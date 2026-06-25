Yaprak Dökümü’nün Gelin Kaynanası Aşk Tesadüfleri Sever 3’te Yeniden Buluşuyor
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Türk sinemasının sevilen serilerinden Aşk Tesadüfleri Sever, üçüncü filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni film için hazırlıklar sürerken oyuncu kadrosuna ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Serinin üçüncü halkasında yer alacak isimler netleşmeye başlarken, yıllar sonra gerçekleşecek bir buluşma da dikkat çekti. Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol alan iki usta oyuncu bu kez aynı filmde bir araya geliyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aşk Tesadüfleri Sever serisi, ilk filminden bu yana romantik hikâyesiyle sinemaseverlerin hafızasında yer edinen yapımlar arasında.
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Filmin öne çıkan gelişmelerinden biri ise Güler Ökten ile Bennu Yıldırımlar’ın aynı projede buluşacak olması oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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