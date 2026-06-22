Sinemanın Efsanesi Susuz Yaz Dizi Olacak: Senaryoda İddialı İsim!
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Türk sinemasının hafızalarda yer eden yapımlarından biri yeni bir uyarlamayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır adından söz ettiren ve sinema tarihindeki özel yeriyle bilinen bir proje bu kez dizi olarak ekrana taşınacak. Yapımla ilgili yeni detaylar da netleşmeye başladı. Özellikle senaryo ve yönetmen koltuğunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Gelen son bilgilerle birlikte projenin yaratıcı ekibi belli oldu. Televizyon dünyasında önemli işlere imza atan iki deneyimli isim aynı projede buluştu. Kanal görüşmelerinin ise devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Türk sinema tarihinin en önemli yapımları arasında gösterilen “Susuz Yaz”, yıllar sonra farklı bir formatla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Dizinin hikâyesini kaleme alacak isim Sema Ergenekon oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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