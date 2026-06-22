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Dizisi Final Yapan Ünlü Oyuncu Eski Yönetmeniyle Yeni Proje Hazırlığında!

Dizisi Final Yapan Ünlü Oyuncu Eski Yönetmeniyle Yeni Proje Hazırlığında!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
22.06.2026 - 09:51
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Ekran yolculuğunu tamamlayan projelerin ardından gözler yeni sezonda hangi oyuncunun hangi yapımda yer alacağına çevrildi. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu’nun yeni adresi de merak edilen konular arasında yer alıyordu. Uzun süredir yeni projesiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken kulislerden dikkat çeken bilgiler geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisinde Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’nun yeni projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisinde Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’nun yeni projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Başarılı oyuncunun bir süredir yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdiği biliniyordu. Gelen son bilgilere göre Yazıcıoğlu’nun TMC Film tarafından Netflix için hazırlanan yeni bir diziyle görüşme yaptığı öğrenildi.

Kod adı “Aras” olarak belirlenen proje için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Henüz oyuncu kadrosu ve çekim takvimiyle ilgili detaylar paylaşılmasa da dizinin hazırlık sürecinin sürdüğü ifade ediliyor. Yapımın dijital platform için hazırlanması da dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Projenin en çok konuşulan taraflarından biri ise yönetmen koltuğunda oturması planlanan isim oldu.

Projenin en çok konuşulan taraflarından biri ise yönetmen koltuğunda oturması planlanan isim oldu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre diziyi Ömür Atay yönetecek. Son yıllarda imza attığı projelerle adından söz ettiren yönetmen, özellikle “Kızıl Goncalar” dizisindeki çalışmasıyla büyük beğeni toplamıştı. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Mert Yazıcıoğlu ile Ömür Atay yeniden aynı projede buluşmuş olacak. 

Dizinin senaryo tarafında ise Emre Özdür yer alıyor. Hikâyenin merkezinde Aras isimli karakter bulunuyor. Ailesinin izini sürmeye başlayan Aras’ın yaşadıkları ve karşılaşacağı olaylar dizinin ana eksenini oluşturacak. Yapımın dramatik yönünün güçlü olacağı konuşulurken karakter odaklı bir anlatım tercih edileceği belirtiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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