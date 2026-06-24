Günay Karacaoğlu Çocukluk Yıllarını Anlattı: Oyuncu Olma Sebebini Açıkladı
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Günay Karacaoğlu katıldığı programda çocukluk yıllarına dair bilinmeyenleri anlattı. Ailesiyle ilişkisine değinen oyuncu, hayatının önemli bir bölümünde kendisini kabul ettirmeye çalıştığını söyledi. Beş kişilik bir ailenin üçüncü çocuğu olduğunu belirten Karacaoğlu, çocukluk döneminde yaşadığı duyguların bugün yaptığı mesleği seçmesinde etkili olduğunu ifade etti. Oyuncu, ailesinin ilgisini çekebilmek için uzun yıllar çaba gösterdiğini anlattı. Bu nedenle sahne sanatlarına yöneldiğini söyleyen Karacaoğlu, oyunculuğun hayatında özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.
Kaynak: İbrahim Selim’le Bu Gece
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Programda çocukluk döneminden söz eden Günay Karacaoğlu, büyüdüğü evin dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile yapısına sahip olduğunu söyledi.
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Karacaoğlu açıklamalarında gençlik yıllarına ait farklı bir hayalinden de söz etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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