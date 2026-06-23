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Star TV'nin Yeni Uyarlama Dizisinde Eylül Lize Kandemir'in Annesini Oynayacak İsim Netleşti

Star TV'nin Yeni Uyarlama Dizisinde Eylül Lize Kandemir'in Annesini Oynayacak İsim Netleşti

Star tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2026 - 08:49
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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı ve en iddialı işlerinden biri olan Başkalarının Hayatı dizisinin çekimleri temmuz ortasında başlayacak. Ruby dizisinden uyarlanan dizide başroller Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül olmuştu. Demirhan Demircioğlu'nun da rol alacağı diziye Eylül Lize Kandemir'in annesini canlandıracak isim dahil oldu.

Kaynak:Birsen Altuntaş

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Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaşacağı Başkalarının Hayatı dizisinin çekimleri 16 Temmuz’da başlayacak.

Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaşacağı Başkalarının Hayatı dizisinin çekimleri 16 Temmuz’da başlayacak.

Burak Müjdeci’nin yönetmen koltuğuna oturacağı, Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı dizi yoksulluktan kurtulmak için güzelliğini ve entrikalarını silah olarak kullanan hırslı bir kadının hikayesini anlatan popüler bir Meksika pembe dizisi Ruby'den uyarlandı. Merakla beklenen dizinin kadrosu netleşmeye devam ediyor.

Sete çıkmasına bir aydan az kalan dizi için hazırlıklar sürüyor, kadro netleşiyor.

Sete çıkmasına bir aydan az kalan dizi için hazırlıklar sürüyor, kadro netleşiyor.

Başkalarının Hayatı dizisinde başrol Eylül Lize Kandemir'in annesi rolünde diziye Feri Güler dahil oldu. Feri Güler, dizide Terzi Nermin'i canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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