Dizisi Final Yapan Ünlü Oyuncu Eski Yönetmeniyle Yeni Proje Hazırlığında!

Başarılı oyuncunun bir süredir yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdiği biliniyordu. Gelen son bilgilere göre Yazıcıoğlu’nun TMC Film tarafından Netflix için hazırlanan yeni bir diziyle görüşme yaptığı öğrenildi.

Kod adı “Aras” olarak belirlenen proje için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Henüz oyuncu kadrosu ve çekim takvimiyle ilgili detaylar paylaşılmasa da dizinin hazırlık sürecinin sürdüğü ifade ediliyor. Yapımın dijital platform için hazırlanması da dikkat çeken detaylardan biri oldu.