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Oyuncu Su Kutlu’dan Dizi Sektörüne Sitem: “Beni Değiştirmeye Çalışıyorlar”

Oyuncu Su Kutlu’dan Dizi Sektörüne Sitem: “Beni Değiştirmeye Çalışıyorlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
24.06.2026 - 13:15
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Türk dizilerindeki oyuncu tercihleri son yıllarda sık sık tartışma konusu olurken, bu kez oyuncu Su Kutlu’nun yaptığı açıklamalar konuşuldu. Yer aldığı projeler ve canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu, sektörde yaşadığı bazı durumları anlattı. Özellikle son dönemde yapılan oyuncu seçimlerine değinen Kutlu, yapım şirketlerinin tercihleriyle ilgili görüşlerini paylaştı. 

Oyuncunun sözleri özellikle dizi sektörünü yakından takip edenler tarafından paylaşıldı. X platformunda yapılan yorumlarda Su Kutlu’ya destek mesajları yer aldı.

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Uzun yıllardır ekranlarda farklı projelerde yer alan Su Kutlu, son paylaşımında sektörün son yıllarda geçirdiği değişime değindi.

Uzun yıllardır ekranlarda farklı projelerde yer alan Su Kutlu, son paylaşımında sektörün son yıllarda geçirdiği değişime değindi.

Oyuncuya göre pandemi sonrası dönemde dizilerin hedef kitlesi ve satış stratejileri önemli ölçüde değişti. Kutlu, yapımcıların artık yalnızca Türkiye’deki izleyiciyi değil, dizilerin satıldığı ülkelerdeki beklentileri de dikkate aldığını ifade etti. Bu durumun oyuncu seçimlerinde de etkili olduğunu belirten oyuncu, bazı tercihlerin yetenekten çok farklı kriterlere göre yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Açıklamalarında özellikle yurt dışı pazarına vurgu yapan Su Kutlu, bazı oyuncuların yalnızca tanınırlıkları nedeniyle tercih edildiğini dile getirdi. Sosyal medya takipçi sayılarının da zaman zaman belirleyici hale geldiğini ifade eden oyuncu, bazı isimlerin seçmelere girmeden projelerde yer alabildiğini öne sürdü. Bu durumun sektörde çalışan birçok oyuncunun karşılaştığı bir gerçek olduğunu düşündüğünü belirtti.

Kutlu, görüşmeye çağrıldığı bazı projelerde kendisine yapılan önerilerden de bahsetti.

Kutlu, görüşmeye çağrıldığı bazı projelerde kendisine yapılan önerilerden de bahsetti.

Oyuncu, ten renginin fazla açık bulunduğunu ve bu nedenle görünümünü değiştirmesinin istendiğini söyledi. Solaryuma girmesinin önerildiğini, saç renginin de değiştirilmesinin talep edildiğini anlatan Kutlu, bu duruma anlam veremediğini ifade etti. Eğer farklı bir oyuncu profili aranıyorsa kendisinin neden görüşmeye çağrıldığını sorguladığını da sözlerine ekledi. Açıklaması X platformunda gündem olunca birçok kişiden destek yorumları geldi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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