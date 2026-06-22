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Nilsu Berfin Aktaş'ın "Blok3 Hiçbir Şarkıyı Bana Yazmadı" Sözleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı

Nilsu Berfin Aktaş'ın "Blok3 Hiçbir Şarkıyı Bana Yazmadı" Sözleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 11:24
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Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile 'Blok3' sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın’ın aşkı, magazin dünyasında tam anlamıyla fırtına gibi esen, çok konuşulan ve oldukça hızlı tüketilen bir ilişki olmuştu. En çok konuşulan ilişkilerden biri olan Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 çiftinin büyük aşkı aniden bittiğinde de büyük ses getirmişti. İddiaya göre Nilsu Berfin Aktaş'ın 'Korkma Ben Yanındayım' dizisindeki öpüşme sahnesi büyük kriz yaratmıştı. Sinan Akçıl ve Demet Akalın’ın yeni programına katılan Nilsu Berfin Aktaş, Blok3'le ilgili açıklamalarıyla gündem oldu.

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Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 aşkı magazin dünyasının en çok konuştuğu ilişkilerden biri olmuştu.

Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 aşkı magazin dünyasının en çok konuştuğu ilişkilerden biri olmuştu.

Çiftin ilişkisi ilk olarak Şubat 2024'te, Sevgililer Günü civarında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıkmış,  Blok3’ün Nilsu Berfin Aktaş ile fotoğraflarını paylaşıp takipçilerine 'Yengeniz' diye hitap etmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.  İkilinin yan yana geleceğini tahmin etmeyen sosyal medya kullanıcıları bu aşka şaşırırken, Blok3 'Ayrılırsanız çok iyi şarkı çıkar' diyen takipçilerine 'Kimsenin canı sıkılmasın (ayrılmayacağız)' minvalinde iddialı yanıtlar vermişti. Hatta Blok3, 'Güzel ve İddialı' şarkısını da Nilsu Berfin Aktaş'a yazdığını açıklamıştı.

Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3'ün doludizgin giden ilişkisi çok kısa bir süre sonra aniden bitti ve taraflar sosyal medyadaki fotoğrafları sildi. Magazin kulislerinde dönen en güçlü iddiaya göre ayrılığın sebebi kıskançlık kriziydi.

Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3'ün doludizgin giden ilişkisi çok kısa bir süre sonra aniden bitti ve taraflar sosyal medyadaki fotoğrafları sildi. Magazin kulislerinde dönen en güçlü iddiaya göre ayrılığın sebebi kıskançlık kriziydi.

İddiaya göre Nilsu Berfin Aktaş’ın o dönem başrolünde yer aldığı 'Korkma Ben Yanındayım' dizisindeki partneriyle olan uzun bir öpüşme sahnesi kriz çıkardı. Yine iddialara göre Blok3 bu sahneden ciddi anlamda rahatsız oldu ve ilişkiyi sonlandırma kararı aldı. Ayrılığın perde arkasına dair Blok3 cephesinden daha sonra ilginç bir itiraf geldi. Katıldığı bir programda üstü kapalı ve açık şekilde süreci anlatan rapçi, bir sabah uyandığında 'Kendine iyi bak' yazan bir veda mesajı gördüğünü, ardından hem kendisinin hem de ekip arkadaşlarının her yerden engellendiğini söyledi. Veda etmek için evine gitmek istediğinde ise Aktaş’ın evden çoktan çıkmış olduğunu belirterek şaşkınlığını gizleyemedi. Blok3 daha sonraki açıklamalarında, 'Zamanında birlikte olduğum insanın arkasından konuşmam, herkes kendi yoluna bakıyor' diyerek konuyu kapattı.

Nilsu Berfin Aktaş, büyük aşkın ardından açıklamalarda bulundu. "Blok3'ün hiçbir şarkısı bana yazılmadı. Ben hiçbir zaman o kadar acımasız değildim çünkü." diyen Aktaş'a yorum yağdı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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