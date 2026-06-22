Sinemanın Efsanesi Susuz Yaz Dizi Olacak: Senaryoda İddialı İsim!

Daha önce “Yargı”, “Karadayı” ve “Gümüş” gibi geniş kitlelere ulaşan yapımlarda imzası bulunan Ergenekon, bu kez “Susuz Yaz” uyarlaması için çalışacak. Başarılı senaristin projeye nasıl bir yaklaşım getireceği sektör tarafından yakından takip ediliyor.

Yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan yer alacak. Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı Pirhasan, daha önce “Kalp Atışı” ve “Mucize Doktor” gibi projelerde görev aldı.

Dizi projesinin hazırlıkları sürerken yapım ekibi çalışmalarına devam ediyor. Kanal tarafındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi. Bu nedenle dizinin hangi kanalda yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak proje şimdiden yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.

“Susuz Yaz”, yalnızca sinema tarihindeki başarısıyla değil, anlattığı hikâyeyle de yıllar boyunca konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Bu nedenle dizinin oyuncu kadrosu ve yayın platformu kadar hikâyenin yeni uyarlamadaki biçimi de merak ediliyor. Yapımın ekran yolculuğuna dair yeni gelişmelerin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.