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A.B.İ.’den Ayrılan Afra Saraçoğlu’nun Görüştüğü Yeni Proje Ortaya Çıktı

A.B.İ.’den Ayrılan Afra Saraçoğlu’nun Görüştüğü Yeni Proje Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
22.06.2026 - 10:56
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Afra Saraçoğlu’nun A.B.İ. dizisinden ayrılmasının ardından yeni sezonda hangi projede yer alacağıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. ATV ekranlarında yayınlanan dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan oyuncu, hikâyesinin sona ermesiyle projeye veda etmişti. Yeni sezon öncesi birçok yapımla adı anılan Saraçoğlu hakkında kulislere yeni bilgiler yansıdı. Gazeteci Birsen Altuntaş da oyuncunun görüştüğü projelerden biriyle ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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A.B.İ. dizisinde canlandırdığı karakterle ekran karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, sezonun en çok konuşulan oyuncularından biri olmuştu.

A.B.İ. dizisinde canlandırdığı karakterle ekran karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, sezonun en çok konuşulan oyuncularından biri olmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte başrolü paylaşan oyuncunun diziden ayrılması izleyiciler arasında uzun süre konuşuldu. Dizideki karakterinin ölerek hikâyeden çıkmasıyla birlikte Saraçoğlu’nun yeni sezon planları da gündeme geldi. Bu süreçte oyuncunun adı farklı projelerle anılmaya başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı son bilgi ise bu iddialardan biriyle ilgili oldu.

Altuntaş, Afra Saraçoğlu’nun Akın Akınözü’nün başrolünde yer aldığı “Aşk ve Taht” dizisi için görüşme yaptığını açıkladı.

Altuntaş, Afra Saraçoğlu’nun Akın Akınözü’nün başrolünde yer aldığı “Aşk ve Taht” dizisi için görüşme yaptığını açıkladı.

Ancak görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını ve oyuncunun projede yer almayacağını belirtti. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen “Aşk ve Taht” dizisi için oyuncu çalışmaları sürerken, Afra Saraçoğlu’nun kadroda olmayacağı kesinleşmiş oldu. Böylece son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialar da yanıt buldu.

Afra Saraçoğlu son yıllarda yer aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu nedenle oyuncunun adı geçen her yeni proje sektör tarafından yakından takip ediliyor. A.B.İ. dizisinden ayrılmasının ardından hangi yapımla dönüş yapacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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