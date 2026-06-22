Survivor Finalinde Nobre'nin Eşinin Nagihan'ı Destekleyen Pınar'a Verdiği Tepki Kameralara Yansıdı!
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6 aylık mücadelenin ardından Survivor büyük finali 19 Haziran Cuma günü gerçekleşti. Nagihan ve Nobre'nin kıyasıya bir mücadele içine girdiği finale damga vuran anlar yaşandı. Eski yarışmacılar, yarışmacıların aileleri Nagihan ve Nobre'yi desteklerken Nobre'nin eşinin Nagihan'ı destekleyen Pınar'a tepkisi kameralara yansıdı.
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Survivor'da 6 aylık mücadele son buldu, şampiyon Nobre oldu.
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Nagihan'ın en büyük destekçisi Pınar olurken Nobre'nin ise biricik eşi Priscila Nobre oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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