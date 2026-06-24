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The Traitors Türkiye İçin Karar Verildi: Programın Yeni Sezonu Olacak mı?

The Traitors Türkiye İçin Karar Verildi: Programın Yeni Sezonu Olacak mı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
24.06.2026 - 17:09
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Son dönemde öne çıkan yarışma programlarından biri olan The Traitors Türkiye ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım için beklenen karar verildi. Strateji, ittifak ve psikolojik mücadeleyi bir araya getiren programın geleceği uzun süredir konuşuluyordu. Yarışmanın devam edip etmeyeceği konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İlk sezon boyunca sosyal medyada da geniş yer bulan yapımın yeni sezonu için beklenen haber geldi.

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Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan The Traitors formatı, Türkiye uyarlamasıyla da dikkat çekmişti.

Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan The Traitors formatı, Türkiye uyarlamasıyla da dikkat çekmişti.

Yarışmanın temelinde güven, şüphe ve strateji yer alıyor. Aynı evde yaşayan yarışmacılar büyük ödül için mücadele ederken bazı isimler gizli şekilde “hain” olarak belirleniyor. Diğer yarışmacılar ise bu kişileri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Her bölümde yapılan oylamalar ve alınan kararlar yarışmanın gidişatını doğrudan etkiliyor.

İlk sezon boyunca yarışmacılar arasında kurulan ittifaklar, bozulan dostluklar ve yapılan hamleler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Özellikle kimin hain olduğu ve kimin doğru tahmin yaptığı bölümler boyunca en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

The Traitors Türkiye’nin ilk sezonunun ardından yeni sezon gelip gelmeyeceği konusunda çeşitli yorumlar yapılmıştı.

The Traitors Türkiye’nin ilk sezonunun ardından yeni sezon gelip gelmeyeceği konusunda çeşitli yorumlar yapılmıştı.

Formatın uluslararası başarısı ve ilk sezonun gördüğü ilgi nedeniyle devam etmesi bekleniyordu. Gelen son bilgilere göre yapım için ikinci sezon onayı verildi. Böylece yarışmanın yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkacağı netleşmiş oldu. Yeni sezonda yarışmacı kadrosunun nasıl şekilleneceği ve formatta herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise önümüzdeki dönemde belli olacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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