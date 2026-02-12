Kıvanç Tatlıtuğ ile Partner Olmuştu: Pınar Deniz'in Bölüm Başı Ücreti Belli Oldu!
Uluslararası Emmy Ödülü'ne sahip görülen Yargı'nın ardından setlere ara veren Pınar Deniz'in Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı öğrenilmişti. Disney Plus’ta yayınlanacak dizinin hazırlıklarına başlandı. Mehmet Üstündağ, Pınar Deniz'in diziden alacağı bölüm başı ücretin belli olduğunu iddia etti.
Kaynak: Mehmet Üstündağ-Gel Konuşalım
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların en sevilen yüzlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Pınar Deniz, Disney Plus'ın Dönence dizisinde buluşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Üstündağ, Pınar Deniz'in diziyle kesin olarak anlaştığının müjdesini verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın