Yaz Sezonunda Yıllar Sonra Bir İlk Yaşandı: Reyting Uzmanı Dikkat Çekti
Televizyon ekranlarında yaz sezonunun başlamasıyla birlikte reyting yarışında da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle son haftalarda yayınlanan yeni dizilerin performansı sektör tarafından yakından takip ediliyor. Dünya Kupası karşılaşmalarının ekranlara gelmesi ise reyting dengelerini önemli ölçüde değiştirdi. Bir yandan spor yayınları izlenme oranlarını yukarı taşırken diğer yandan yeni diziler de seyirciden karşılık bulmaya başladı. Son günlerde açıklanan reyting tabloları televizyon dünyasında uzun zamandır görülmeyen bir tabloyu ortaya çıkardı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan bir reyting uzmanı, yıllar sonra tekrar yaşanan dikkat çekici bir gelişmeye işaret etti.
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte kanallar yeni projelerini peş peşe ekrana taşımaya başladı.
Ancak dikkat çeken tek gelişme spor yayınları olmadı.
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