Melek Baykal’dan Akasya Durağı’ndaki Rol Arkadaşı Ateş Fatih Uçan’a Yanıt: “Yanlış Kayaya Çarptı”
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Akasya Durağı dizisi üzerinden başlayan tartışma yeni açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Yıllar önce yayınlanan dizinin oyuncuları arasında yaşanan polemik son günlerde yeniden konuşulmaya başlandı. İlk olarak Melek Baykal’ın diziye dair yaptığı değerlendirmeler gündem olmuştu. Ardından Ateş Fatih Uçan’ın açıklamaları tartışmanın yönünü değiştirmişti. Karşılıklı açıklamalar sonrası konu hukuki sürece taşınmıştı. Ateş Fatih Uçan’ın verdiği ifade ve yaptığı açıklamalar da uzun süre konuşuldu. Şimdi ise Melek Baykal sessizliğini bozarak iddialara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Habertürk
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Tartışmanın başlangıcı Melek Baykal’ın yıllar önce rol aldığı Akasya Durağı hakkında yaptığı yorumlara dayanıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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