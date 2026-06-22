Kurtlar Vadisi’nin Nesrin’i İpek Tenolcay’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar: “Paramı Kabul Etmezlerdi”

Özellikle insanların kendisine karakter adıyla seslendiğini belirten Tenolcay, bu durumun uzun yıllar devam ettiğini ifade etti. Oyuncunun anlattığına göre birçok kişi onu gerçek adıyla değil, dizideki karakteriyle tanıyordu. Bu nedenle gittiği pek çok yerde farklı karşılamalarla karşılaştığını söyledi.

İpek Tenolcay açıklamasında, “Yıllarca ben otoparka para ödemedim. Çünkü gidiyorum, ‘Hoş geldin Nesrin Yenge.’ Çıkıyorum, parayı uzatıyorum; ‘Hayatta olmaz yenge. Çakır Ağabey’e selam.’” ifadelerini kullandı. Oyuncu, bunun tek seferlik bir olay olmadığını da belirtti. Yaşadıklarının uzun süre devam ettiğini söyleyen Tenolcay, karakterin insanlar üzerinde bıraktığı etkinin günlük yaşamında sık sık karşısına çıktığını anlattı.

Daha sonra sözlerine devam eden oyuncu, “Bunlar komiklik olsun diye anlattığım şeyler değil. Benim hayatım bir süre böyle geçti.” dedi. Tenolcay, Kurtlar Vadisi’nin ulaştığı popülerliğin bu tür olayları beraberinde getirdiğini ifade etti. Dizinin ekranlara geldiği dönemde büyük bir ilgi gördüğünü söyleyen oyuncu, insanların karakterlerle güçlü bağ kurduğunu belirtti.

İpek Tenolcay, “Bunun böyle olacağını tahmin etmek de çok zor olmasa gerek. Dizinin yayınlandığı gün sokaklar bomboş oluyordu. Herhalde bir de maçlarda oluyor böyle.” sözleriyle o dönemin atmosferini anlattı. Oyuncunun açıklamaları, Kurtlar Vadisi’nin yayınlandığı yıllarda televizyon ekranlarında nasıl bir karşılık bulduğunu yeniden hatırlattı.