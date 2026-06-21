Nurgül Yeşilçay’lı Ömür Usta Dizisinin Kadrosuna 5 Yeni Oyuncu Katıldı
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NOW ekranlarında yayınlanacak Ömür Usta dizisinin kadrosu genişledi. Ay Yapım imzalı proje, Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinden uyarlanıyor. Hilal Saral’ın yöneteceği dizinin senaryosunu Çağla Kızılelma yazıyor. Çekimlerin 20 Temmuz’dan sonra başlaması planlanıyor. Dizinin merkezinde, eşi evden ekmek almak için çıkıp geri dönmeyen Ömür’ün hayatı yer alıyor. Ömür’ün milli piyango sonrası değişen yaşamı ekrana taşınacak. Projeye son olarak 5 yeni oyuncu daha katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Dizinin başrolünde Nurgül Yeşilçay yer alıyor.
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Ömür Usta’nın kadrosuna katılan yeni isimler de belli oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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