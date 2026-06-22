Deniz Tekin’den Sahnede Tepki: Konseri Yarıda Kesip Alanı Terk Etti

Yaşanan sorunun kendi kontrolünde olmadığını belirten sanatçı, konser için gelen seyircilerin de mağdur olduğunu söyledi. Daha sonra konuşmasına devam eden Tekin, “Bu heriflerin görgü bilmezliği yüzünden buraya kadar zamanınızı harcadınız. Ben de zamanımı harcadım, burası da sizin zamanınızı harcadı” sözleriyle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

Deniz Tekin, bu şartlar altında konserin devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek sahneyi bırakma kararı aldı. Sanatçı, konser için gelen izleyicilerden özür diledi ve yaşanan durum nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.