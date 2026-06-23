Star TV'nin Yeni Uyarlama Dizisinde Eylül Lize Kandemir'in Annesini Oynayacak İsim Netleşti
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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı ve en iddialı işlerinden biri olan Başkalarının Hayatı dizisinin çekimleri temmuz ortasında başlayacak. Ruby dizisinden uyarlanan dizide başroller Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül olmuştu. Demirhan Demircioğlu'nun da rol alacağı diziye Eylül Lize Kandemir'in annesini canlandıracak isim dahil oldu.
Kaynak:Birsen Altuntaş
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Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaşacağı Başkalarının Hayatı dizisinin çekimleri 16 Temmuz’da başlayacak.
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Sete çıkmasına bir aydan az kalan dizi için hazırlıklar sürüyor, kadro netleşiyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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