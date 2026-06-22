Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı, Dizinin Meltem'i Pınar Altuğ'a "Oyuncu Değil" Dedi

Dizi daha sonra 2003 yılında Star TV'ye geçmiş ve 2005'te ekrana veda etmişti. 5 yıllık bir aradan sonra 2010'da Atv ekranlarında eski kadronun büyük kısmı toplanarak yeniden başlayan Çocuklar Duymasın burada da 2 sezon yayınlanmıştı. FOX ve Kanal D'de de yayın hayatını ara ara sürdüren dizi, son olarak 2019 yılında final yapsa da gündemdeki yerini hiçbir zaman kaybetmedi. Karakterler ve oyuncular konuşulmaya devam ederken dizinin Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı, yaptığı açıklamayla diziyi ve Pınar Altuğ'u bir kez daha gündeme taşıdı.