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Survivor Finalinde Nobre'nin Eşinin Nagihan'ı Destekleyen Pınar'a Verdiği Tepki Kameralara Yansıdı!

Survivor Finalinde Nobre'nin Eşinin Nagihan'ı Destekleyen Pınar'a Verdiği Tepki Kameralara Yansıdı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.06.2026 - 09:03
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6 aylık mücadelenin ardından Survivor büyük finali 19 Haziran Cuma günü gerçekleşti. Nagihan ve Nobre'nin kıyasıya bir mücadele içine girdiği finale damga vuran anlar yaşandı. Eski yarışmacılar, yarışmacıların aileleri Nagihan ve Nobre'yi desteklerken Nobre'nin eşinin Nagihan'ı destekleyen Pınar'a tepkisi kameralara yansıdı.

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Survivor'da 6 aylık mücadele son buldu, şampiyon Nobre oldu.

Survivor'da 6 aylık mücadele son buldu, şampiyon Nobre oldu.

Yarışmada büyük bir başarı gösteren Nobre, Survivor'ın ilk finalisti olmuştu. Nefise, Sercan ve Ramazan'ı eleyen Nagihan ise ikinci finalist olmaya hak kazandı. Büyük finalde Nagihan ve Nobre'nin destekçileri bir an olsun sessiz kalmadı. Hem eski yarışmacılar, hem aileleri parkurun kenarında yarışmacılara hem taktik verdiler hem de destek oldular.

Nagihan'ın en büyük destekçisi Pınar olurken Nobre'nin ise biricik eşi Priscila Nobre oldu.

Nobre'nin yarışmacı arkadaşlarının yanı sıra en büyük destekçisi eşi Priscila Nobre oldu. Güzelliği ve zarafetiyle de çok konuşulan Priscila Nobre, final gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Pınar'ın Nagihan'a destek verirkenki kendine özgü tavırlarının ardından Priscila Nobre'nin verdiği tepki gündem oldu. Pınar'ın verdiği tepkilerin ardından Priscila Nobre, Mert Nobre'nin kazandığı sayının ardından Pınar'a gösterdiği tepkisiyle gözden kaçmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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