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Yaprak Dökümü’nün Gelin Kaynanası Aşk Tesadüfleri Sever 3’te Yeniden Buluşuyor

Yaprak Dökümü’nün Gelin Kaynanası Aşk Tesadüfleri Sever 3’te Yeniden Buluşuyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
25.06.2026 - 16:51 Son Güncelleme: 25.06.2026 - 16:52
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Türk sinemasının sevilen serilerinden Aşk Tesadüfleri Sever, üçüncü filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni film için hazırlıklar sürerken oyuncu kadrosuna ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Serinin üçüncü halkasında yer alacak isimler netleşmeye başlarken, yıllar sonra gerçekleşecek bir buluşma da dikkat çekti. Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol alan iki usta oyuncu bu kez aynı filmde bir araya geliyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Yaprak Dökümü
Dizi

Yaprak Dökümü

Belçim Bilgin
Oyuncu

Belçim Bilgin

Devrim Özkan
Oyuncu

Devrim Özkan

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Aşk Tesadüfleri Sever serisi, ilk filminden bu yana romantik hikâyesiyle sinemaseverlerin hafızasında yer edinen yapımlar arasında.

Aşk Tesadüfleri Sever serisi, ilk filminden bu yana romantik hikâyesiyle sinemaseverlerin hafızasında yer edinen yapımlar arasında.

Serinin yeni filmi için hazırlıklar sürerken oyuncu kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda yine Ömer Faruk Sorak oturacak. Filmin okuma provasının temmuz ayının ilk günlerinde yapılması planlanıyor. Çekimlerin ise kısa süre sonra başlaması bekleniyor.

Yeni filmde Mehmet Günsür, Özgür karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkacak. Başrolde ona Mavi karakterini canlandıracak Devrim Özkan eşlik edecek. Kadroda ayrıca Belçim Bilgin, Ayda Aksel ve Ayşe Arman da yer alıyor. Yapım ekibi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ederken yeni isimler de tek tek açıklanıyor.

Filmin öne çıkan gelişmelerinden biri ise Güler Ökten ile Bennu Yıldırımlar’ın aynı projede buluşacak olması oldu.

Filmin öne çıkan gelişmelerinden biri ise Güler Ökten ile Bennu Yıldırımlar’ın aynı projede buluşacak olması oldu.

Güler Ökten filmde Mavi’nin babaannesi Elif karakterini canlandıracak. Bennu Yıldırımlar ise Elif’in gençlik yıllarına hayat verecek. Güler Ökten ile Bennu Yıldırımlar, yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü’nde gelin ve kayınvalide olarak kamera karşısına geçmişti. Uzun yıllar hafızalarda kalan ikili, şimdi farklı bir hikâyede yeniden aynı projede yer alacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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