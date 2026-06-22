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Yaz Dizileri ve Dünya Kupası Yarışı Sürüyor: Haftanın En Çok İzlenen Kanalları Sıralamasında Büyük Değişiklik

Yaz Dizileri ve Dünya Kupası Yarışı Sürüyor: Haftanın En Çok İzlenen Kanalları Sıralamasında Büyük Değişiklik

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.06.2026 - 15:02
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2025-2026 sezonu sona erdi. Yaz dizileri Daha 17, Doğanın Kanunu, Muhtemel Aşk ve Altı Üstü İstanbul yayın hayatına başlarken Dünya Kupası'nın da etkisiyle reytinglerde değişiklikler yaşandı. Survivor finalinin yayınlandığı haftada haftanın zirvesinde değişiklikler yaşandı.

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Dizilerin sona ermesi ve yaz dizilerinin başlamasıyla birlikte zirvede değişiklikler yaşandı.

Dizilerin sona ermesi ve yaz dizilerinin başlamasıyla birlikte zirvede değişiklikler yaşandı.

Dünya Kupası maçlarının domine ettiği reytinglerde geçtiğimiz hafta zirveye damga vuran programlar arasında Survivor da yer aldı. Hafta boyunca finale adım adım giden Survivor, TV8'i ikinciliğe taşıdı.

Türkiye'nin erken elendiği Dünya Kupası'nda devam eden grup maçları, TRT 1'in zirvede yer almasını sağladı.

Türkiye'nin erken elendiği Dünya Kupası'nda devam eden grup maçları, TRT 1'in zirvede yer almasını sağladı.

Daha 17, Muhtemel Aşk, Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu gibi yaz dizilerinin yanı sıra gündüz kuşağı da etkisini konuşturdu. TRT 1 birinci, TV8 ikinci, Atv üçüncü, Kanal D dördüncü, Show TV beşinci, Star TV 6 ve NOW TV 7. oldu. Kanal D ve NOW TV reytinglerde büyük kayıp gösterdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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