya çalışırken geçmişiyle de hesaplaşmak zorunda kalır. Adalet, yalnızlık ve intikam duygularını işleyen film, güçlü dramatik yapısıyla dikkat çeker.

10. Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)

10. Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)

Evli bir adamın yaşadığı yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik gelişmeler etrafında şekillenen film, aile ilişkilerini ve toplumsal değerleri mizahi bir dille ele alır. Komedi ve dram unsurlarını bir araya getiren yapım, dönemin sevilen Yeşilçam filmleri arasında yer alır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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