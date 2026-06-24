Oyuncu Su Kutlu’dan Dizi Sektörüne Sitem: “Beni Değiştirmeye Çalışıyorlar”

Oyuncuya göre pandemi sonrası dönemde dizilerin hedef kitlesi ve satış stratejileri önemli ölçüde değişti. Kutlu, yapımcıların artık yalnızca Türkiye’deki izleyiciyi değil, dizilerin satıldığı ülkelerdeki beklentileri de dikkate aldığını ifade etti. Bu durumun oyuncu seçimlerinde de etkili olduğunu belirten oyuncu, bazı tercihlerin yetenekten çok farklı kriterlere göre yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Açıklamalarında özellikle yurt dışı pazarına vurgu yapan Su Kutlu, bazı oyuncuların yalnızca tanınırlıkları nedeniyle tercih edildiğini dile getirdi. Sosyal medya takipçi sayılarının da zaman zaman belirleyici hale geldiğini ifade eden oyuncu, bazı isimlerin seçmelere girmeden projelerde yer alabildiğini öne sürdü. Bu durumun sektörde çalışan birçok oyuncunun karşılaştığı bir gerçek olduğunu düşündüğünü belirtti.