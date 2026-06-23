Taşacak Bu Deniz'de Yeni Ayrılıklar Olacağı İddiasına Açıklama Geldi
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TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, aldığı reytinglerle sezona damga vurdu. Kanal D'nin rekortmen aşiret dizisi Uzak Şehir'i reytinglerde sollayarak haftanın en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz'de geçtiğimiz günlerde flaş bir ayrılık yaşanmış ve Gezep'i canlandıran Onur Dilber kadrodan çıkarılmıştı. Onur Dilber'in haricinde dizi kadrosunda ayrılık yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken Birsen Altuntaş bu konuya açıklık getirdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Taşacak Bu Deniz'de flaş bir ayrılık yaşanmış ve Gezep'e hayat veren Onur Dilber, projeye veda etmişti.
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Taşacak Bu Deniz oyuncularının akıbeti belli oldu. Kadroda başka ayrılık olacak mı?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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