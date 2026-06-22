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Deniz Tekin’den Sahnede Tepki: Konseri Yarıda Kesip Alanı Terk Etti

Deniz Tekin’den Sahnede Tepki: Konseri Yarıda Kesip Alanı Terk Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
22.06.2026 - 12:33
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Deniz Tekin, verdiği konser sırasında yaşanan ses sorunu nedeniyle performansını tamamlayamadı. Akustik olarak sahneye çıkan sanatçı, yan taraftaki bir işletmeden gelen yüksek müzik nedeniyle şarkılarına devam etmekte zorlandı. Bir süre konseri sürdürmeye çalışan Tekin, yaşanan durumun düzelmemesi üzerine seyircilerle konuştu. Konseri izlemeye gelenler de dışarıdan gelen ses nedeniyle performansı takip etmekte güçlük çekti. Deniz Tekin, yaşanan durumun devam etmesi halinde konserin sürdürülemeyeceğini söyledi. 

Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Müzik Radar

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Deniz Tekin’in Muğla’daki son konseri, yaşanan ses sorunu nedeniyle planlandığı şekilde tamamlanamadı.

Deniz Tekin’in Muğla’daki son konseri, yaşanan ses sorunu nedeniyle planlandığı şekilde tamamlanamadı.

Akustik performans sergileyen sanatçı, sahneye yalnızca gitarıyla çıktı. Konserin ilk bölümünde herhangi bir sorun yaşanmazken ilerleyen dakikalarda yan tarafta bulunan başka bir eğlence mekanından gelen yüksek müzik sesi dikkat çekmeye başladı. Özellikle bas seslerinin artmasıyla birlikte konser alanındaki dinleyiciler de müziği duymakta zorlandı. Deniz Tekin bir süre performansına devam etmeye çalıştı ancak dışarıdan gelen sesin giderek yükselmesi nedeniyle konserin akışı bozuldu. Bunun üzerine sanatçı sahnede seyircilerle konuşarak yaşanan duruma tepki gösterdi.

Deniz Tekin yaptığı açıklamada, “Yani ben tek başıma burada tek gitarla akustik müzik yapacağım, bu hoparlörden bastıramam. Dominant olamam yani burada, tamam mı?” ifadelerini kullandı.

Deniz Tekin yaptığı açıklamada, “Yani ben tek başıma burada tek gitarla akustik müzik yapacağım, bu hoparlörden bastıramam. Dominant olamam yani burada, tamam mı?” ifadelerini kullandı.

Yaşanan sorunun kendi kontrolünde olmadığını belirten sanatçı, konser için gelen seyircilerin de mağdur olduğunu söyledi. Daha sonra konuşmasına devam eden Tekin, “Bu heriflerin görgü bilmezliği yüzünden buraya kadar zamanınızı harcadınız. Ben de zamanımı harcadım, burası da sizin zamanınızı harcadı” sözleriyle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

Deniz Tekin, bu şartlar altında konserin devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek sahneyi bırakma kararı aldı. Sanatçı, konser için gelen izleyicilerden özür diledi ve yaşanan durum nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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