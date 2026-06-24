Oyuncak Hikayesi 5 Türkiye’de Yılın En İyi Açılışını Yaparak Zirveye Yerleşti
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Pixar’ın yıllardır devam eden sevilen animasyon serisi Oyuncak Hikayesi, yeni filmiyle sinemalara güçlü bir dönüş yaptı. Uzun süredir beklenen Oyuncak Hikayesi 5, vizyona girdiği ilk hafta sonunda elde ettiği rakamlarla dikkat çekti. Türkiye’de gösterime giren film kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. 2026 yılının en iyi açılış yapan yapımı oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Açıklanan verilere göre Oyuncak Hikayesi 5, Türkiye’de ilk hafta sonunda 151 bin seyirci tarafından izlendi.
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Filmin yönetmen koltuğunda serinin önemli isimlerinden Andrew Stanton oturuyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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