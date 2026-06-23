Arka Sokaklar Kadrosundaki Flaş Ayrılık Final İddialarını Güçlendirdi
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Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Arka Sokaklar'da flaş ayrılık yaşandı. Dizide Selin karakterine hayat veren Oya Okar, kadrodan ayrılarak Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'na dahil oldu. Oya Okar'ın Arka Sokaklar'dan ayrılmasıyla dizinin final yapacağı iddiaları yeniden gündeme geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında 20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşandı.
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Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar, kadrodan ayrılınca Arka Sokaklar'ın final iddiaları güçlendi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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