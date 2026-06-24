Oyuncu Su Kutlu’dan Dizi Sektörüne Sitem: “Beni Değiştirmeye Çalışıyorlar”
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Türk dizilerindeki oyuncu tercihleri son yıllarda sık sık tartışma konusu olurken, bu kez oyuncu Su Kutlu’nun yaptığı açıklamalar konuşuldu. Yer aldığı projeler ve canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu, sektörde yaşadığı bazı durumları anlattı. Özellikle son dönemde yapılan oyuncu seçimlerine değinen Kutlu, yapım şirketlerinin tercihleriyle ilgili görüşlerini paylaştı.
Oyuncunun sözleri özellikle dizi sektörünü yakından takip edenler tarafından paylaşıldı. X platformunda yapılan yorumlarda Su Kutlu’ya destek mesajları yer aldı.
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Uzun yıllardır ekranlarda farklı projelerde yer alan Su Kutlu, son paylaşımında sektörün son yıllarda geçirdiği değişime değindi.
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Kutlu, görüşmeye çağrıldığı bazı projelerde kendisine yapılan önerilerden de bahsetti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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