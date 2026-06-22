Yaz Dizileri ve Dünya Kupası Yarışı Sürüyor: Haftanın En Çok İzlenen Kanalları Sıralamasında Büyük Değişiklik
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Dizilerin sona ermesi ve yaz dizilerinin başlamasıyla birlikte zirvede değişiklikler yaşandı.
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Türkiye'nin erken elendiği Dünya Kupası'nda devam eden grup maçları, TRT 1'in zirvede yer almasını sağladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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