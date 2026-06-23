Uzak Şehir'in Ardından Ozan Akbaba'yla Mini Dizide Buluşmuşlardı: Sinem Ünsal'ın Yeni Projesi Merak Edildi

Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle son 2 sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinem Ünsal, Uzak Şehir sürerken Go Türkiye'de partneri Ozan Akbaba'yla birlikte An İstanbul Story adlı mini dizide rol almıştı. Büyük ilgi gören projenin son mini dizisinde ise Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım rol aldı. Hayranların Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yeniden rol alacak mı ya da Sinem Ünsal'ın yeni bir projesi var mı sorusuna Birsen Altuntaş cevap verdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş