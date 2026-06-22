Kurtlar Vadisi’nin Nesrin’i İpek Tenolcay’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar: “Paramı Kabul Etmezlerdi”
Türkiye televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dizide yer alan karakterler ve oyuncular, aradan geçen zamana rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Nesrin’e hayat veren İpek Tenolcay da bu kez yaptığı açıklamalarla geçmiş yıllara döndü. Oyuncu, katıldığı bir programda Kurtlar Vadisi döneminde yaşadıklarını anlattı. Dizinin yayınlandığı yıllardaki yoğun ilgiden söz eden Tenolcay, karakterinin günlük hayatındaki karşılığını da paylaştı. Oyuncunun anlattıkları, Kurtlar Vadisi’nin o dönemde ulaştığı izleyici kitlesini bir kez daha ortaya koydu.
Kaynak: En Son Haber
İpek Tenolcay, İlker Koç’un sunduğu BireBir programına konuk oldu.
Oyuncu, Nesrin karakteri sayesinde günlük yaşamında farklı tepkilerle karşılaştığını anlattı.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın