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Testi Pozitif Çıkmıştı: Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılacak Mı?

Testi Pozitif Çıkmıştı: Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılacak Mı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 11:03
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Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek hakkında çıkan haberlerin ardından dizideki durumunun ne olacağı konuşulmaya başladı. Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında Civelek’in test sonucunun pozitif çıktığı öne sürüldü. Bu gelişme, daha önce aynı nedenle diziden çıkarılan Doğukan Güngör’ü yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı iki oyuncu için aynı kararın uygulanıp uygulanmayacağını sordu. Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in kadroda kalıp kalmayacağı merak edildi. Konu gazeteci Birsen Altuntaş’a da soruldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti son dönemde oyuncularıyla ilgili yaşanan gelişmelerle gündeme geliyor.

Kızılcık Şerbeti son dönemde oyuncularıyla ilgili yaşanan gelişmelerle gündeme geliyor.

Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı tespit edildiği gerekçesiyle Show TV tarafından kadrodan çıkarılmıştı. Güngör daha sonra konuya ilişkin bir basın açıklaması yapmıştı.

Bu kararın ardından sosyal medyada benzer durumlarda nasıl bir yol izleneceği sık sık tartışılmıştı. Şimdi ise aynı soru Feyza Civelek için sorulmaya başlandı. Çünkü Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterini oynayan Civelek’in de yasaklı madde test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi.

Feyza Civelek, dizinin ilk sezonundan bu yana Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer alıyor.

Feyza Civelek, dizinin ilk sezonundan bu yana Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer alıyor.

Nilay karakteri de dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle oyuncu hakkında çıkan son haberler dizinin takipçileri tarafından yakından takip edildi.

Sosyal medya kullanıcıları, Doğukan Güngör’ün diziden çıkarılmasını hatırlatarak Feyza Civelek için nasıl bir karar alınacağını sordu. Bazı kullanıcılar aynı yaptırımın uygulanması gerektiğini savundu. Bazıları ise yapım şirketi ve kanal cephesinden gelecek resmi açıklamayı beklemek gerektiğini yazdı.

Konu gazeteci Birsen Altuntaş’a da yöneltildi. Bir kullanıcı, Feyza Civelek’in Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağını sordu. Altuntaş ise bu konuda henüz net bir karar olmadığını ifade etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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