Arka Sokaklar'dan Ayrılan 'Selin' Oya Akar'ın Yeni Dizide 27 Yaşındaki Oyuncunun Annesi Olması Tepki Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
20 yılın ardından final yapıp yapmadığı hala merak konusu olan Arka Sokaklar'da herkesi şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin Selin'i Oya Akar diziye veda etti. Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna dahil olan Oya Akar'ın dizide 27 yaşındaki Demirhan Demircioğlu'nun annesini canlandıracağı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar'ın diziye veda etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asıl tartışma Oya Akar'ın Demirhan Demircioğlu'nun annesi rolünü canlandıracağının fark edilmesi üzerine yaşandı.
Eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın