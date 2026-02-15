onedio
İzlemeden Geçmeyin: Son Yıllara Damga Vuran En İyi 15 Fantastik Film

İzlemeden Geçmeyin: Son Yıllara Damga Vuran En İyi 15 Fantastik Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.02.2026 - 08:01

Son yıllarda fantastik sinema, farklı dünyaların ve olağanüstü karakterlerin anlatıldığı hikayelerle yeniden hareketlendi. 2020 ile 2025 arasında vizyona giren yapımlar, mitoloji, paralel evrenler ve efsaneler etrafında şekillenen geniş bir çeşitlilik sundu. Biz de sizler için son yıllara damga vuran fantastik filmlerden 15'ini derledik.

1. Dune: Part Two (2024)

1. Dune: Part Two (2024)

Paul Atreides, Arrakis çölünde Fremen lideri Stilgar ve savaşçı Chani ile birlikte yaşamayı öğrenirken ailesine yapılan ihaneti unutmamaya çalışır. Annesi Lady Jessica, Bene Gesserit öğretilerini kullanarak kabile içinde etkisini artırır. Paul, hem politik bir lider hem de kehanetlerde adı geçen figür olarak görülmeye başlar. İmparator Shaddam IV ve Harkonnen hanedanı ise Arrakis üzerindeki kontrolü yeniden ele geçirmek için hazırlık yapar.

2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Dr. Stephen Strange, America Chavez adlı genç bir kızın farklı evrenler arasında geçiş yapabildiğini keşfeder. Wanda Maximoff, kaybettiklerinin izini sürerken karanlık bir büyü kitabı olan Darkhold’un etkisine girer. Strange, Wong ile birlikte alternatif gerçekliklerde farklı versiyonlarıyla karşılaşır. Çoklu evrenlerdeki kırılmalar, gerçekliğin dengesini tehdit etmeye başlar.

3. Everything Everywhere All at Once (2022)

3. Everything Everywhere All at Once (2022)

Evelyn Wang, eşi Waymond ve kızı Joy ile işlettiği çamaşırhanenin vergi sorunlarıyla uğraşırken beklenmedik bir şekilde paralel evrenlerin varlığını öğrenir. Farklı evrenlerden gelen bir versiyon olan Alpha Waymond, ona yaklaşan bir tehdidi anlatır. Evelyn, başka hayatlarında sahip olduğu becerilere erişebildiğini fark eder. Joy’un alternatif bir versiyonu olan Jobu Tupaki ise evrenler arası bir kaosun merkezindedir.

4. The Green Knight (2021)

4. The Green Knight (2021)

Sir Gawain, Kral Arthur’un sarayında Yeşil Şövalye’nin meydan okumasını kabul eder. Bir yıl sonra sözünü tutmak için Camelot’tan ayrılarak bilinmez bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca Winifred ve gizemli bir lord ile karşılaşır. Annesi Morgause’un büyüleri ve sarayda bıraktığı hayatın ağırlığı, kararlarını etkiler.

5. Encanto (2021)

5. Encanto (2021)

Mirabel Madrigal, büyülü bir ev olan Casita’da yaşayan ailesinin tek güçsüz üyesidir. Abuela Alma, ailenin sihrini koruma konusunda büyük bir sorumluluk hisseder. Isabela çiçekler yaratabilirken, Luisa olağanüstü bir fiziksel güce sahiptir. Mirabel, evin duvarlarında oluşan çatlakları fark ettiğinde sihrin kaynağını araştırmaya başlar.

6. Onward (2020)

6. Onward (2020)

Ian Lightfoot, 16. yaş gününde annesi Laurel’dan babası Wilden’a ait sihirli bir asa alır. Ağabeyi Barley ile birlikte büyüyü tamamlayarak babalarını kısa süreliğine geri getirmeye çalışırlar. Ancak büyü yarım kalır ve beklenmedik sonuçlar doğurur. İki kardeş, eksik kalan kısmı tamamlamak için fantastik yaratıklarla dolu bir yolculuğa çıkar.

7. The Northman (2022)

7. The Northman (2022)

Prens Amleth, babası Kral Aurvandil’in öldürülmesine tanık olur ve kaçmak zorunda kalır. Yıllar sonra bir Viking savaşçısı olarak geri döner. Kehanetleri yorumlayan bir kahin ve köle olarak satılan Olga ile yolları kesişir. Amleth’in hedefi, amcası Fjölnir ile yüzleşmektir.

8. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

8. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi, geçmişini geride bırakarak San Francisco’da sakin bir hayat sürmektedir. En yakın arkadaşı Katy, onun ailesiyle ilgili sırları bilmez. Babası Xu Wenwu, mistik On Yüzük’ün gücünü kullanarak yeniden ortaya çıkar. Shang-Chi, kız kardeşi Xialing ile birlikte kadim bir tehdidin izini sürer.

9. The Little Mermaid (2023)

9. The Little Mermaid (2023)

Ariel, denizlerin kralı Triton’un en küçük kızıdır ve insan dünyasına büyük bir merak duyar. Prens Eric ile karşılaşması bu merakı daha da artırır. Deniz cadısı Ursula, Ariel’e insan olma karşılığında bir teklif sunar. Ariel, ailesi ve yaşadığı dünya ile yeni arzuları arasında kalır.

10. The School for Good and Evil (2022)

10. The School for Good and Evil (2022)

Sophie ve Agatha, masal kahramanlarının ve kötü karakterlerin yetiştirildiği bir okula götürülür. Sophie kendini iyilerin okulunda görmeyi beklerken farklı bir yere yerleştirilir. Agatha ise alışık olmadığı bir ortamda yeni kurallarla tanışır. Okul müdürü Rafal ve Profesör Dovey, öğrencilerin kaderlerini şekillendiren sistemin parçasıdır.

11. Jungle Cruise (2021)

11. Jungle Cruise (2021)

Dr. Lily Houghton, efsanevi bir şifa ağacını bulmak için Amazon’a gelir. Kaptan Frank Wolff onu tehlikeli nehir yolculuğuna çıkarır. Prens Joachim ve lanetli fatih Aguirre, aynı hedefin peşindedir. Yolculuk boyunca doğaüstü olaylar ve geçmişten gelen sırlar ortaya çıkar.

12. Peter Pan & Wendy (2023)

12. Peter Pan & Wendy (2023)

Wendy Darling, büyümek zorunda kalacağı bir dönemin eşiğindedir. Peter Pan, onu ve kardeşlerini Neverland’e götürür. Kaptan Hook ile süregelen çatışma, adadaki dengeleri belirler. Wendy, özgürlük ile sorumluluk arasında seçim yapmaya zorlanır.

13. Mortal Kombat (2021)

13. Mortal Kombat (2021)

Cole Young, doğuştan gelen bir ejderha işareti taşımaktadır. Jax ve Sonya Blade, onu Raiden’ın tapınağına götürür. Liu Kang ve Kung Lao, yaklaşan turnuva için hazırlık yapar. Shang Tsung’un liderliğindeki savaşçılar dünyayı tehdit etmektedir.

14. Wish (2023)

14. Wish (2023)

Asha, Rosas Krallığı’nda yaşayan genç bir kızdır. Kral Magnifico, halkın dileklerini koruma vaadiyle yönetimi elinde tutar. Asha gökyüzüne bir dilek gönderdiğinde Star adlı enerjik bir yıldız ortaya çıkar. Krallıkta saklanan gerçekler yavaş yavaş görünür hâle gelir.

15. Wonka (2023)

15. Wonka (2023)

Genç Willy Wonka, büyük hayallerle şehre gelir ve çikolata yapımındaki yeteneğini göstermek ister. Noodle adlı yetim bir kızla tanışır ve birlikte çalışmaya başlarlar. Şehrin çikolata karteli Wonka’nın planlarını engellemeye çalışır. Wonka, hayal gücünü ve icatlarını kullanarak yer edinmeye uğraşır.

