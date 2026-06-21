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Melek Baykal’dan Akasya Durağı’ndaki Rol Arkadaşı Ateş Fatih Uçan’a Yanıt: “Yanlış Kayaya Çarptı”

Melek Baykal’dan Akasya Durağı’ndaki Rol Arkadaşı Ateş Fatih Uçan’a Yanıt: “Yanlış Kayaya Çarptı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 12:07
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Akasya Durağı dizisi üzerinden başlayan tartışma yeni açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Yıllar önce yayınlanan dizinin oyuncuları arasında yaşanan polemik son günlerde yeniden konuşulmaya başlandı. İlk olarak Melek Baykal’ın diziye dair yaptığı değerlendirmeler gündem olmuştu. Ardından Ateş Fatih Uçan’ın açıklamaları tartışmanın yönünü değiştirmişti. Karşılıklı açıklamalar sonrası konu hukuki sürece taşınmıştı. Ateş Fatih Uçan’ın verdiği ifade ve yaptığı açıklamalar da uzun süre konuşuldu. Şimdi ise Melek Baykal sessizliğini bozarak iddialara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Habertürk

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Tartışmanın başlangıcı Melek Baykal’ın yıllar önce rol aldığı Akasya Durağı hakkında yaptığı yorumlara dayanıyordu.

Tartışmanın başlangıcı Melek Baykal’ın yıllar önce rol aldığı Akasya Durağı hakkında yaptığı yorumlara dayanıyordu.

Baykal, dizinin kariyerindeki yerini değerlendirirken kullandığı ifadelerle dikkat çekmişti. Bu sözlerin ardından dizide Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan’dan yanıt gelmişti. Uçan, Melek Baykal’ın dublaj konusunda yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle sette bazı sorunlar çıktığını öne sürmüştü. Bununla da yetinmeyen oyuncu, Baykal’ın dizide birlikte rol aldığı Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığını iddia etmişti.

Bu açıklamalar kısa sürede gündem olurken Melek Baykal’ın avukatı da yazılı bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada Ateş Fatih Uçan tarafından dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. 

Yaşananların ardından bu kez Melek Baykal yeni açıklamalarda bulundu. Ateş Fatih Uçan’ın açıklamalarına değinen Baykal, sert ifadeler kullandı. Oyuncu, “O çocuğumuza (Ateş Fatih Uçan) çok kızamıyorum. Kendine Melek Baykal üstünden bir PR yapmak istedi.” sözleriyle dikkat çekti. Açıklamalarının devamında ise “Üzülüyorum kendisine hiçbir yerde yok, ismi yok cismi yok, yaptığı bir şey yok ama yanlış kayaya çarptı.” ifadelerini kullandı.

Zeynep Dörtkardeşler hakkında ortaya atılan iddialara da yanıt veren Baykal, “Sonra daha da ileri gidip benim kızımı oynayan sevgili Zeynep’i sette ben sahici tokatlamışım da buna hepsi şahitmiş falan.” dedi. Oyuncu, Zeynep Dörtkardeşler ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını da belirtti. Baykal, “Zeynep’i çok severim, o da beni çok sever. Dava edersen beni de şahit yazar mısın dedi.” sözlerini kullandı.

Açıklamasının sonunda ise Ateş Fatih Uçan’a yönelik değerlendirmesini yineledi. Melek Baykal, “Keşke benim adımı kullanması bir işe yarasaydı.” diyerek tartışmayla ilgili son sözünü söyledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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