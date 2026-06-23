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Neslihan Atagül’ün Yeni Dizisi İçin En Çok İstenen Partnerler Belli Oldu

Neslihan Atagül’ün Yeni Dizisi İçin En Çok İstenen Partnerler Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
23.06.2026 - 11:09
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Neslihan Atagül’ün yeni sezonda ekranlara döneceğinin ortaya çıkmasının ardından diziyle ilgili yeni ayrıntılar konuşulmaya devam ediyor. Ay Yapım imzalı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncunun yeni dizisi kadar partnerinin kim olacağı da sosyal medyada tartışılan konular arasında yer aldı. Dizinin kod adının Kaderin Cilvesi olduğunun öğrenilmesinin ardından birçok izleyici kendi tercihlerini paylaşmaya başladı. Henüz erkek başrol oyuncusuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen sosyal medya kullanıcıları şimdiden farklı isimleri gündeme taşımış durumda. Özellikle X platformunda yapılan paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

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Oyunculuğa ara veren Neslihan Atagül’ün yeni sezonda setlere döneceği öğrenilmişti.

Oyunculuğa ara veren Neslihan Atagül’ün yeni sezonda setlere döneceği öğrenilmişti.

Ay Yapım tarafından hazırlanan Kaderin Cilvesi adlı projeyle ilgili ilk bilgiler de paylaşılmıştı. Dizinin senaryosunu Kara Sevda’nın yazarları Özlem Yılmaz ve Anıl Eke kaleme alacak. Yönetmen koltuğu için ise Nadim Güç ile görüşmeler yapıldığı konuşuluyor. İlk gelen bilgilere göre dizi, geçmişte pavyonda çalışan bir kadının hayat mücadelesini konu alacak. Bu gelişmelerin ardından gözler doğal olarak erkek başrol oyuncusuna çevrildi. Yapım tarafından henüz herhangi bir oyuncu açıklaması yapılmadı. Ancak izleyiciler kendi adaylarını belirlemeye başladı.

X platformunda yapılan yorumlarda en çok öne çıkan isimlerden biri Uğur Güneş oldu.

X platformunda yapılan yorumlarda en çok öne çıkan isimlerden biri Uğur Güneş oldu.

Son dönemde Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle anılan Uğur Güneş’in adı birçok paylaşımda Neslihan Atagül’le birlikte yazıldı. Kullanıcılar iki oyuncunun ekran uyumunun güçlü olabileceğini savundu. Özellikle son günlerde yaşanan proje değişikliklerinin ardından Uğur Güneş’in yeni bir yapımda yer alıp almayacağı da konuşuluyordu. Bu nedenle bazı izleyiciler Kaderin Cilvesi için en uygun ismin Uğur Güneş olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada en fazla önerilen bir diğer isim ise Kaan Urgancıoğlu oldu. Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu daha önce Kara Sevda dizisinde birlikte rol almıştı. Emmy ödüllü yapımla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ikilinin yıllar sonra yeniden aynı projede buluşması gerektiğini düşünen çok sayıda kullanıcı paylaşım yaptı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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