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Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal Düşünülüyordu: Go Türkiye’nin Karadeniz Dizisinin Başrolleri Belli Oldu

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal Düşünülüyordu: Go Türkiye’nin Karadeniz Dizisinin Başrolleri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
25.06.2026 - 21:40 Son Güncelleme: 25.06.2026 - 21:42
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Go Türkiye için hazırlanan yeni mini dizide başrolü üstlenecek isimler netleşti. Türkiye’nin farklı bölgelerini tanıtmayı amaçlayan proje bu kez Karadeniz’e odaklanacak. Başrollerin Taşacak Bu Deniz’de rol alan Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal olacağı iddialar arasındaydı. Yapım hazırlıkları devam ederken oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler de ortaya çıktı. Temmuz ayında sete çıkması planlanan dizinin yönetmeni ve senaristi de belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Ulaş Tuna Astepe
Oyuncu

Ulaş Tuna Astepe

Deniz Baysal
Oyuncu

Deniz Baysal

Cemre Baysel
Oyuncu

Cemre Baysel

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Go Türkiye kapsamında hazırlanan mini dizilere bir yenisi daha ekleniyor.

Go Türkiye kapsamında hazırlanan mini dizilere bir yenisi daha ekleniyor.

Daha önce Türkiye’nin farklı şehirlerini ve bölgelerini tanıtan projelerin ardından bu kez Karadeniz için yeni bir yapım hazırlanıyor. Dizinin adı “Kalbimin Rotası Karadeniz” olarak açıklandı. Yapımcılığını Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu Han Medya üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Ketche oturacak. Senaryoyu ise Emre Kavuk kaleme alıyor. Hazırlıkları devam eden mini dizinin çekimlerinin temmuz ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre dizinin başrollerini İlhan Şen ile Cemre Baysel paylaşacak.

Kulislerden gelen bilgilere göre dizinin başrollerini İlhan Şen ile Cemre Baysel paylaşacak.

Böylece İlhan Şen ile Cemre Baysel bir kez daha aynı yapımda buluşmuş olacak.

İki oyuncu daha önce de birlikte kamera karşısına geçmişti. İlk olarak Ramo dizisinde aynı projede yer alan ikili, daha sonra 2024 yılında vizyona giren Aşk Filmi’nde de birlikte rol aldı. Şimdi ise yollarının üçüncü kez Go Türkiye projesinde kesişecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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