article/comments
article/share
Haberler
TV
Arka Sokaklar'dan Ayrılan 'Selin' Oya Akar'ın Yeni Dizide 27 Yaşındaki Oyuncunun Annesi Olması Tepki Çekti

Arka Sokaklar'dan Ayrılan 'Selin' Oya Akar'ın Yeni Dizide 27 Yaşındaki Oyuncunun Annesi Olması Tepki Çekti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2026 - 11:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

20 yılın ardından final yapıp yapmadığı hala merak konusu olan Arka Sokaklar'da herkesi şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin Selin'i Oya Akar diziye veda etti. Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna dahil olan Oya Akar'ın dizide 27 yaşındaki Demirhan Demircioğlu'nun annesini canlandıracağı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar'ın diziye veda etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar'ın diziye veda etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaşacağı Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna dahil olan Oya Akar sosyal medyayı ikiye böldü. Kimisi Oya Akar'ı Selin dışında bir karakterle düşünemezken kimisi ise yeni başlangıçlar yapmasını ve farklı bir rolde oynayacak olmasını heyecan verici buldu.

Asıl tartışma Oya Akar'ın Demirhan Demircioğlu'nun annesi rolünü canlandıracağının fark edilmesi üzerine yaşandı.

Asıl tartışma Oya Akar'ın Demirhan Demircioğlu'nun annesi rolünü canlandıracağının fark edilmesi üzerine yaşandı.

40 yaşındaki Oya Akar, 27 yaşındaki Demirhan Demircioğlu'nun annesi rolünde diziye dahil oldu. Dizi sektöründe belli bir yaşın üstündeki kadın oyunculara verilen 'anne' rolü Başkalarının Hayatı dizisinde de devreye girdi. Demirhan Demircioğlu'nun canlandıracağı karakterin üvey annesi olarak oynayacağı bilgisi izleyiciler tarafından fark edilse de tepkiler dinmedi.

Eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.

Eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın