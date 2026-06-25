Yaprak Dökümü’nün Gelin Kaynanası Aşk Tesadüfleri Sever 3’te Yeniden Buluşuyor

Serinin yeni filmi için hazırlıklar sürerken oyuncu kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda yine Ömer Faruk Sorak oturacak. Filmin okuma provasının temmuz ayının ilk günlerinde yapılması planlanıyor. Çekimlerin ise kısa süre sonra başlaması bekleniyor.

Yeni filmde Mehmet Günsür, Özgür karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkacak. Başrolde ona Mavi karakterini canlandıracak Devrim Özkan eşlik edecek. Kadroda ayrıca Belçim Bilgin, Ayda Aksel ve Ayşe Arman da yer alıyor. Yapım ekibi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ederken yeni isimler de tek tek açıklanıyor.