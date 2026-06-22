Günün Lideri Şaşırtmadı: 21 Haziran Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon ekranlarında 21 Haziran akşamı spor yayınları, yarışma programları ve diziler aynı anda izleyicinin karşısına çıktı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kanallar arasındaki rekabet sürerken açıklanan reyting sonuçları da günün en çok konuşulan verileri arasında yer aldı. Özellikle son haftalarda yükselişini sürdüren bazı yapımların performansı dikkat çekti. Dünya Kupası karşılaşmalarının ekranlara gelmesi reyting sıralamasını doğrudan etkilerken, diziler de güçlü sonuçlar almaya devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Haziran Pazar günü yayınlanan programlar arasında en güçlü sonucu Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17 aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte 21 Haziran Pazar gününün reyting sıralaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın