Nilsu Berfin Aktaş'ın "Blok3 Hiçbir Şarkıyı Bana Yazmadı" Sözleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı

İddiaya göre Nilsu Berfin Aktaş’ın o dönem başrolünde yer aldığı 'Korkma Ben Yanındayım' dizisindeki partneriyle olan uzun bir öpüşme sahnesi kriz çıkardı. Yine iddialara göre Blok3 bu sahneden ciddi anlamda rahatsız oldu ve ilişkiyi sonlandırma kararı aldı. Ayrılığın perde arkasına dair Blok3 cephesinden daha sonra ilginç bir itiraf geldi. Katıldığı bir programda üstü kapalı ve açık şekilde süreci anlatan rapçi, bir sabah uyandığında 'Kendine iyi bak' yazan bir veda mesajı gördüğünü, ardından hem kendisinin hem de ekip arkadaşlarının her yerden engellendiğini söyledi. Veda etmek için evine gitmek istediğinde ise Aktaş’ın evden çoktan çıkmış olduğunu belirterek şaşkınlığını gizleyemedi. Blok3 daha sonraki açıklamalarında, 'Zamanında birlikte olduğum insanın arkasından konuşmam, herkes kendi yoluna bakıyor' diyerek konuyu kapattı.