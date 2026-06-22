article/comments
article/share
Haberler
TV
O Nasıl Soru Öyle? Milyoner'de Beyin Yakan "Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü" Sorusu

O Nasıl Soru Öyle? Milyoner'de Beyin Yakan "Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü" Sorusu

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.06.2026 - 09:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümüne oyuncu Ferit Aktuğ katıldı. Ünlü oyuncuya sorulan 200 bin TL değerindeki soru ise kahkahaya boğdu. 'Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü nerededir?' sorusu hem Aktuğ'u hem de ekran başındakileri güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ünlü oyuncu Ferit Aktuğ, 200 bin TL değerindeki soruda kahkahaya boğuldu.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ünlü oyuncu Ferit Aktuğ, 200 bin TL değerindeki soruda kahkahaya boğuldu.

Yarışmaya katılarak izleyicilere büyük bir sürpriz yapan Ferit Aktuğ, soruların kolay olacağını düşünmüştü. Ünlü oyuncuya sorulan 200 bin TL'lik soru ise hem zorladı hem de kahkahaya boğdu. Okuması bile bir hayli zor olan Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü sorusu viral oldu. 45 harften oluşan gölün adını okumak bile zorken, nerede olduğu soruldu.

Soruda iki joker hakkını birden kullanan Ferit Aktuğ, sonunda Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü sorusunu doğru yanıtladı. Göl, ABD'de yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın