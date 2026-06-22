Nilsu Berfin Aktaş'ın "Blok3 Hiçbir Şarkıyı Bana Yazmadı" Sözleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı
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Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile 'Blok3' sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın’ın aşkı, magazin dünyasında tam anlamıyla fırtına gibi esen, çok konuşulan ve oldukça hızlı tüketilen bir ilişki olmuştu. En çok konuşulan ilişkilerden biri olan Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 çiftinin büyük aşkı aniden bittiğinde de büyük ses getirmişti. İddiaya göre Nilsu Berfin Aktaş'ın 'Korkma Ben Yanındayım' dizisindeki öpüşme sahnesi büyük kriz yaratmıştı. Sinan Akçıl ve Demet Akalın’ın yeni programına katılan Nilsu Berfin Aktaş, Blok3'le ilgili açıklamalarıyla gündem oldu.
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Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3 aşkı magazin dünyasının en çok konuştuğu ilişkilerden biri olmuştu.
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Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3'ün doludizgin giden ilişkisi çok kısa bir süre sonra aniden bitti ve taraflar sosyal medyadaki fotoğrafları sildi. Magazin kulislerinde dönen en güçlü iddiaya göre ayrılığın sebebi kıskançlık kriziydi.
Nilsu Berfin Aktaş, büyük aşkın ardından açıklamalarda bulundu. "Blok3'ün hiçbir şarkısı bana yazılmadı. Ben hiçbir zaman o kadar acımasız değildim çünkü." diyen Aktaş'a yorum yağdı.
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