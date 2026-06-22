O Nasıl Soru Öyle? Milyoner'de Beyin Yakan "Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü" Sorusu

Yarışmaya katılarak izleyicilere büyük bir sürpriz yapan Ferit Aktuğ, soruların kolay olacağını düşünmüştü. Ünlü oyuncuya sorulan 200 bin TL'lik soru ise hem zorladı hem de kahkahaya boğdu. Okuması bile bir hayli zor olan Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü sorusu viral oldu. 45 harften oluşan gölün adını okumak bile zorken, nerede olduğu soruldu.