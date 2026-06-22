Dizisi Final Yapan Ünlü Oyuncu Eski Yönetmeniyle Yeni Proje Hazırlığında!
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Ekran yolculuğunu tamamlayan projelerin ardından gözler yeni sezonda hangi oyuncunun hangi yapımda yer alacağına çevrildi. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu’nun yeni adresi de merak edilen konular arasında yer alıyordu. Uzun süredir yeni projesiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken kulislerden dikkat çeken bilgiler geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisinde Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’nun yeni projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Projenin en çok konuşulan taraflarından biri ise yönetmen koltuğunda oturması planlanan isim oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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