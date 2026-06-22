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Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı, Dizinin Meltem'i Pınar Altuğ'a "Oyuncu Değil" Dedi

Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı, Dizinin Meltem'i Pınar Altuğ'a "Oyuncu Değil" Dedi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.06.2026 - 12:15
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Toplamda 9 sezon çekilen Çocuklar Duymasın, 5 farklı kanalda yayınlanmış ve gelmiş geçmiş en uzun soluklu yapımlardan biri olmuştu. 2002 yılında hayatımıza giren Çocuklar Duymasın ikonik karakterlerle unutulmaz diziler arasındaki yerini almıştı. Hiçbir zaman gündemi bitmeyen dizide Fıs Fıs İsmail karakterine hayat veren Süleyman Yağcı, Pınar Altuğ hakkında yaptığı açıklamalarla diziyi ve Altuğ'u yeniden gündeme getirdi. 

Kaynak: Yasemin'in Penceresi

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2002 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın, 13 bölümün ardından TGRT'den Atv'ye geçmiş ve burada ilk büyük patlamasını yapmıştı.

2002 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın, 13 bölümün ardından TGRT'den Atv'ye geçmiş ve burada ilk büyük patlamasını yapmıştı.

Dizi daha sonra 2003 yılında Star TV'ye geçmiş ve 2005'te ekrana veda etmişti. 5 yıllık bir aradan sonra 2010'da Atv ekranlarında eski kadronun büyük kısmı toplanarak yeniden başlayan Çocuklar Duymasın burada da 2 sezon yayınlanmıştı. FOX ve Kanal D'de de yayın hayatını ara ara sürdüren dizi, son olarak 2019 yılında final yapsa da gündemdeki yerini hiçbir zaman kaybetmedi. Karakterler ve oyuncular konuşulmaya devam ederken dizinin Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı, yaptığı açıklamayla diziyi ve Pınar Altuğ'u bir kez daha gündeme taşıdı.

Süleyman Yağcı, "Pınar Altuğ oyuncu değil. Onu sahnede yetiştiren Tamer Karadağlı’ydı. Aralarda ders veriyordu." açıklaması yaptı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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