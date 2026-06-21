Yaz Sezonunda Yıllar Sonra Bir İlk Yaşandı: Reyting Uzmanı Dikkat Çekti

Yaz sezonunda ekrana gelen yeni diziler de beklenenden güçlü sonuçlar almaya başladı. Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17 ile Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu ikinci bölümlerinde önemli bir yükseliş gösterdi. Her iki yapımın da ikinci bölüm reytinglerinde iki puanın üzerinde artış yaşadığı ifade edildi.

Reyting uzmanı tarafından yapılan değerlendirmede bu durumun uzun süredir görülmediği belirtildi. Yaz dizilerinin ikinci bölümlerde bu kadar güçlü yükseliş göstermesinin son yıllarda oldukça nadir yaşandığı ifade edildi. Hatta bu tablonun televizyon sektöründe yaklaşık on yıl öncesini hatırlattığı dile getirildi.

Uzmanın verdiği bilgilere göre benzer bir tablo en son 2015 yaz sezonunda yaşanmıştı. O dönemde Kırgın Çiçekler, Kiralık Aşk ve Güneşin Kızları gibi yapımlar yayın hayatına başlamış ve kısa sürede büyük çıkış yakalamıştı. Dizilerin bölüm bölüm izleyici kazanması, yaz sezonunun unutulmaz dönemlerinden biri olarak gösterilmişti.

Bugün ortaya çıkan tablo da bazı sektör temsilcileri tarafından o döneme benzetiliyor. Daha 17 ve Doğanın Kanunu’nun ikinci bölümde elde ettiği yükseliş, seyircinin yeni hikâyelere ilgi gösterdiği şeklinde yorumlanıyor. Özellikle genç oyuncuların yer aldığı projelerin karşılık bulması dikkat çekiyor.