Vizyona Az Kaldı: Uğultulu Tepeler İçin İlk Yorumlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.02.2026 - 13:24

Vizyona girmesine kısa süre kala yeni Uğultulu Tepeler uyarlaması, eleştirmenlerin ve izleyicilerin radarına hızla girdi. Emily Bronte’nin edebiyat tarihine damga vuran romanı, bu kez alışıldık çizgilerin dışına çıkan bir sinema diliyle yeniden yorumlandı. İlk değerlendirmeler, filmin seyirciyi ikiye bölecek kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Kimileri bu yaklaşımı cesur bulurken, kimileri klasik anlatıdan uzaklaşılmasını sorguluyor. Gelin detaylara geçelim!

Emily Bronte’nin 19. yüzyılda yayımlanan ve yayımlandığı günden bu yana tartışma yaratan romanı, bu yeni uyarlamayla daha karanlık ve modern bir yerden ele alınıyor.

Film ilerledikçe aşk yerini öfkeye, tutku ise intikam duygusuna bırakıyor. İlk eleştiriler, yapımın romana birebir bağlı kalmadığını açıkça ortaya koyuyor. Buna rağmen birçok yorumcu, bu özgür yaklaşımın hikayeyi daha sert ve sarsıcı kıldığını savunuyor. Özellikle karakterlerin iç dünyasına yapılan vurgu, filmi önceki uyarlamalardan ayıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Oyuncular arasındaki kimya, filmin en çok övülen yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Filmde başrolleri Margot Robbie ve Jacob Elordi paylaşıyor; ikili sırasıyla Cathy Earnshaw ve Heathcliff karakterlerine hayat veriyor. Uyarlamanın yönetmen koltuğunda Emerald Fennell oturuyor. Yeni Uğultulu Tepeler, 13 Şubat’ta sinema salonlarında gösterime girecek. Film, vizyon tarihi yaklaşırken hem edebiyat hem sinema dünyasında yoğun merak uyandırmış durumda.

