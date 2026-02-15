İzlemeden Geçmeyin: Son Yıllara Damga Vuran En İyi 15 Fantastik Film
Son yıllarda fantastik sinema, farklı dünyaların ve olağanüstü karakterlerin anlatıldığı hikayelerle yeniden hareketlendi. 2020 ile 2025 arasında vizyona giren yapımlar, mitoloji, paralel evrenler ve efsaneler etrafında şekillenen geniş bir çeşitlilik sundu. Biz de sizler için son yıllara damga vuran fantastik filmlerden 15'ini derledik.
1. Dune: Part Two (2024)
2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)
3. Everything Everywhere All at Once (2022)
4. The Green Knight (2021)
5. Encanto (2021)
6. Onward (2020)
7. The Northman (2022)
8. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
9. The Little Mermaid (2023)
10. The School for Good and Evil (2022)
11. Jungle Cruise (2021)
12. Peter Pan & Wendy (2023)
13. Mortal Kombat (2021)
14. Wish (2023)
15. Wonka (2023)
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
