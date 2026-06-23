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Uzak Şehir'in Ardından Ozan Akbaba'yla Mini Dizide Buluşmuşlardı: Sinem Ünsal'ın Yeni Projesi Merak Edildi

Uzak Şehir'in Ardından Ozan Akbaba'yla Mini Dizide Buluşmuşlardı: Sinem Ünsal'ın Yeni Projesi Merak Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2026 - 09:29
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Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle son 2 sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinem Ünsal, Uzak Şehir sürerken Go Türkiye'de partneri Ozan Akbaba'yla birlikte An İstanbul Story adlı mini dizide rol almıştı. Büyük ilgi gören projenin son mini dizisinde ise Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım rol aldı. Hayranların Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yeniden rol alacak mı ya da Sinem Ünsal'ın yeni bir projesi var mı sorusuna Birsen Altuntaş cevap verdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen Uzak Şehir sektöre yön verecek kadar büyük bir başarı elde etti.

Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen Uzak Şehir sektöre yön verecek kadar büyük bir başarı elde etti.

Dizide Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal ile Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba arasındaki uyum çok sevildi. Son iki sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, bu başarının ardından Go Türkiye'nin projesinde yer aldılar. An İstanbul Story'de de rol alan ikili bir kez daha büyük beğeni topladı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'yı Uzak Şehir dışında bir projede birlikte gören hayranları adeta coştu.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'yı Uzak Şehir dışında bir projede birlikte gören hayranları adeta coştu.

Go Türkiye projesinin son mini dizisi Turquoise Summer'da Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım rol alırken Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın hayranları harekete geçti. An İstanbul Story ile Turquoise Summer'ı karşılaştıran izleyiciler, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yeniden birlikte rol alıp almayacağını merak ettiler. Çırak dizisi çekimlerinde olan Ozan Akbaba'nın ardından Sinem Ünsal'ın yeni bir projesi olup olmadığı sorusuna ise gazeteci Birsen Altuntaş cevap verdi. Altuntaş, Sinem Ünsal'ın yeni projesi olmadığını duyurdu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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