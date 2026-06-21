Testi Pozitif Çıkmıştı: Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılacak Mı?
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Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek hakkında çıkan haberlerin ardından dizideki durumunun ne olacağı konuşulmaya başladı. Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında Civelek’in test sonucunun pozitif çıktığı öne sürüldü. Bu gelişme, daha önce aynı nedenle diziden çıkarılan Doğukan Güngör’ü yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı iki oyuncu için aynı kararın uygulanıp uygulanmayacağını sordu. Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in kadroda kalıp kalmayacağı merak edildi. Konu gazeteci Birsen Altuntaş’a da soruldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti son dönemde oyuncularıyla ilgili yaşanan gelişmelerle gündeme geliyor.
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Feyza Civelek, dizinin ilk sezonundan bu yana Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer alıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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