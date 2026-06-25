Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal Düşünülüyordu: Go Türkiye’nin Karadeniz Dizisinin Başrolleri Belli Oldu

Böylece İlhan Şen ile Cemre Baysel bir kez daha aynı yapımda buluşmuş olacak.

İki oyuncu daha önce de birlikte kamera karşısına geçmişti. İlk olarak Ramo dizisinde aynı projede yer alan ikili, daha sonra 2024 yılında vizyona giren Aşk Filmi’nde de birlikte rol aldı. Şimdi ise yollarının üçüncü kez Go Türkiye projesinde kesişecek.