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Günay Karacaoğlu Çocukluk Yıllarını Anlattı: Oyuncu Olma Sebebini Açıkladı

Günay Karacaoğlu Çocukluk Yıllarını Anlattı: Oyuncu Olma Sebebini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
24.06.2026 - 16:22
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Günay Karacaoğlu katıldığı programda çocukluk yıllarına dair bilinmeyenleri anlattı. Ailesiyle ilişkisine değinen oyuncu, hayatının önemli bir bölümünde kendisini kabul ettirmeye çalıştığını söyledi. Beş kişilik bir ailenin üçüncü çocuğu olduğunu belirten Karacaoğlu, çocukluk döneminde yaşadığı duyguların bugün yaptığı mesleği seçmesinde etkili olduğunu ifade etti. Oyuncu, ailesinin ilgisini çekebilmek için uzun yıllar çaba gösterdiğini anlattı. Bu nedenle sahne sanatlarına yöneldiğini söyleyen Karacaoğlu, oyunculuğun hayatında özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi. 

Kaynak: İbrahim Selim’le Bu Gece

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Programda çocukluk döneminden söz eden Günay Karacaoğlu, büyüdüğü evin dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile yapısına sahip olduğunu söyledi.

Programda çocukluk döneminden söz eden Günay Karacaoğlu, büyüdüğü evin dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile yapısına sahip olduğunu söyledi.

Ancak kendi hislerinin farklı olduğunu belirten oyuncu, çocukluk yıllarında sürekli kendisini göstermeye çalıştığını anlattı. Karacaoğlu, aile içinde çoğu zaman fark edilmek istediğini ve bunun hayatının önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti. Oyuncu olma kararının da bu duygularla bağlantılı olduğunu belirten Karacaoğlu, yıllar boyunca sahnenin kendisi için yalnızca bir iş alanı olmadığını söyledi. Ailesinin dikkatini çekmek istediğini dile getiren oyuncu, bu nedenle görünür olabileceği bir meslek seçtiğini anlattı.

Karacaoğlu açıklamalarında gençlik yıllarına ait farklı bir hayalinden de söz etti.

Karacaoğlu açıklamalarında gençlik yıllarına ait farklı bir hayalinden de söz etti.

Bir dönem dansöz olmayı düşündüğünü belirten oyuncu, o günlerde kendisine “Alev Yaldız” adını verdiğini söyledi. Bu düşüncenin arkasında da yine fark edilme isteğinin bulunduğunu ifade etti. Zaman içinde oyunculuğun hayatında daha baskın hale geldiğini anlatan Karacaoğlu, kariyerini bu alanda sürdürmeye karar verdiğini belirtti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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