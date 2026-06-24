article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Oyuncak Hikayesi 5 Türkiye’de Yılın En İyi Açılışını Yaparak Zirveye Yerleşti

Oyuncak Hikayesi 5 Türkiye’de Yılın En İyi Açılışını Yaparak Zirveye Yerleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
24.06.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pixar’ın yıllardır devam eden sevilen animasyon serisi Oyuncak Hikayesi, yeni filmiyle sinemalara güçlü bir dönüş yaptı. Uzun süredir beklenen Oyuncak Hikayesi 5, vizyona girdiği ilk hafta sonunda elde ettiği rakamlarla dikkat çekti. Türkiye’de gösterime giren film kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. 2026 yılının en iyi açılış yapan yapımı oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Oyuncak Hikayesi
Film

Oyuncak Hikayesi

Oyuncak Hikayesi 5
Film

Oyuncak Hikayesi 5

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Açıklanan verilere göre Oyuncak Hikayesi 5, Türkiye’de ilk hafta sonunda 151 bin seyirci tarafından izlendi.

Açıklanan verilere göre Oyuncak Hikayesi 5, Türkiye’de ilk hafta sonunda 151 bin seyirci tarafından izlendi.

Bu rakam, filme yılın en güçlü açılışı unvanını getirdi. Özellikle yaz döneminde ailelerin sinemaya yönelmesiyle birlikte yapımın önemli bir sonuca imza attığı görüldü. Uzun yıllardır devam eden serinin yeni halkası olması da ilginin artmasında etkili oldu.

Filmin yönetmen koltuğunda serinin önemli isimlerinden Andrew Stanton oturuyor.

Filmin yönetmen koltuğunda serinin önemli isimlerinden Andrew Stanton oturuyor.

Yardımcı yönetmenlik görevini ise McKenna Harris üstleniyor. Yapım, eski karakterleri korurken günümüz çocuklarının teknolojiyle ilişkisini hikâyenin merkezine taşıyor.

Woody, Buzz Lightyear ve Jessie bu kez farklı bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Bonnie’nin hayatında oyuncakların yerini yavaş yavaş teknoloji almaya başlıyor. Hikâyenin merkezinde ise “Lilypad” adı verilen akıllı ve eğitici bir tablet bulunuyor. Oyuncaklar, Bonnie’nin ilgisini yeniden kazanabilmek için mücadele verirken aynı zamanda değişen dünyaya da uyum sağlamaya çalışıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın