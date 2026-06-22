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Sinemanın Efsanesi Susuz Yaz Dizi Olacak: Senaryoda İddialı İsim!

Sinemanın Efsanesi Susuz Yaz Dizi Olacak: Senaryoda İddialı İsim!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
22.06.2026 - 08:48
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Türk sinemasının hafızalarda yer eden yapımlarından biri yeni bir uyarlamayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır adından söz ettiren ve sinema tarihindeki özel yeriyle bilinen bir proje bu kez dizi olarak ekrana taşınacak. Yapımla ilgili yeni detaylar da netleşmeye başladı. Özellikle senaryo ve yönetmen koltuğunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Gelen son bilgilerle birlikte projenin yaratıcı ekibi belli oldu. Televizyon dünyasında önemli işlere imza atan iki deneyimli isim aynı projede buluştu. Kanal görüşmelerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Türk sinema tarihinin en önemli yapımları arasında gösterilen “Susuz Yaz”, yıllar sonra farklı bir formatla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Türk sinema tarihinin en önemli yapımları arasında gösterilen “Susuz Yaz”, yıllar sonra farklı bir formatla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Berlin Film Festivali’nde kazandığı Altın Ayı ödülüyle adını dünya sinema tarihine yazdıran yapımın dizi versiyonu için çalışmalar sürüyor. Sinema dünyasında özel bir yere sahip olan hikâyenin televizyon ekranlarına nasıl uyarlanacağı da şimdiden merak konusu oldu. Projeyle ilgili dikkat çeken gelişmelerden biri senaryo tarafında yaşandı.

Dizinin hikâyesini kaleme alacak isim Sema Ergenekon oldu.

Dizinin hikâyesini kaleme alacak isim Sema Ergenekon oldu.

Daha önce “Yargı”, “Karadayı” ve “Gümüş” gibi geniş kitlelere ulaşan yapımlarda imzası bulunan Ergenekon, bu kez “Susuz Yaz” uyarlaması için çalışacak. Başarılı senaristin projeye nasıl bir yaklaşım getireceği sektör tarafından yakından takip ediliyor.

Yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan yer alacak. Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı Pirhasan, daha önce “Kalp Atışı” ve “Mucize Doktor” gibi projelerde görev aldı. 

Dizi projesinin hazırlıkları sürerken yapım ekibi çalışmalarına devam ediyor. Kanal tarafındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi. Bu nedenle dizinin hangi kanalda yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak proje şimdiden yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.

“Susuz Yaz”, yalnızca sinema tarihindeki başarısıyla değil, anlattığı hikâyeyle de yıllar boyunca konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Bu nedenle dizinin oyuncu kadrosu ve yayın platformu kadar hikâyenin yeni uyarlamadaki biçimi de merak ediliyor. Yapımın ekran yolculuğuna dair yeni gelişmelerin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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