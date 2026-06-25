Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal Düşünülüyordu: Go Türkiye’nin Karadeniz Dizisinin Başrolleri Belli Oldu
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Go Türkiye için hazırlanan yeni mini dizide başrolü üstlenecek isimler netleşti. Türkiye’nin farklı bölgelerini tanıtmayı amaçlayan proje bu kez Karadeniz’e odaklanacak. Başrollerin Taşacak Bu Deniz’de rol alan Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal olacağı iddialar arasındaydı. Yapım hazırlıkları devam ederken oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler de ortaya çıktı. Temmuz ayında sete çıkması planlanan dizinin yönetmeni ve senaristi de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Go Türkiye kapsamında hazırlanan mini dizilere bir yenisi daha ekleniyor.
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Kulislerden gelen bilgilere göre dizinin başrollerini İlhan Şen ile Cemre Baysel paylaşacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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