A.B.İ.’den Ayrılan Afra Saraçoğlu’nun Görüştüğü Yeni Proje Ortaya Çıktı

Ancak görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını ve oyuncunun projede yer almayacağını belirtti. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen “Aşk ve Taht” dizisi için oyuncu çalışmaları sürerken, Afra Saraçoğlu’nun kadroda olmayacağı kesinleşmiş oldu. Böylece son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialar da yanıt buldu.

Afra Saraçoğlu son yıllarda yer aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu nedenle oyuncunun adı geçen her yeni proje sektör tarafından yakından takip ediliyor. A.B.İ. dizisinden ayrılmasının ardından hangi yapımla dönüş yapacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.