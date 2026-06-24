Gülse Birsel Paylaştı: Aile Arasında 2 Setinden İlk Görüntüler
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Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Aile Arasında, yıllar sonra devam filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan Aile Arasında 2'den ilk set kareleri gelirken, paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Gülse Birsel imzalı sevilen komedi filmi Aile Arasında yıllar sonra devam filmiyle geri dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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