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Günün Lideri Şaşırtmadı: 21 Haziran Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Günün Lideri Şaşırtmadı: 21 Haziran Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
22.06.2026 - 11:54
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Televizyon ekranlarında 21 Haziran akşamı spor yayınları, yarışma programları ve diziler aynı anda izleyicinin karşısına çıktı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kanallar arasındaki rekabet sürerken açıklanan reyting sonuçları da günün en çok konuşulan verileri arasında yer aldı. Özellikle son haftalarda yükselişini sürdüren bazı yapımların performansı dikkat çekti. Dünya Kupası karşılaşmalarının ekranlara gelmesi reyting sıralamasını doğrudan etkilerken, diziler de güçlü sonuçlar almaya devam etti.

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21 Haziran Pazar günü yayınlanan programlar arasında en güçlü sonucu Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17 aldı.

21 Haziran Pazar günü yayınlanan programlar arasında en güçlü sonucu Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17 aldı.

Son haftalarda istikrarlı şekilde yükselen yapım, bu hafta da başarısını sürdürdü. Total grubunda 7.91 reyting elde eden dizi, günü ilk sırada tamamladı. Aynı zamanda dizinin özet bölümü de üst sıralarda yer alarak Kanal D adına başarılı bir tablo oluşturdu.

Daha 17 yalnızca Total grubunda değil, AB ve ABC1 kategorilerinde de günü zirvede kapattı. AB grubunda 5.91 reyting alan yapım, rakiplerini geride bırakmayı başardı. ABC1 kategorisinde ise 6.46 reyting elde ederek birinci sıradaki yerini korudu. Böylece dizi üç ana kategoride de günün en çok izlenen yapımı oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşmaları da güçlü sonuçlar aldı. Belçika - İran maçı hem Total hem AB hem de ABC1 gruplarında üst sıralarda yer aldı. İspanya - Suudi Arabistan karşılaşması da benzer şekilde günün en çok izlenen yayınları arasına girdi. Dünya Kupası heyecanı, reyting tablolarında bir kez daha etkisini gösterdi.

TV8’in uzun yıllardır ekranlarda olan yarışması MasterChef Türkiye de ilk 10 listelerinde kendine yer buldu. Program, hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde üst sıralarda bulunarak güçlü izleyici kitlesini koruduğunu gösterdi. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster de günü ilk 10 içinde tamamlayan yapımlar arasında yer aldı.

İşte 21 Haziran Pazar gününün reyting sıralaması 👇

İşte 21 Haziran Pazar gününün reyting sıralaması 👇

Total

AB

  • Daha 17 – Kanal D

  • Belçika - İran FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

  • İspanya - Suudi Arabistan FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

  • Türkiye - Çin FIVB Kadınlar Milletler Ligi Karşılaşması – TRT Spor

  • Daha 17 (Özet) – Kanal D

  • MasterChef Türkiye – TV8

  • Kim Milyoner Olmak İster – ATV

  • NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

  • Oğul (Y.S.) – Kanal D

  • FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati – TRT 1

ABC1

  • Daha 17 – Kanal D

  • Belçika - İran FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

  • İspanya - Suudi Arabistan FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

  • Daha 17 (Özet) – Kanal D

  • MasterChef Türkiye – TV8

  • Türkiye - Çin FIVB Kadınlar Milletler Ligi Karşılaşması – TRT Spor

  • NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

  • Kim Milyoner Olmak İster – ATV

  • FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati – TRT 1

  • Show Ana Haber – Show TV

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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