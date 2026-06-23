Neslihan Atagül’ün Yeni Dizisi İçin En Çok İstenen Partnerler Belli Oldu

Son dönemde Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle anılan Uğur Güneş’in adı birçok paylaşımda Neslihan Atagül’le birlikte yazıldı. Kullanıcılar iki oyuncunun ekran uyumunun güçlü olabileceğini savundu. Özellikle son günlerde yaşanan proje değişikliklerinin ardından Uğur Güneş’in yeni bir yapımda yer alıp almayacağı da konuşuluyordu. Bu nedenle bazı izleyiciler Kaderin Cilvesi için en uygun ismin Uğur Güneş olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada en fazla önerilen bir diğer isim ise Kaan Urgancıoğlu oldu. Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu daha önce Kara Sevda dizisinde birlikte rol almıştı. Emmy ödüllü yapımla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ikilinin yıllar sonra yeniden aynı projede buluşması gerektiğini düşünen çok sayıda kullanıcı paylaşım yaptı.