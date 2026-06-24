Halef'te Serhat ve Yıldız Arasına 'Süt Anne' mi Girecek? Aybüke Pusat'ın Ardından Rabia Soytürk mü Geliyor?
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisi sezonun en başarılı yapımları arasında yer aldı. Biran Damla Yılmaz, İlhan Şen ve Aybüke Pusat'ın başrollerini paylaştığı diziden sezon sonu Pusat ayrıldı. Büyük iddiaların ortaya atıldığı bu ayrılıkla ilgili dizideki rol arkadaşları Veda Yurtsever yaptığı paylaşımla adeta iddiaları doğrular nitelikle açıklamalar yaptı. Aybüke Pusat'ın ayrılmasının ardından diziye süt anne olarak Rabia Soytürk'ün dahil olacağı iddia edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, kısa bir süre sonra Halef dizisine dahil olmuştu.
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Aybüke Pusat'ın ayrılmasının ardından fanların memnun kaldığı Yıldız&Serhat çifti dizinin tek çifti olarak kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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