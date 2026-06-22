O Nasıl Soru Öyle? Milyoner'de Beyin Yakan "Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü" Sorusu
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Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümüne oyuncu Ferit Aktuğ katıldı. Ünlü oyuncuya sorulan 200 bin TL değerindeki soru ise kahkahaya boğdu. 'Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü nerededir?' sorusu hem Aktuğ'u hem de ekran başındakileri güldürdü.
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ünlü oyuncu Ferit Aktuğ, 200 bin TL değerindeki soruda kahkahaya boğuldu.
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Soruda iki joker hakkını birden kullanan Ferit Aktuğ, sonunda Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü sorusunu doğru yanıtladı. Göl, ABD'de yer alıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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