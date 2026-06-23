Başrollerin Birer Birer Ayrıldığı NOW Dizisi Sevdam Karadeniz'e Sürpriz Oyuncu
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NOW'ın yeni sezonda Taşacak Bu Deniz'e rakip olarak ekrana gelecek dizisi Sevdam Karadeniz'in hazırlıkları devam ediyor. Başrol oyuncuları Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın çekimler başlamadan kadroya veda etmesi gündem yaratırken dizi kadrosuna sürpriz bir ismin dahil olduğu açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz'den iki başrol de ayrılmıştı.
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Çekimleri Trabzon'un Maçka ilçesinde yapılacak Sevdam Karadeniz dizisine oyuncu Durul Bazan dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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