Kıvanç Tatlıtuğ ile Partner Olmuştu: Pınar Deniz'in Bölüm Başı Ücreti Belli Oldu!

Merve Ersoy
12.02.2026 - 14:05

Uluslararası Emmy Ödülü'ne sahip görülen Yargı'nın ardından setlere ara veren Pınar Deniz'in Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı öğrenilmişti. Disney Plus’ta yayınlanacak dizinin hazırlıklarına başlandı. Mehmet Üstündağ, Pınar Deniz'in diziden alacağı bölüm başı ücretin belli olduğunu iddia etti.

Kaynak: Mehmet Üstündağ-Gel Konuşalım

Ekranların en sevilen yüzlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Pınar Deniz, Disney Plus'ın Dönence dizisinde buluşuyor.

Ekranların en sevilen yüzlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Pınar Deniz, Disney Plus'ın Dönence dizisinde buluşuyor.

Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizide başrollerin netleşmesinin ardından hazırlıklar hızlandı. Kıvanç Tatlıtuğ’un Ali adlı bir ajana hayat vereceği dizide partneri Pınar Deniz ise Yasemin karakterini canlandıracak.

Mehmet Üstündağ, Pınar Deniz'in diziyle kesin olarak anlaştığının müjdesini verdi.

2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
