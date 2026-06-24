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Madonna Hayatını Anlatacak Filmin Neden İptal Edildiğini İlk Kez Açıkladı

Madonna Hayatını Anlatacak Filmin Neden İptal Edildiğini İlk Kez Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
24.06.2026 - 14:37 Son Güncelleme: 24.06.2026 - 14:38
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Pop müziğin en tanınan isimlerinden Madonna’nın hayatını konu alacak biyografi filmi yıllardır konuşuluyordu. Ancak büyük beklenti yaratan proje beklenen aşamaya gelemeden rafa kaldırılmıştı. Uzun süredir sessiz kalan Madonna, bu kez filmin neden çekilemediğine dair ayrıntıları paylaştı. Ünlü sanatçı, yaşanan sürecin perde arkasını anlatırken stüdyo ile yaşadığı anlaşmazlıklardan da söz etti. Film için yıllarca hazırlık yapıldığını belirten Madonna, ortaya çıkan sorunların projeyi çıkmaza sürüklediğini ifade etti. 

Kaynak: Independent

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Julia Garner
Oyuncu

Julia Garner

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İlk kez 2020 yılında duyurulan Madonna biyografi filmi, açıklandığı dönemde büyük ilgi görmüştü.

İlk kez 2020 yılında duyurulan Madonna biyografi filmi, açıklandığı dönemde büyük ilgi görmüştü.

Projenin yapım sürecinde Universal Pictures devreye girmiş ve filmin haklarını almıştı. Madonna yalnızca hikâyesinin anlatılmasını istemekle kalmamış, senaryo ve yönetim sürecinde de aktif rol üstlenmişti. Ünlü sanatçı, hayatını anlatacak yapımın her aşamasında bulunmayı tercih etmişti. Bu nedenle hazırlık süreci beklenenden daha uzun sürdü. Senaryo üzerinde farklı isimlerle çalışıldı ve proje için çeşitli taslaklar hazırlandı. Madonna’nın anlatmak istediği hikâyenin kapsamı büyüdükçe filmin maliyeti de yükselmeye başladı.

Sanatçının verdiği röportaja göre asıl sorun bütçe konusunda ortaya çıktı.

Sanatçının verdiği röportaja göre asıl sorun bütçe konusunda ortaya çıktı.

Madonna, hayatının sıradan bir hikâye olmadığını ve bunu doğru şekilde anlatabilmek için geniş bir prodüksiyon gerektiğini düşündüğünü söyledi. Ancak stüdyo tarafı aynı görüşte değildi. Taraflar uzun süre ortak bir noktada buluşmaya çalışsa da sonuç alınamadı. Madonna, maliyeti düşürebilecek farklı çözümler üzerinde de durduğunu anlattı. Hatta çekimlerin başka bir ülkede yapılması seçeneğini değerlendirdiğini ifade etti. Buna rağmen görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve proje ilerleyemedi.

Hazırlık sürecinde dikkat çeken gelişmelerden biri de başrol seçimi olmuştu. Madonna’yı kimin canlandıracağı uzun süre tartışılmıştı. Aylar süren seçmelerin ardından Julia Garner rol için tercih edilen isim olmuştu. Başarılı oyuncunun seçilmesi projeye olan ilgiyi daha da artırmıştı. Ancak filmin çekim aşamasına geçilememesi nedeniyle bu plan da hayata geçirilemedi. Julia Garner daha sonra verdiği röportajlarda projeye hâlâ inandığını söylemişti. Buna rağmen film için somut bir adım atılamadı.

Madonna, film projesinin durmasının ardından farklı seçenekleri değerlendirmeye başladığını da anlattı. Bu süreçte Netflix tarafından kendisine bir dizi fikri sunulduğunu açıkladı. Ancak daha önce hazırlanan senaryoların kullanımı konusunda yeni sorunlar ortaya çıktı. Sanatçı, daha önce yazılan metinlerin başka bir yapım için kullanılmasının kolay olmadığını ifade etti. Bu nedenle dizi tarafındaki çalışmalar da beklenenden uzun sürdü. Madonna, doğru ekibi oluşturmak için aylarını harcadığını ancak istediği noktaya ulaşamadığını söyledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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