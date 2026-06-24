article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Gülse Birsel Paylaştı: Aile Arasında 2 Setinden İlk Görüntüler

Gülse Birsel Paylaştı: Aile Arasında 2 Setinden İlk Görüntüler

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2026 - 14:22 Son Güncelleme: 24.06.2026 - 14:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Aile Arasında, yıllar sonra devam filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan Aile Arasında 2'den ilk set kareleri gelirken, paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Aile Arasında
Film

Aile Arasında

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülse Birsel imzalı sevilen komedi filmi Aile Arasında yıllar sonra devam filmiyle geri dönüyor.

Gülse Birsel imzalı sevilen komedi filmi Aile Arasında yıllar sonra devam filmiyle geri dönüyor.

Başrollerini Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın paylaştığı Aile Arasında 2 için çekimler resmen başladı.

Merakla beklenen yapımın senaristi Gülse Birsel, 4 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak filmin setinden ilk kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımlar, filmin hayranlarını heyecanlandırdı.

Setten gelen görüntülerde Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın yeniden aynı projede bir araya geldiği görülürken, Aile Arasında 2 şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk filmin başarısının ardından devam halkası için beklenti de bir hayli yüksek.

Gülse Birsel, set fotoğraflarını paylaştığı gönderiye '2026 Haziran nasıl geçiyor? Aha böyle: #2ailearasında, kahkahalar, “Kayıt provadır”, sete misafir gelen dostlar, “Bu sahne zor sahne”, mısır, telaşe, “Neyse hava serin yoksa biterdik”, simit-peynir, “Bir an önce gala olsun istiyoruum”, uykusuzluk, tekrar telaşe, “Bir laf geçelim”, kahkahalar, gün doğumu.🎥🎞️__4 Aralık’ta sinemalarda buluşmak üzere.' @bkm @aciktan @macafilms notunu düştü.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın