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İzleyicilerden Tam Not Alan ve Ayrılığı En İyi İşleyen 15 Film Önerisi

İzleyicilerden Tam Not Alan ve Ayrılığı En İyi İşleyen 15 Film Önerisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 12:12 Son Güncelleme: 21.06.2026 - 12:19
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Sinema dünyasında ilişkilerin sonlanması, bağların kopması ve vedalaşma süreçleri her dönem geniş bir yer bulmuştur. Son yıllarda vizyona giren birçok nitelikli yapım da ikili ilişkilerin bitişini ve sonrasında yaşanan yalnızlık sürecini merkezine alıyor. Seyirciler ve sinema eleştirmenleri tarafından yüksek puanlar alan bu dramatik eserler, karakterlerin içsel yolculuklarını başarılı bir şekilde ekrana yansıtıyor. Biz de son dönemde sinema salonlarında ve dijital platformlarda dikkat çeken, ayrılık temalı en etkili yapımları bir araya getirdik.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Dünyanın En Kötü İnsanı
Film

Dünyanın En Kötü İnsanı

Başka Bir Hayatta
Film

Başka Bir Hayatta

Yakın
Film

Yakın

All of Us Strangers
Film

All of Us Strangers

Pasajlar
Film

Pasajlar

Geçmişe Dönüş
Film

Geçmişe Dönüş

Rekabet
Film

Rekabet

Priscilla
Film

Priscilla

Gece Elbet Çöker
Film

Gece Elbet Çöker

Şov Kızlarının Sonuncusu
Film

Şov Kızlarının Sonuncusu

Seul'a Dönüş
Film

Seul'a Dönüş

Sonsuz Sır
Film

Sonsuz Sır

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Past Lives

Past Lives

A24 imzalı bu yapım, çocukluk yıllarında birbirine çok yakın olan iki insanın seneler sonra yollarının kesişmesini konu alıyor. Zaman içinde tamamen farklı ülkelere ve hayatlara savrulan ikili, yetişkinlik dönemlerinde New York'ta yeniden bir araya geliyor. Geçmişteki bağların ve kaçırılan fırsatların gölgesinde yaşanan bu buluşma, derin bir duygusal hesaplaşmayı beraberinde getiriyor. İki insanın arasındaki coğrafi ve kültürel mesafe, ayrılığın kaçınılmazlığını daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Film, kader ve insan ilişkilerinin sınırları üzerine sakin ama etkileyici bir sinema dili kullanıyor.

Close

Close

İki yakın genç arkadaşın arasındaki sarsılmaz bağın, okul ortamındaki sosyal baskılar nedeniyle kopma noktasına gelmesini anlatan sarsıcı bir dramadır. Çevrelerindeki insanların eleştirileri yüzünden birbirlerinden uzaklaşmak zorunda kalan çocukların hikayesi, izleyicide derin bir iz bırakıyor. Bu ani uzaklaşmanın ve duygusal kopuşun getirdiği suçluluk duygusu, karakterlerin hayatını tamamen değiştiriyor. Arkadaşlığın ve masumiyetin yitirilişini işleyen yapım, uluslararası festivallerde büyük bir beğeni topladı. Yönetmen, gençlerin iç dünyasındaki bu sessiz ayrılığı sarsıcı bir atmosferle ekrana taşıyor.

Drive My Car

Drive My Car

Eşini ani bir şekilde kaybeden tiyatro yönetmeninin, bu büyük ayrılığın ardından yaşadığı sessiz yas sürecini merkezine alıyor. Karakter, yeni bir oyunu sahnelemek üzere gittiği şehirde kendisine tahsis edilen genç bir kadın şoförle uzun yolculuklara çıkıyor. Bu araba yolculukları sırasında geçmişteki evliliğine, eşinin sırlarına ve ayrılığın getirdiği acılara dair derin konuşmalar yapıyorlar. İki yabancının birbirlerinin kayıplarını anlayarak teselli bulması, hikayenin dramatik yapısını güçlendiriyor. Yapım, yas tutmanın ve bir insanı tamamen geride bırakmanın zorluğunu çok yalın bir dille aktarıyor.

The Worst Person in the World

The Worst Person in the World

Genç bir kadının hem kendi hayatındaki yön arayışını hem de partnerleriyle yaşadığı kopuş süreçlerini kronolojik olarak anlatıyor. Otuzlu yaşlarına adım atarken uzun süreli ilişkisini bitirme kararı alan ana karakter, hayatına yeni bir yön vermeye çalışıyor. Eski sevgilisinin hayatından tamamen çıkışı ve aralarındaki bağın evrimi, modern zamanlardaki vedalaşmaları başarılı şekilde özetliyor. İnsanların büyüdükçe ve değiştikçe birbirlerinden nasıl uzaklaşabileceğini gösteren gerçekçi bir senaryoya sahip. Film, ilişkilerin bitişini bir felaket olarak değil, hayatın doğal bir parçası olarak ele alıyor.

One Fine Morning

One Fine Morning

Babasının amansız hastalığıyla mücadele eden yalnız bir annenin, eski bir dostuyla başladığı ilişkinin getirdiği duygusal zorlukları anlatıyor. Kadın karakter, bir yandan ailesindeki kopuşları göğüslemeye çalışırken diğer yandan yeni ilişkisindeki belirsizliklerle sarsılıyor. Birlikte olduğu adamın evli olması, ilişkide sürekli olarak ayrılık ihtimalini ve hüzünlü anları canlı tutuyor. Hayatın içindeki küçük mutluluklar ile büyük vedaların nasıl yan yana var olabileceğini çok duru bir görsellikle gösteriyor. Karakterin hem babasıyla hem de sevgilisiyle yaşadığı iki farklı ayrılık boyutu, filmin ana çatışmasını oluşturuyor.

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The Last Showgirl

The Last Showgirl

Las Vegas'ta uzun yıllar sahne alan tecrübeli bir şov kızının, gösterinin aniden kapatılmasıyla yaşadığı mesleki ve duygusal ayrılığı anlatıyor. Hayatını adadığı sahneden ve çalışma arkadaşlarından kopmak zorunda kalan karakter, geçmişiyle yüzleşmeye başlıyor. Bu zorunlu veda, onun hem kızıyla olan mesafeli ilişkisini hem de geleceğe dair kaygılarını su yüzüne çıkarıyor. Bir dönemin bitişini ve bir insanın kimliğini oluşturan değerlerden ayrılmasını çok dokunaklı bir dille işliyor. Yapım, özellikle başrol oyuncusunun sergilediği performansla festival çevrelerinden olumlu geri dönüşler aldı.

Memory

Memory

Geçmişteki travmalarıyla yüzleşen bir kadın ile hafıza kaybı yaşayan bir adamın yollarının kesişmesini ve aralarındaki bağın kopuşunu ele alıyor. İki yaralı ruh, toplumun ve ailelerinin baskılarına rağmen kendilerine ait küçük ve korunaklı bir dünya kurmayı başarıyor. Ancak adamın zihnindeki gerileme ve hafızasının silinmesi, aralarındaki ilişkinin önündeki en büyük engel haline geliyor. Unutmanın getirdiği bu istemsiz ve biyolojik ayrılık süreci, klasik dram kalıplarının dışına çıkan bir hüzün barındırıyor. Yapım, bir insanı zihnen kaybetmenin ve ona veda etmenin yarattığı boşluğu sarsıcı şekilde aktarıyor.

Passages

Passages

Paris'te yaşayan iki erkek arasındaki evliliğin, içlerinden birinin genç bir kadınla ilişki yaşamaya başlamasıyla tamamen dağılmasını konu alıyor. Karakterlerin arasındaki bencilce kararlar ve sadakatsizlik, uzun yıllara dayanan evlilik bağını hızlıca yıpratıyor. Ayrılık sürecindeki güç savaşları, kıskançlıklar ve geri dönüş çabaları ilişkideki herkesi duygusal olarak yıpratıyor. Film, bir ilişkinin bitiş aşamasındaki tüm çirkinlikleri ve dürüst anları sansürsüz bir şekilde ekrana taşıyor. Karakterlerin birbirlerini tamamen bırakamaması, yaşanan dramın dozunu her sahnede daha da artırıyor.

All of Us Strangers

All of Us Strangers

Yalnız bir senaristin, geçmişteki ailesiyle kurduğu hayali bağlar ile yeni tanıştığı komşusuyla yaşadığı ilişkinin bitişini işleyen fantastik bir dramadır. Ana karakter, çocukluk evine yaptığı ziyaretlerde kaybettiği anne ve babasıyla yüzleşerek geçmişindeki ayrılıkların acısını dindirmeye çalışıyor. Aynı zamanda güncel hayatında başladığı ilişki de karakterin iç dünyasındaki yalnızlık duvarlarını aşmasında yetersiz kalıyor. Gerçeklik ile hayal arasındaki sınırların kalktığı yapım, kayıpların ve yalnızlığın insan ruhunda açtığı yaraları inceliyor. Film, nihai vedaların ve insanı terk eden anıların hüznünü derinden hissettiriyor.

Return to Seoul

Return to Seoul

Bebekken Fransız bir aileye evlatlık verilen genç bir kadının, biyolojik ailesini bulmak adına Güney Kore'ye yaptığı yolculuğu anlatıyor. Karakter, köklerinden koparılmış olmanın verdiği öfkeyle, öz anne ve babasıyla iletişim kurmaya çalışırken büyük kültürel engellerle karşılaşıyor. Biyolojik bağların tek başına bir aile olmaya yetmediğini gören genç kadın, sürekli olarak yeni kopuşlar ve hayal kırıklıkları yaşıyor. Aidiyet duygusunun eksikliğini ve insanın kendi geçmişiyle olan zorunlu ayrılığını çok dinamik bir dille işliyor. Yapım, bir bireyin kendi kimliğini bulma sürecindeki yalnızlığını başarılı şekilde özetliyor.

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Decision to Leave

Decision to Leave

Bir dağda yaşanan şüpheli ölüm vakasını araştıran bir dedektif ile maktulün gizemli eşi arasındaki imkansız aşkı ve ayrılığı konu alıyor. Soruşturma ilerledikçe aralarında başlayan tehlikeli yakınlaşma, mesleki etik ve suçluluk duygusu nedeniyle büyük bir çıkmaza giriyor. İki insanın birbirine yaklaşma çabası, kaçınılmaz olarak sarsıcı ve trajik bir ayrılıkla sonlanmak durumunda kalıyor. Yönetmenin kendine has estetik sinematografisi, bu imkansız aşkın ve vedanın şiirsel bir havaya bürünmesini sağlıyor. Film, aşkın ve ayrılığın insanı nasıl bir takıntıya sürükleyebileceğini ödüllü bir kurguyla sunuyor.

The Night Always Comes

The Night Always Comes

Ekonomik zorluklar altındaki bir kadının, evini ve ailesini korumak adına verdiği amansız mücadeleyi ve bu süreçte yaşadığı kopuşları işlemektedir. Sosyal adaletsizliğin gölgesinde hayatta kalmaya çalışan karakter, yakın çevresindeki insanların ihanetleri ve uzaklaşmalarıyla sarsılır. Maddi imkansızlıkların insan ilişkilerini nasıl yozlaştırdığını ve bağları nasıl kopardığını çok sert bir dille beyazperdeye taşır. Güçlü bir kadın karakterin yalnızlaşma hikayesini anlatan yapım, modern sistemin bireyler üzerindeki baskısını inceler. Film, zorunlu vedaların ve çaresizliğin getirdiği dramatik yapısıyla ön plana çıkıyor.

Challengers

Challengers

Tenis dünyasının merkezinde yer alan üç sporcunun yıllara yayılan karmaşık ilişkilerini ve aralarındaki kaçınılmaz duygusal kopuşları konu alıyor. Gençlik yıllarında başlayan dostluk ve aşk üçgeni, zamanla profesyonel rekabetin ve hırsların gölgesinde kalıyor. Karakterlerin birbirlerine olan bağlılıkları, kariyer hesaplaşmaları ve evlilik sorunları nedeniyle zaman içinde yıpranarak büyük bir kriz noktasına ulaşıyor. Film, geçmiş ile günümüz arasında gidip gelen kurgusuyla bir zamanlar çok yakın olan insanların birbirlerinden nasıl uzaklaştığını ve yollarının nasıl ayrıldığını spor dünyasının sert ritmiyle birleştirerek sunuyor.

Priscilla

Priscilla

Çok genç yaşta müzik dünyasının en ünlü ismiyle evlenen bir kadının, zaman içinde yaşadığı büyük yalnızlığı ve evliliğindeki sarsıcı kopuş sürecini anlatıyor. Görkemli bir hayatın ardındaki baskıcı ortamı ve eşinin gölgesinde kalmanın yarattığı duygusal boşluğu merkezine alıyor. Ana karakter, kendi kimliğini ve özgürlüğünü yeniden kazanabilmek adına hayatındaki en büyük bağdan vazgeçme noktasına geliyor. Bir aşkın hayranlıkla başlayıp nasıl büyük bir yabancılaşmaya ve nihai bir ayrılığa dönüştüğünü oldukça yalın ve gerçekçi bir dille sinemaya taşıyor.

The Eternal Daughter

The Eternal Daughter

Bir anne ve kızı eski bir otele gelir. Bu otel geçmişte yaşadıkları anılarla doludur. Geçmişle yüzleşme süreci ikisi arasında mesafe yaratır. Anılar zamanla ağırlaşır. Film, anne ve kız arasındaki duygusal kopuşu anlatır. Ayrılık burada duygusal bir uzaklaşma olarak hissedilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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