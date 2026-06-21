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Yaz Sezonunda Yıllar Sonra Bir İlk Yaşandı: Reyting Uzmanı Dikkat Çekti

Yaz Sezonunda Yıllar Sonra Bir İlk Yaşandı: Reyting Uzmanı Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 15:29
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Televizyon ekranlarında yaz sezonunun başlamasıyla birlikte reyting yarışında da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle son haftalarda yayınlanan yeni dizilerin performansı sektör tarafından yakından takip ediliyor. Dünya Kupası karşılaşmalarının ekranlara gelmesi ise reyting dengelerini önemli ölçüde değiştirdi. Bir yandan spor yayınları izlenme oranlarını yukarı taşırken diğer yandan yeni diziler de seyirciden karşılık bulmaya başladı. Son günlerde açıklanan reyting tabloları televizyon dünyasında uzun zamandır görülmeyen bir tabloyu ortaya çıkardı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan bir reyting uzmanı, yıllar sonra tekrar yaşanan dikkat çekici bir gelişmeye işaret etti.

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Yaz aylarının başlamasıyla birlikte kanallar yeni projelerini peş peşe ekrana taşımaya başladı.

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte kanallar yeni projelerini peş peşe ekrana taşımaya başladı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da yaz dizilerinin nasıl bir performans göstereceği merak ediliyordu. İlk bölümlerin ardından gelen reyting sonuçları ise sektör temsilcilerinin dikkatini çekti.

Özellikle TRT 1’in son dönemde elde ettiği sonuçlar öne çıktı. FIFA 2026 Dünya Kupası yayınlarının başlamasıyla birlikte kanalın izlenme oranlarında önemli bir artış yaşandığı belirtildi. Yapılan değerlendirmelere göre TRT 1’in reyting performansı yaklaşık yüzde 20 oranında yükseldi. Dünya Kupası karşılaşmalarının etkisiyle kanal birçok gün reyting sıralamasında zirvede yer aldı.

Ancak dikkat çeken tek gelişme spor yayınları olmadı.

Ancak dikkat çeken tek gelişme spor yayınları olmadı.

Yaz sezonunda ekrana gelen yeni diziler de beklenenden güçlü sonuçlar almaya başladı. Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17 ile Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu ikinci bölümlerinde önemli bir yükseliş gösterdi. Her iki yapımın da ikinci bölüm reytinglerinde iki puanın üzerinde artış yaşadığı ifade edildi.

Reyting uzmanı tarafından yapılan değerlendirmede bu durumun uzun süredir görülmediği belirtildi. Yaz dizilerinin ikinci bölümlerde bu kadar güçlü yükseliş göstermesinin son yıllarda oldukça nadir yaşandığı ifade edildi. Hatta bu tablonun televizyon sektöründe yaklaşık on yıl öncesini hatırlattığı dile getirildi.

Uzmanın verdiği bilgilere göre benzer bir tablo en son 2015 yaz sezonunda yaşanmıştı. O dönemde Kırgın Çiçekler, Kiralık Aşk ve Güneşin Kızları gibi yapımlar yayın hayatına başlamış ve kısa sürede büyük çıkış yakalamıştı. Dizilerin bölüm bölüm izleyici kazanması, yaz sezonunun unutulmaz dönemlerinden biri olarak gösterilmişti.

Bugün ortaya çıkan tablo da bazı sektör temsilcileri tarafından o döneme benzetiliyor. Daha 17 ve Doğanın Kanunu’nun ikinci bölümde elde ettiği yükseliş, seyircinin yeni hikâyelere ilgi gösterdiği şeklinde yorumlanıyor. Özellikle genç oyuncuların yer aldığı projelerin karşılık bulması dikkat çekiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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