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Survivor'da Şampiyon Olamadığı İçin Ağlayan Nagihan'a İkincilik Kupası Verilmiş

Survivor'da Şampiyon Olamadığı İçin Ağlayan Nagihan'a İkincilik Kupası Verilmiş

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.06.2026 - 14:50
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Survivor 2026'nın finali geçtiğimiz gün gerçekleşti. Sezonun en iyi performansını sergileyen Mert Nobre, şampiyonluğa ismini yazdırırken Survivor'a tam 5 kez katılan Nagihan Karadere ikinci oldu. Survivor'da şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı için hüngür hüngür ağlayan Nagihan'a ikincilik kupası verildiği ortaya çıktı.

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Survivor'a şampiyon olmak için 5 kez katılan Nagihan Karadere, 2026 sezonunda Nobre engeline takıldı.

Survivor'a şampiyon olmak için 5 kez katılan Nagihan Karadere, 2026 sezonunda Nobre engeline takıldı.

Survivor 2026'nın büyük finali geçtiğimiz gün yapıldı. Finale kalan isimler Mert Nobre ve Nagihan Karadere olurken Nagihan, iki etapta da Nobre'ye yenilerek şampiyonluk hayallerine bir kez daha veda etti. Nobre, Survivor'ın şampiyonluk kupasını evine götürürken Nagihan verdiği röportajda gözyaşlarına boğulmuştu.

Survivor 2026 ikincisi Nagihan'a ikincilik kupası verilmiş!

Survivor 2026 ikincisi Nagihan'a ikincilik kupası verilmiş!

Survivor'ın finalinde Mert Nobre'yle kupa pozu veren Nagihan'ın elindeki kupa dikkat çekti. Nagihan'a ikincilik kupası verildiği böylece ortaya çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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