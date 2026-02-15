İzlemeden Geçmeyin: Son Yıllara Damga Vuran En İyi 15 Fantastik Film

Evelyn Wang, eşi Waymond ve kızı Joy ile işlettiği çamaşırhanenin vergi sorunlarıyla uğraşırken beklenmedik bir şekilde paralel evrenlerin varlığını öğrenir. Farklı evrenlerden gelen bir versiyon olan Alpha Waymond, ona yaklaşan bir tehdidi anlatır. Evelyn, başka hayatlarında sahip olduğu becerilere erişebildiğini fark eder. Joy’un alternatif bir versiyonu olan Jobu Tupaki ise evrenler arası bir kaosun merkezindedir.