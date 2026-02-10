Vizyona Az Kaldı: Uğultulu Tepeler İçin İlk Yorumlar

Film ilerledikçe aşk yerini öfkeye, tutku ise intikam duygusuna bırakıyor. İlk eleştiriler, yapımın romana birebir bağlı kalmadığını açıkça ortaya koyuyor. Buna rağmen birçok yorumcu, bu özgür yaklaşımın hikayeyi daha sert ve sarsıcı kıldığını savunuyor. Özellikle karakterlerin iç dünyasına yapılan vurgu, filmi önceki uyarlamalardan ayıran unsurlar arasında gösteriliyor.