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Arka Sokaklar Kadrosundaki Flaş Ayrılık Final İddialarını Güçlendirdi

Arka Sokaklar Kadrosundaki Flaş Ayrılık Final İddialarını Güçlendirdi

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.06.2026 - 17:44
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Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Arka Sokaklar'da flaş ayrılık yaşandı. Dizide Selin karakterine hayat veren Oya Okar, kadrodan ayrılarak Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'na dahil oldu. Oya Okar'ın Arka Sokaklar'dan ayrılmasıyla dizinin final yapacağı iddiaları yeniden gündeme geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D ekranlarında 20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Kanal D ekranlarında 20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan Arka Sokaklar, ekranlara ufak bir ara verdi. Öncesinde final kararı alınan dizi, gelen tepkilerin ardından sezon finali yapmaya karar vermişti. Sezon finali bölümünde reyting artışı yaşayamayan Arka Sokaklar'ın yeni sezon için akıbeti hala belirsizliğini korurken kadrodan şoke eden bir değişiklik yaşandı. Birsen Altuntaş, Arka Sokaklar'da Selin karakterine hayat veren Oya Okar'ın kadrodan ayrıldığını duyurdu.

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar, kadrodan ayrılınca Arka Sokaklar'ın final iddiaları güçlendi.

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar, kadrodan ayrılınca Arka Sokaklar'ın final iddiaları güçlendi.

Arka Sokaklar'ın ana karakterlerinden Selin'i canlandıran Oya Okar'ın Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'na dahil olmasıyla fenomen dizinin final yapacağı iddiaları yeniden gündem oldu. Yapım şirketinden Arka Sokaklar'ın akıbetine dair henüz bir açıklama gelmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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