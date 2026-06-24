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Halef'te Serhat ve Yıldız Arasına 'Süt Anne' mi Girecek? Aybüke Pusat'ın Ardından Rabia Soytürk mü Geliyor?

Halef'te Serhat ve Yıldız Arasına 'Süt Anne' mi Girecek? Aybüke Pusat'ın Ardından Rabia Soytürk mü Geliyor?

Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2026 - 08:40
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisi sezonun en başarılı yapımları arasında yer aldı. Biran Damla Yılmaz, İlhan Şen ve Aybüke Pusat'ın başrollerini paylaştığı diziden sezon sonu Pusat ayrıldı. Büyük iddiaların ortaya atıldığı bu ayrılıkla ilgili dizideki rol arkadaşları Veda Yurtsever yaptığı paylaşımla adeta iddiaları doğrular nitelikle açıklamalar yaptı. Aybüke Pusat'ın ayrılmasının ardından diziye süt anne olarak Rabia Soytürk'ün dahil olacağı iddia edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, kısa bir süre sonra Halef dizisine dahil olmuştu.

Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, kısa bir süre sonra Halef dizisine dahil olmuştu.

Geçtiğimiz yaz büyük destek gören Aybüke Pusat, Halef dizisinden apar topar ayrılınca iddiaların ardı arkası kesilmedi. Sezon finalinde hayatını kaybeden Melek diziye veda etmiş oldu. Pusat'ın değişen senaryodan memnun olmadığı, sosyal medyada fanların kendisine yaptığı yorumlardan rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti. Dizide rol alan Veda Yurtsever ise bu iddiaları doğrulayacak bir veda paylaşımı yapmıştı.

Aybüke Pusat'ın ayrılmasının ardından fanların memnun kaldığı Yıldız&Serhat çifti dizinin tek çifti olarak kaldı.

Aybüke Pusat'ın ayrılmasının ardından fanların memnun kaldığı Yıldız&Serhat çifti dizinin tek çifti olarak kaldı.

Ancak diziye Melek'in bebeğine süt annelik yapacak bir ismin dahil olacağı iddia edildi. İddiaya göre Teşkilat dizisinden ayrılan Rabia Soytürk, Halef dizisine süt anne olarak dahil olacaktı. Ancak iddialar kısa sürede yalanlandı. Rabia Soytürk'e giden bir teklif olmadığı öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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