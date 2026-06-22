Deniz Tekin’den Sahnede Tepki: Konseri Yarıda Kesip Alanı Terk Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Deniz Tekin, verdiği konser sırasında yaşanan ses sorunu nedeniyle performansını tamamlayamadı. Akustik olarak sahneye çıkan sanatçı, yan taraftaki bir işletmeden gelen yüksek müzik nedeniyle şarkılarına devam etmekte zorlandı. Bir süre konseri sürdürmeye çalışan Tekin, yaşanan durumun düzelmemesi üzerine seyircilerle konuştu. Konseri izlemeye gelenler de dışarıdan gelen ses nedeniyle performansı takip etmekte güçlük çekti. Deniz Tekin, yaşanan durumun devam etmesi halinde konserin sürdürülemeyeceğini söyledi.
Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Müzik Radar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Tekin’in Muğla’daki son konseri, yaşanan ses sorunu nedeniyle planlandığı şekilde tamamlanamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Tekin yaptığı açıklamada, “Yani ben tek başıma burada tek gitarla akustik müzik yapacağım, bu hoparlörden bastıramam. Dominant olamam yani burada, tamam mı?” ifadelerini kullandı.
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın