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Kurtlar Vadisi’nin Nesrin’i İpek Tenolcay’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar: “Paramı Kabul Etmezlerdi”

Kurtlar Vadisi’nin Nesrin’i İpek Tenolcay’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar: “Paramı Kabul Etmezlerdi”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
22.06.2026 - 13:30
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Türkiye televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dizide yer alan karakterler ve oyuncular, aradan geçen zamana rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Nesrin’e hayat veren İpek Tenolcay da bu kez yaptığı açıklamalarla geçmiş yıllara döndü. Oyuncu, katıldığı bir programda Kurtlar Vadisi döneminde yaşadıklarını anlattı. Dizinin yayınlandığı yıllardaki yoğun ilgiden söz eden Tenolcay, karakterinin günlük hayatındaki karşılığını da paylaştı. Oyuncunun anlattıkları, Kurtlar Vadisi’nin o dönemde ulaştığı izleyici kitlesini bir kez daha ortaya koydu. 

Kaynak: En Son Haber

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İpek Tenolcay, İlker Koç’un sunduğu BireBir programına konuk oldu.

İpek Tenolcay, İlker Koç’un sunduğu BireBir programına konuk oldu.

Programda kariyerine ve yer aldığı projelere dair açıklamalarda bulunan oyuncu, özellikle Kurtlar Vadisi dönemine ilişkin anılarını anlattı. Bir döneme damga vuran dizide Nesrin karakterine hayat veren Tenolcay, karakterin gördüğü ilginin yıllarca sürdüğünü ifade etti.

Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönemde yalnızca reytingleriyle değil, gündelik yaşam üzerindeki etkisiyle de sık sık konuşulan yapımlar arasında yer alıyordu. Dizinin yayın saatlerinde sokakların boşaldığına dair yorumlar yapılırken, karakterler de geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyordu. İpek Tenolcay da o dönemde yaşadığı bazı olayların bugün bile aklında olduğunu söyledi.

Oyuncu, Nesrin karakteri sayesinde günlük yaşamında farklı tepkilerle karşılaştığını anlattı.

Oyuncu, Nesrin karakteri sayesinde günlük yaşamında farklı tepkilerle karşılaştığını anlattı.

Özellikle insanların kendisine karakter adıyla seslendiğini belirten Tenolcay, bu durumun uzun yıllar devam ettiğini ifade etti. Oyuncunun anlattığına göre birçok kişi onu gerçek adıyla değil, dizideki karakteriyle tanıyordu. Bu nedenle gittiği pek çok yerde farklı karşılamalarla karşılaştığını söyledi.

İpek Tenolcay açıklamasında, “Yıllarca ben otoparka para ödemedim. Çünkü gidiyorum, ‘Hoş geldin Nesrin Yenge.’ Çıkıyorum, parayı uzatıyorum; ‘Hayatta olmaz yenge. Çakır Ağabey’e selam.’” ifadelerini kullandı. Oyuncu, bunun tek seferlik bir olay olmadığını da belirtti. Yaşadıklarının uzun süre devam ettiğini söyleyen Tenolcay, karakterin insanlar üzerinde bıraktığı etkinin günlük yaşamında sık sık karşısına çıktığını anlattı.

Daha sonra sözlerine devam eden oyuncu, “Bunlar komiklik olsun diye anlattığım şeyler değil. Benim hayatım bir süre böyle geçti.” dedi. Tenolcay, Kurtlar Vadisi’nin ulaştığı popülerliğin bu tür olayları beraberinde getirdiğini ifade etti. Dizinin ekranlara geldiği dönemde büyük bir ilgi gördüğünü söyleyen oyuncu, insanların karakterlerle güçlü bağ kurduğunu belirtti.

İpek Tenolcay, “Bunun böyle olacağını tahmin etmek de çok zor olmasa gerek. Dizinin yayınlandığı gün sokaklar bomboş oluyordu. Herhalde bir de maçlarda oluyor böyle.” sözleriyle o dönemin atmosferini anlattı. Oyuncunun açıklamaları, Kurtlar Vadisi’nin yayınlandığı yıllarda televizyon ekranlarında nasıl bir karşılık bulduğunu yeniden hatırlattı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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