Survivor'da Şampiyon Olamadığı İçin Ağlayan Nagihan'a İkincilik Kupası Verilmiş
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Survivor 2026'nın finali geçtiğimiz gün gerçekleşti. Sezonun en iyi performansını sergileyen Mert Nobre, şampiyonluğa ismini yazdırırken Survivor'a tam 5 kez katılan Nagihan Karadere ikinci oldu. Survivor'da şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı için hüngür hüngür ağlayan Nagihan'a ikincilik kupası verildiği ortaya çıktı.
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Survivor'a şampiyon olmak için 5 kez katılan Nagihan Karadere, 2026 sezonunda Nobre engeline takıldı.
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Survivor 2026 ikincisi Nagihan'a ikincilik kupası verilmiş!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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