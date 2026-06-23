Neslihan Atagül’ün Yeni Dizisi İçin En Çok İstenen Partnerler Belli Oldu
Neslihan Atagül’ün yeni sezonda ekranlara döneceğinin ortaya çıkmasının ardından diziyle ilgili yeni ayrıntılar konuşulmaya devam ediyor. Ay Yapım imzalı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncunun yeni dizisi kadar partnerinin kim olacağı da sosyal medyada tartışılan konular arasında yer aldı. Dizinin kod adının Kaderin Cilvesi olduğunun öğrenilmesinin ardından birçok izleyici kendi tercihlerini paylaşmaya başladı. Henüz erkek başrol oyuncusuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen sosyal medya kullanıcıları şimdiden farklı isimleri gündeme taşımış durumda. Özellikle X platformunda yapılan paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Oyunculuğa ara veren Neslihan Atagül’ün yeni sezonda setlere döneceği öğrenilmişti.
X platformunda yapılan yorumlarda en çok öne çıkan isimlerden biri Uğur Güneş oldu.
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