Uzak Şehir'in Ardından Ozan Akbaba'yla Mini Dizide Buluşmuşlardı: Sinem Ünsal'ın Yeni Projesi Merak Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle son 2 sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinem Ünsal, Uzak Şehir sürerken Go Türkiye'de partneri Ozan Akbaba'yla birlikte An İstanbul Story adlı mini dizide rol almıştı. Büyük ilgi gören projenin son mini dizisinde ise Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım rol aldı. Hayranların Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yeniden rol alacak mı ya da Sinem Ünsal'ın yeni bir projesi var mı sorusuna Birsen Altuntaş cevap verdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen Uzak Şehir sektöre yön verecek kadar büyük bir başarı elde etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'yı Uzak Şehir dışında bir projede birlikte gören hayranları adeta coştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın