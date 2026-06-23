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Başrollerin Birer Birer Ayrıldığı NOW Dizisi Sevdam Karadeniz'e Sürpriz Oyuncu

Başrollerin Birer Birer Ayrıldığı NOW Dizisi Sevdam Karadeniz'e Sürpriz Oyuncu

yerli dizi Now TV Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.06.2026 - 12:30
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NOW'ın yeni sezonda Taşacak Bu Deniz'e rakip olarak ekrana gelecek dizisi Sevdam Karadeniz'in hazırlıkları devam ediyor. Başrol oyuncuları Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın çekimler başlamadan kadroya veda etmesi gündem yaratırken dizi kadrosuna sürpriz bir ismin dahil olduğu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz'den iki başrol de ayrılmıştı.

NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz'den iki başrol de ayrılmıştı.

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından NOW, yeni sezon için Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'in hazırlıklarına başlamıştı. Başroller için Emre Bey ve Aslıhan Malbora'yla anlaşmaya varılsa da iki isim de birkaç gün arayla projeden ayrılmıştı. Aslıhan Malbora ve Emre Bey'in vedalarının ardından Sevdam Karadeniz'in yeni başrollerinin kimler olacağı merak edilirken kadroya sürpriz bir ismin dahil olduğu açıklandı.

Çekimleri Trabzon'un Maçka ilçesinde yapılacak Sevdam Karadeniz dizisine oyuncu Durul Bazan dahil oldu.

Çekimleri Trabzon'un Maçka ilçesinde yapılacak Sevdam Karadeniz dizisine oyuncu Durul Bazan dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Durul Bazan, Sevdam Karadeniz dizisinde Şerif Erol'un canlandıracağı Durali Yeniceli'nin oğlu Mahmut Yeniceli olarak karşımıza çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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