Testi Pozitif Çıkmıştı: Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılacak Mı?

Nilay karakteri de dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle oyuncu hakkında çıkan son haberler dizinin takipçileri tarafından yakından takip edildi.

Sosyal medya kullanıcıları, Doğukan Güngör’ün diziden çıkarılmasını hatırlatarak Feyza Civelek için nasıl bir karar alınacağını sordu. Bazı kullanıcılar aynı yaptırımın uygulanması gerektiğini savundu. Bazıları ise yapım şirketi ve kanal cephesinden gelecek resmi açıklamayı beklemek gerektiğini yazdı.

Konu gazeteci Birsen Altuntaş’a da yöneltildi. Bir kullanıcı, Feyza Civelek’in Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağını sordu. Altuntaş ise bu konuda henüz net bir karar olmadığını ifade etti.