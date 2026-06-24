Madonna Hayatını Anlatacak Filmin Neden İptal Edildiğini İlk Kez Açıkladı

Madonna, hayatının sıradan bir hikâye olmadığını ve bunu doğru şekilde anlatabilmek için geniş bir prodüksiyon gerektiğini düşündüğünü söyledi. Ancak stüdyo tarafı aynı görüşte değildi. Taraflar uzun süre ortak bir noktada buluşmaya çalışsa da sonuç alınamadı. Madonna, maliyeti düşürebilecek farklı çözümler üzerinde de durduğunu anlattı. Hatta çekimlerin başka bir ülkede yapılması seçeneğini değerlendirdiğini ifade etti. Buna rağmen görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve proje ilerleyemedi.

Hazırlık sürecinde dikkat çeken gelişmelerden biri de başrol seçimi olmuştu. Madonna’yı kimin canlandıracağı uzun süre tartışılmıştı. Aylar süren seçmelerin ardından Julia Garner rol için tercih edilen isim olmuştu. Başarılı oyuncunun seçilmesi projeye olan ilgiyi daha da artırmıştı. Ancak filmin çekim aşamasına geçilememesi nedeniyle bu plan da hayata geçirilemedi. Julia Garner daha sonra verdiği röportajlarda projeye hâlâ inandığını söylemişti. Buna rağmen film için somut bir adım atılamadı.

Madonna, film projesinin durmasının ardından farklı seçenekleri değerlendirmeye başladığını da anlattı. Bu süreçte Netflix tarafından kendisine bir dizi fikri sunulduğunu açıkladı. Ancak daha önce hazırlanan senaryoların kullanımı konusunda yeni sorunlar ortaya çıktı. Sanatçı, daha önce yazılan metinlerin başka bir yapım için kullanılmasının kolay olmadığını ifade etti. Bu nedenle dizi tarafındaki çalışmalar da beklenenden uzun sürdü. Madonna, doğru ekibi oluşturmak için aylarını harcadığını ancak istediği noktaya ulaşamadığını söyledi.