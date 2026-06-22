A.B.İ.’den Ayrılan Afra Saraçoğlu’nun Görüştüğü Yeni Proje Ortaya Çıktı
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Afra Saraçoğlu’nun A.B.İ. dizisinden ayrılmasının ardından yeni sezonda hangi projede yer alacağıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. ATV ekranlarında yayınlanan dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan oyuncu, hikâyesinin sona ermesiyle projeye veda etmişti. Yeni sezon öncesi birçok yapımla adı anılan Saraçoğlu hakkında kulislere yeni bilgiler yansıdı. Gazeteci Birsen Altuntaş da oyuncunun görüştüğü projelerden biriyle ilgili açıklama yaptı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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A.B.İ. dizisinde canlandırdığı karakterle ekran karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, sezonun en çok konuşulan oyuncularından biri olmuştu.
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Altuntaş, Afra Saraçoğlu’nun Akın Akınözü’nün başrolünde yer aldığı “Aşk ve Taht” dizisi için görüşme yaptığını açıkladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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