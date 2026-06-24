Günay Karacaoğlu Çocukluk Yıllarını Anlattı: Oyuncu Olma Sebebini Açıkladı

Ancak kendi hislerinin farklı olduğunu belirten oyuncu, çocukluk yıllarında sürekli kendisini göstermeye çalıştığını anlattı. Karacaoğlu, aile içinde çoğu zaman fark edilmek istediğini ve bunun hayatının önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti. Oyuncu olma kararının da bu duygularla bağlantılı olduğunu belirten Karacaoğlu, yıllar boyunca sahnenin kendisi için yalnızca bir iş alanı olmadığını söyledi. Ailesinin dikkatini çekmek istediğini dile getiren oyuncu, bu nedenle görünür olabileceği bir meslek seçtiğini anlattı.