Günün Lideri Şaşırtmadı: 21 Haziran Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Son haftalarda istikrarlı şekilde yükselen yapım, bu hafta da başarısını sürdürdü. Total grubunda 7.91 reyting elde eden dizi, günü ilk sırada tamamladı. Aynı zamanda dizinin özet bölümü de üst sıralarda yer alarak Kanal D adına başarılı bir tablo oluşturdu.

Daha 17 yalnızca Total grubunda değil, AB ve ABC1 kategorilerinde de günü zirvede kapattı. AB grubunda 5.91 reyting alan yapım, rakiplerini geride bırakmayı başardı. ABC1 kategorisinde ise 6.46 reyting elde ederek birinci sıradaki yerini korudu. Böylece dizi üç ana kategoride de günün en çok izlenen yapımı oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşmaları da güçlü sonuçlar aldı. Belçika - İran maçı hem Total hem AB hem de ABC1 gruplarında üst sıralarda yer aldı. İspanya - Suudi Arabistan karşılaşması da benzer şekilde günün en çok izlenen yayınları arasına girdi. Dünya Kupası heyecanı, reyting tablolarında bir kez daha etkisini gösterdi.

TV8’in uzun yıllardır ekranlarda olan yarışması MasterChef Türkiye de ilk 10 listelerinde kendine yer buldu. Program, hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde üst sıralarda bulunarak güçlü izleyici kitlesini koruduğunu gösterdi. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster de günü ilk 10 içinde tamamlayan yapımlar arasında yer aldı.