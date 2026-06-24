Madonna Hayatını Anlatacak Filmin Neden İptal Edildiğini İlk Kez Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pop müziğin en tanınan isimlerinden Madonna’nın hayatını konu alacak biyografi filmi yıllardır konuşuluyordu. Ancak büyük beklenti yaratan proje beklenen aşamaya gelemeden rafa kaldırılmıştı. Uzun süredir sessiz kalan Madonna, bu kez filmin neden çekilemediğine dair ayrıntıları paylaştı. Ünlü sanatçı, yaşanan sürecin perde arkasını anlatırken stüdyo ile yaşadığı anlaşmazlıklardan da söz etti. Film için yıllarca hazırlık yapıldığını belirten Madonna, ortaya çıkan sorunların projeyi çıkmaza sürüklediğini ifade etti.
Kaynak: Independent
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk kez 2020 yılında duyurulan Madonna biyografi filmi, açıklandığı dönemde büyük ilgi görmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanatçının verdiği röportaja göre asıl sorun bütçe konusunda ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın