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Nurgül Yeşilçay’lı Ömür Usta Dizisinin Kadrosuna 5 Yeni Oyuncu Katıldı

Nurgül Yeşilçay’lı Ömür Usta Dizisinin Kadrosuna 5 Yeni Oyuncu Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 08:57
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NOW ekranlarında yayınlanacak Ömür Usta dizisinin kadrosu genişledi. Ay Yapım imzalı proje, Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinden uyarlanıyor. Hilal Saral’ın yöneteceği dizinin senaryosunu Çağla Kızılelma yazıyor. Çekimlerin 20 Temmuz’dan sonra başlaması planlanıyor. Dizinin merkezinde, eşi evden ekmek almak için çıkıp geri dönmeyen Ömür’ün hayatı yer alıyor. Ömür’ün milli piyango sonrası değişen yaşamı ekrana taşınacak. Projeye son olarak 5 yeni oyuncu daha katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Dizinin başrolünde Nurgül Yeşilçay yer alıyor.

Dizinin başrolünde Nurgül Yeşilçay yer alıyor.

Yeşilçay, Ömür karakterine hayat verecek. Kadroda Gonca Vuslateri, Bülent İnal, Enes Koçak, Cemre Arda, Gülçin Kültür, Pınar Çağlar Gençtürk ve Zerrin Sümer de bulunuyor. Gonca Vuslateri dizide Nevra karakterini canlandıracak. Bülent İnal, Tunç rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Enes Koçak Mete karakterine hayat verecek. Cemre Arda ise Nazlı rolünü üstlenecek. Gülçin Kültür Gülsüm, Pınar Çağlar Gençtürk Yıldız, Zerrin Sümer ise Müzeyyen karakteriyle dizide yer alacak.

Ömür Usta’nın kadrosuna katılan yeni isimler de belli oldu.

Ömür Usta’nın kadrosuna katılan yeni isimler de belli oldu.

Asilhan Kurşun, dizide Ömür’ün büyük oğlu Cüneyt’i canlandıracak. Cüneyt’in çalıştığı restorandaki iş arkadaşı Dilara’ya Ceren Aslan hayat verecek. Mert Carim, Ömür’ün kardeşi Gülsüm’ün eşi Şahin karakteriyle hikâyeye dahil olacak. Gülsüm ile Şahin’in kızları Zeynep’i ise Melis Girşen oynayacak. Aydan Kaya da dizide dolmuş şoförü Safiye karakterine hayat verecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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