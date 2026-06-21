İzleyicilerden Tam Not Alan ve Ayrılığı En İyi İşleyen 15 Film Önerisi
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Sinema dünyasında ilişkilerin sonlanması, bağların kopması ve vedalaşma süreçleri her dönem geniş bir yer bulmuştur. Son yıllarda vizyona giren birçok nitelikli yapım da ikili ilişkilerin bitişini ve sonrasında yaşanan yalnızlık sürecini merkezine alıyor. Seyirciler ve sinema eleştirmenleri tarafından yüksek puanlar alan bu dramatik eserler, karakterlerin içsel yolculuklarını başarılı bir şekilde ekrana yansıtıyor. Biz de son dönemde sinema salonlarında ve dijital platformlarda dikkat çeken, ayrılık temalı en etkili yapımları bir araya getirdik.
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Past Lives
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Drive My Car
The Worst Person in the World
One Fine Morning
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The Last Showgirl
Memory
Passages
All of Us Strangers
Return to Seoul
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Decision to Leave
The Night Always Comes
Challengers
Priscilla
The Eternal Daughter
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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